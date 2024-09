Un regard sur l’histoire

Serait-ce le moyen de transport de demain ?… Un train surélevé suspendu à un rail en fer et circulant sur 4 000 pieds de voies pendant l’Exposition universelle de 1964 à New York.

Le monorail « pourrait être l’espoir du voyageur pressé », a rapporté un journal new-yorkais à propos de ce système ferroviaire unique qui offrait aux passagers une vue plongeante sur la foire.

Pour ne pas être en reste par rapport à cette attraction futuriste de la Grosse Pomme en 1964, Oklahoma City a jeté son dévolu sur son propre monorail pour la State Fair of Oklahoma la même année.

Avec 1 900 mètres de voies, le nouveau système de monorail de la State Fair of Oklahoma serait le « plus long de l’hémisphère occidental » et passerait de 6 à 7 mètres au-dessus de la tête des visiteurs. Il a été décrit comme un « rêve devenu réalité » par le directeur de la State Fair, Sandy Saunders, dans un article du 13 mai 1964 dans The Daily Oklahoman qui décrivait le futur parcours du train surélevé :

L’itinéraire se déroulera au nord de la tribune, puis à l’est du musée des sciences et des arts, à l’est et au nord du centre d’art et au sud du 4-H et [FFA] bâtiments.

Il passera au-dessus de la zone de l’Oklahoma Publishing Co., le long du rond-point devant le bâtiment agricole, puis le long de la médiane jusqu’au complexe d’élevage. De là, il suivra Grand Blvd. vers le sud et l’est et reviendra à l’extrémité sud de la tribune.

Un nouveau système de monorail à la foire d’État de l’Oklahoma est devenu une attraction vedette en 1964.

Le 17 mai 1964, le Sunday Oklahoman a publié un article économique intitulé : « L’ÉTAT VA DONNER LE TOP À L’EXPOSITION UNIVERSELLE Notre monorail plus long »

Un article comparant les deux systèmes de monorail affirmait que le monorail de l’Exposition universelle serait « un modeste second système de monorail à construire dans le parc des expositions d’Oklahoma City ».

En juin, trois trains pour le monorail avaient été achetés et un contrat avait été attribué pour la construction des voies surélevées en vue de la mise en service du système à temps pour la foire d’État de 1964.

La dernière poutre a été mise en place début septembre. À ce moment-là, les publicités avaient commencé à susciter l’enthousiasme pour le nouveau monorail tout en brillance. Le directeur de la foire, Saunders, s’est adressé à la Chambre de commerce d’Oklahoma City et a annoncé :

« Pour la première fois, nous menons notre campagne de promotion dans tous les États voisins et jusqu’au Nouveau-Mexique. Et notre monorail, le seul du Midwest, suscite l’intérêt à l’échelle nationale. »

Un article du Daily Oklahoman de septembre 1964 annonçait que « le monorail était prêt ».

Le 26 septembre 1964, le monorail était prêt. Les passagers impatients pouvaient faire un tour sur le terrain de la foire pour 75 cents ou un billet à prix réduit de 59 cents. On rapporta que le tour fut un succès, les visiteurs faisant la queue avant l’ouverture : « Le monorail s’impose avec les honneurs comme l’attraction phare incontestée de la foire d’État de l’Oklahoma. »

L’introduction du monorail à la foire de 1964 ne s’est pas faite sans incident. Deux des trains sont entrés en collision et les passagers ont dû attendre d’être secourus pendant qu’un plan était établi pour la suite des événements. Les trains n’ont pas été gravement endommagés et personne n’a été blessé. En fait, l’accident n’a pas découragé les passagers, qui ont quand même fait la queue pour monter à bord et remplir l’attraction une fois les manèges repris le même jour.

Elizabeth Smith, d’Oklahoma City, aurait été projetée au sol lors de la collision :

« J’ai eu un peu le vertige quand ils m’ont sorti du train, mais je vais bien maintenant. J’aimerais le prendre à nouveau, c’est très agréable. »

Une publicité pour la State Fair of Oklahoma et son nouveau monorail a été publiée le 20 septembre 1964 dans The Daily Oklahoman.

Avant même l’ouverture de la foire d’État, des discussions ont suggéré la possibilité d’un système de monorail pour le centre-ville d’Oklahoma City et ses environs, peut-être même jusqu’à Tulsa, ce qui n’a finalement pas eu lieu.

Mais des améliorations ont eu lieu pour le monorail de la foire d’État, qui est devenu entièrement électrique lors de la foire d’État de l’Oklahoma de 1965.

Le 24 septembre 1967, le train monorail électrique nouvellement modifié passe par 14 Flags Plaza alors qu’il transporte les visiteurs de la foire d’État de l’Oklahoma.

Plus de 40 ans plus tard, en mai 2005, il a été annoncé que le monorail autrefois futuriste et éblouissant de la foire d’État ferait partie de l’histoire de la foire, retiré pour faire place à des rénovations modernes sur le parc des expositions.

En 1967, le monorail a continué à offrir aux visiteurs une vue sur le parc des expositions de l’État de l’Oklahoma alors qu’il voyageait très haut.

Les wagons du train monorail circulent au-dessus des visiteurs de la foire d’État de l’Oklahoma de 1967. À l’arrière-plan se trouve la place 14 Flags sur le parc des expositions.

