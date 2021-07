Un regard sur l’héritage de la défunte icône

Le roi de la tragédie de Bollywood, Dilip Kumar, a rendu son dernier soupir mercredi à l’hôpital PD Hinduja de Mumbai. L’acteur de 98 ans est décédé des suites de diverses maladies liées à l’âge. La carrière de l’acteur maintes fois récompensée s’est étendue sur plus de cinq décennies et pendant l’âge d’or du cinéma hindi, Dilip Kumar a charmé des millions de cœurs avec sa performance dans plus de 65 films. Il était également connu sous le nom de Premier Khan de Bollywood.

Né sous le nom de Muhammad Yusuf Khan à Peshawar, au Pakistan, il a commencé sa carrière d’acteur sous le nom d’écran, Dilip Kumar. Dilip Kumar détient le record du nombre maximum de récompenses Filmfare. Il a été le premier récipiendaire du prix et a remporté le prix du meilleur acteur Filmfare à huit reprises. Au cours de sa carrière de cinq décennies, il a contribué au cinéma hindi de différentes manières, notamment en introduisant la technique de jeu de méthode. Ses premiers films, y compris son premier film à Bollywood, « Jwar Bhata », sorti en 1944, n’ont pas réussi à toucher le public. Mais sa performance scintillante dans « Jugnu » l’année de l’indépendance de l’Inde, 1947, a conquis les cœurs, faisant du film son premier grand succès.

Né le 11 décembre 1922, Dilip Kumar était l’un des 12 frères et sœurs. L’acteur d’antan a terminé sa scolarité à la Barnes School, Deolali, Nashik, où il a grandi dans un quartier mixte. Son ami d’enfance Raj Kapoor est également devenu plus tard son collègue dans l’industrie cinématographique.

Après avoir tenu un stand de sandwichs au club militaire de Pune en 1943, Dilip Kumar voulait créer une entreprise à Mumbai pour contribuer aux revenus du ménage et aider son père. Son père était marchand de fruits et propriétaire de vergers à Peshawar et Deolali près de Nashik. Mais le destin avait d’autres projets : à la gare Churchgate de Mumbai, Dilip Kumar a rencontré le Dr Masani, qui lui a présenté l’acteur Devika Rani, alors propriétaire du célèbre studio de cinéma de Malad, Bombay Talkies, aujourd’hui fermé.

Auparavant, Dilip Kumar aidait au département de scénarisation et d’écriture d’histoires en raison de sa maîtrise de la langue ourdou. C’est à la demande de Devika Rani que Muhammed Yusuf Khan a changé son nom professionnel en Dilip Kumar. Il entame ensuite sa carrière d’acteur avec Bombay Talkies dans le film ‘Jwar Bhata’.

Dans son autobiographie « La substance et l’ombre », il se souvient : « Je n’avais aucune idée de ce qu’était jouer devant une caméra. C’était quelque chose à étudier, à apprendre et à pratiquer.

Au cours de son passage à Bombay Talkies, il a rencontré l’acteur Ashok Kumar, qui était une star à l’époque. De Ashok Kumar, il a appris qu’agir n’était pas d’être théâtralement grandiloquent, ce qui était la tendance populaire à cette époque. Après « Jugnu », il a joué dans quelques autres succès – « Shaheed » et « Mela » – avant de finalement décrocher son rôle décisif dans « Andaz » de Mehboob Khan. L’acteur était connu pour sa sélection minutieuse de scénarios et il était évident que Dilip Kumar était plus qu’un simple acteur, écrivain, cinéaste, poète ou philosophe. Son érudition l’a aidé à se démarquer et à faire évoluer une nouvelle façon de jouer. Les silences dignes, les pauses réfléchies et son discours poétique étaient les caractéristiques de son style sobre.

Le film « Andaz » de 1949 a vu Dilip Kumar, aux côtés de deux autres stars dorées de cette époque – Raj Kapoor et Nargis. S’il a connu quelques grands succès dans les années 40, c’est dans les années 50 qu’il connaît pour la première fois un véritable succès avec une ribambelle de tubes : ‘Babul’, ‘Devdas’, ‘Hulchul’, ‘Yahudi’, ‘Daag’, « Sairat », « Naya Daur » et « Deedar ». Ce sont les films tragiques classiques qui ont donné à Dilip Kumar le titre de « Le roi de la tragédie ».

Même s’il était lui-même un abstinent, dans « Devdas », il a capturé l’essence de l’homme autodestructeur poussé par un amour non partagé à devenir un ivrogne. Il a dépeint le chagrin de son personnage Devdas, à travers ses yeux brumeux et ses silences éloquents. C’est le drame social « Daag » qui a valu à la star légendaire son tout premier Filmfare Award dans la catégorie principale de l’acteur principal, faisant également de lui le premier récipiendaire du prix au moment de sa création en 1954. Après cela, il a remporté le prestigieux prix à plusieurs reprises et jusqu’à ce jour continue de détenir le record du nombre maximum de victoires de Filmfare avec ses huit trophées Black Lady. Il a partagé le poste avec la superstar Shah Rukh Khan qui a également huit Filmfare Awards à son actif.

Bien que les films tragiques lui aient apporté un grand succès sur le plan professionnel, Dilip Kumar s’est tellement impliqué dans les personnages qu’il a dépeints que cela a affecté sa santé mentale en lui donnant des accès de dépression. Après cela, sur la suggestion d’un psychiatre, il a continué à jouer quelques rôles légers. Il a commencé avec ‘Aan’ de Mehboob Khan, qui était aussi son premier film tourné en technicolor. Bien que l’acteur ait essayé de travailler dans différents genres pour supprimer l’étiquette de « The Tragedy King », ses représentations épiques dans ces films ont été tellement gravées dans l’esprit de ses fans qu’il ne se souvient à ce jour que de ce titre.

Il a joué plusieurs rôles plus légers avant de finalement décrocher le rôle principal du prince Salim dans l’opus magnum à gros budget « Mughal-e-Azam » en 1960 qui a été réédité au format couleur en 2004, 44 ans après sa version originale.

En 1961, le défunt acteur est également devenu producteur de films, finançant et jouant dans le film «Ganga Jamuna» aux côtés de l’acteur Vyjayanthimala, bien qu’il n’ait produit aucun autre film par la suite. Le film, qui avait lui-même des éléments empruntés à « Mother India », est devenu plus tard le précurseur de plusieurs autres films, où un frère devient un hors-la-loi et l’autre est un policier. Dilip Kumar a excellé dans sa performance en tant que villageois rustique qui a été contraint de devenir un dacoit en raison des circonstances. Réalisé en dialecte rural, le film a conservé ces saveurs dans sa musique et ses paroles.

Il a livré quelques autres représentations formidables dans les années 1960, notamment son double rôle dans « Ram Aur Shyam », la vedette de Waheeda Rehman « Aadmi » et le film à succès « Sunghoursh », dans lequel il a de nouveau joué aux côtés de Vyjayanthimala. L’année 1966 a marqué le le mariage de l’acteur légendaire avec la diva de Bollywood de l’époque, Saira Banu, qui avait 22 ans de moins que lui. Avant d’épouser Saira Banu, Dilip Kumar avait été en couple avec la reine de l’élégance Madhubala. Il était également lié à des beautés de Bollywood comme Kamini Kaushal et Vyjayanthimala.

Amoureusement connu sous le nom de Dilip Saab, il était l’une des célébrités les plus recherchées par les femmes. On dit que sa popularité parmi les femmes était si immense qu’elles se tenaient devant sa voiture, souhaitant se faire écraser. Le jour de ses fiançailles, une fille de l’industrie, qui était sa supposée petite amie, aurait pris des somnifères. Dilip Kumar a dû lui faire comprendre qu’il était amoureux de Saira Banu. Ce n’est qu’après avoir été pacifiée qu’il est revenu à sa cérémonie de fiançailles.

Après plusieurs succès consécutifs, Dilip Kumar a connu une crise de carrière dans les années 1970, avec seulement quelques films comme » Bairaag » et » Gopi » qui ont bien fonctionné au box-office. Dans ‘Gopi’, il a joué aux côtés de sa vraie femme, Saira Banu.

Dilip Kumar a ensuite pris une pause de cinq ans dans les films, de 1976 à 1981. C’est en 1981 qu’il a fait son retour avec le film multi-stars ‘Kranti’, jouant un rôle central parmi la distribution d’ensemble, qui comprenait des noms comme Shashi Kapoor, Shatrughan Sinha, Manoj Kumar et Hema Malini.

Après avoir joué le rôle principal d’un révolutionnaire luttant pour l’indépendance de l’Inde, il a ensuite joué dans le « Vidhata » de 1982 réalisé par Subhash Ghai avec des stars comme Shammi Kapoor, Sanjay Dutt et Sanjeev Kumar parmi le casting. Avec Amitabh Bachchan dans le 1982 à succès ‘Shakti’ réalisé par Ramesh Sippy, il a remporté son huitième et dernier Filmfare Award du meilleur acteur. Son film suivant, le drame social de 1984 ‘Mashal’ réalisé par Yash Chopra a été un échec au box-office, bien que sa performance ait été acclamée par la critique.

Plus tard, il est également apparu aux côtés de Rishi Kapoor dans « Duniya » de 1984 et avec Jeetendra dans « Dharm Adhikari », sorti en 1986.

En 1986, il collabore à nouveau avec Subhash Ghai pour le film d’action ‘Karma’. Il a été associé pour la première fois à l’acteur vétéran Nutan, bien qu’ils aient déjà collaboré il y a trois décennies dans un film incomplet nommé « Shikwa ». Il a de nouveau été jumelé face à Nutan pour le « Kanoon Apna Apna » de 1989.

Dilip a joué dans le film « Saudagar » de 1991 avec l’acteur vétéran Raaj Kumar, qui s’est avéré plus tard être son dernier succès phénoménal au box-office et aussi sa dernière collaboration avec le réalisateur Subhash Ghai.

En reconnaissance de sa contribution à l’industrie cinématographique pendant plus de cinq décennies, il a reçu le Filmfare Lifetime Achievement Award en 1994. La même année, il a reçu le prestigieux Dadasaheb Phalke Award et a ensuite reçu le Padma Vibhushan en 2015.

Pour marquer le retour officiel de l’acteur, le producteur de films Sudhakar Bokade a annoncé le film « Kalinga » en 1992, mais le film a été retardé de plusieurs années et a finalement été abandonné. Sa dernière apparition au cinéma était dans le film intitulé « Qila » qui est sorti en 1998.

Après la fin de sa carrière d’acteur, Dilip a été nommé à la chambre haute du parlement par l’intermédiaire du Congrès national indien. Il a été député du Rajya Sabha du Maharashtra de 2000 à 2006.

Outre le théâtre et la politique, la star a également entrepris un travail humanitaire. Alors qu’il était député du Rajya Sabha, il a utilisé son fonds MPLAD pour améliorer les jardins du fort de Bandra et de la promenade du kiosque à musique.

Dilip Kumar était un porteur de flammes qui a emmené Bollywood à des hauteurs jamais atteintes auparavant. Vivant de nombreuses vies dans une vie, son personnage ne pourrait jamais être remplacé par quelqu’un d’autre. Poésie et équilibre sont les mots qui sont synonymes du nom Dilip Kumar. Aucun autre acteur n’a passé une si longue vie aux yeux du public et pourtant a conservé une image positive éternelle dans l’esprit du public. Que ce soit ses prétendues histoires d’amour avec Madhubala et Kamini Kaushal, son premier mariage, ou d’autres controverses comme le prix Nishan-E-Imtiaz (la plus haute distinction civile du Pakistan) en 1993, qui a même soulevé des questions sur son patriotisme, il a géré tout cela. avec grâce et maturité.

L’une des premières stars de Bollywood, il a atteint un niveau d’importance jamais atteint dans le cinéma indien auparavant. Un modèle pour beaucoup, une star, une légende et le roi de l’âge d’or du cinéma, Dilip Kumar a laissé un héritage à de nombreux passionnés d’acteurs dont ils peuvent profiter et apprendre. La nouvelle de sa disparition a laissé un vide dans le cœur de beaucoup, y compris plusieurs célébrités de Bollywood d’antan et de la génération actuelle.