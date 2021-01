L’actrice et mannequin de Bollywood Kim Sharma fête ses 41 ans jeudi. L’actrice a fait ses débuts dans l’industrie cinématographique hindi avec le film Mohabbatein de 2000 qui mettait en vedette Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai et Amitabh Bachchan dans le rôle principal. Le film a été réalisé par Aditya Chopra et Kim a été jeté face à Jugal Hansraj. Kim a continué à travailler dans plusieurs projets après le film à succès. Elle a fait Tum Se Achcha Kaun Hai (2002), Kehtaa Hai Dil Baar Baar et Zindaggi Rocks entre autres. Elle a été vue pour la dernière fois dans le film Yagam, sorti en 2010.

Modèle de profession, Kim a également participé à plusieurs projets et publicités. Sa beauté et son style impressionnent beaucoup depuis des années. Alors que la fille d’anniversaire célèbre sa journée spéciale, voici nos looks préférés de son compte de réseau social:

Vêtue d’un sari en lin de Nafisa Rachel William avec un chemisier gris et des bijoux en argent, Kim dégage son côté éthéré dans cet article.

L’actrice qui suit une routine de fitness stricte peut être vue posant dans ce fond naturel avec un pantalon en lin blanc et un haut de bikini marron avec une chemise blanche sur cette photo.

Dans cette publication Instagram de décembre 2020, Kim est vue dans une collection Varun Bahl Pret. L’actrice prend une pose amusante pour la caméra avec ses cheveux lâchement attachés en un chignon.

Alors que les restrictions de voyage se sont assouplies dans la seconde moitié de 2020, Kim s’est également envolée pour les Maldives pour une bouffée d’air frais. Ce post de son séjour montre comment le mannequin a passé ses journées rajeunissantes au bord de la mer.

Le dernier post Instagram de Kim exprime son enthousiasme avant son anniversaire où elle est vue dans un haut et un pantalon en satin beige.

Nous souhaitons à Kim Sharma un très joyeux anniversaire!