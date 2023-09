Un regard sur l’héritage de Dianne Feinstein

Dianne Emiel Goldman est née à San Francisco le 22 juin 1933. Son oncle, Morris Goldman, était, selon le livre de Talbot, un « marchand de roues du Parti démocrate ». Il l’a emmenée à une réunion du conseil de surveillance quand elle avait 12 ans et lui a fourni des commentaires courants sur ses collègues politiques.

Elle a étudié l’histoire à l’Université de Stanford, où elle a créé une organisation de jeunes démocrates et a été élue vice-présidente du corps étudiant. Elle a ensuite été sélectionnée comme membre de la Fondation Coro, un programme destiné à la former au service gouvernemental. « Elle est entrée dans la politique municipale avec une odeur d’élitisme impeccable et de bon gouvernement au lieu du funk enfumé et en coulisses habituel », a écrit Talbot.

En 1969, elle a été élue pour la première fois au conseil de surveillance de la ville ; elle est devenue présidente du conseil en 1978. Au cours de ces années, elle s’est présentée à deux reprises à la mairie, perdant les deux fois.

Au cours des années 1970, la ville a connu des explosions de violence politique terrifiantes, notamment l’enlèvement et le lavage de cerveau de l’héritière Patty Hearst par l’Armée de libération symbionaise, les meurtres racistes de Zebra en 1973-74 et la tentative d’assassinat du président Gerald Ford par Sara Jane Moore en 1975. Le Nouveau Front de libération mondiale a laissé des bombes autour de la ville, dont une près de la maison de Feinstein qui n’a pas explosé.

Le pire pour la ville était encore à venir. Le 18 novembre 1978, le représentant californien Leo Ryan et quatre autres personnes ont été tués dans la nation sud-américaine du Guyana. Ils étaient en mission d’enquête dans l’enceinte du révérend Jim Jones, un chef de secte qui s’y est installé avec une grande partie de ses fidèles, dont beaucoup venaient de San Francisco. Jones a ensuite ordonné un suicide/assassinat collectif de ses partisans ; plus de 900 personnes, dont Jones, sont mortes, beaucoup en buvant du punch aux fruits empoisonné.

Le 27 novembre, alors que la ville pleurait ces morts, le choc fut encore plus grand. Dan White, qui avait quitté le conseil de surveillance et avait ensuite demandé à être reconduit dans ses fonctions, a grimpé par une fenêtre du sous-sol de l’hôtel de ville et a tué Moscone et Milk, qu’il accusait d’être responsables de sa sortie du conseil d’administration.

C’est Feinstein qui a trouvé Milk après que White lui ait tiré dessus cinq fois, et c’est Feinstein qui a désespérément tenté de le sauver.

Et puis c’est Feinstein qui est sorti à la rencontre de la presse rassemblée et a ensuite annoncé : « Le maire Moscone et le superviseur Harvey Milk ont ​​été abattus. » Certains haletaient, d’autres criaient. Et Feinstein a ensuite ajouté : « Le suspect est le superviseur Dan White. »

Feinstein avait récemment traversé une crise personnelle. Après avoir perdu son deuxième mari, Bert Feinstein, à cause d’un cancer, elle a pris un peu de temps pour réfléchir et a décidé qu’elle était allée aussi loin qu’elle pouvait en politique. Mais cette nuit-là, la maire par intérim a calmé sa ville lors d’un rassemblement de masse.

« Au cours de cette terrible journée, Feinstein était devenu le leader dont la ville avait besoin », a écrit Talbot. « En commençant à parler, elle a trouvé les mots justes pour exprimer la douleur hurlante de San Francisco et faire croire aux gens que la ville brisée pouvait être reconstruite. »

Bill Carrick, son consultant de campagne de longue date, a déclaré en 2023 : « Elle a fondamentalement fait un très bon travail pour maintenir la ville stabilisée. »

Feinstein a été maire pendant une décennie. Le défi majeur de ces années-là était la crise du sida qui, dans les années 1980, a dévasté San Francisco, en particulier la communauté gay de la ville. Fille de chirurgien, Feinstein était particulièrement sensible aux besoins urgents de la communauté médicale face à cette crise.

« Il m’est apparu évident, quand j’ai vu que certains voulaient l’ignorer, qu’il fallait donner l’exemple. » elle a dit en 2019. « Nous avons vraiment été la première ville à consacrer des fonds locaux à la recherche et au traitement. » Son leadership, d’autant plus que le président Ronald Reagan et d’autres dirigeants nationaux évitaient le sujet, a fait d’elle une figure nationale.

En 1990, Feinstein s’est présenté comme gouverneur mais a perdu face au sénateur républicain Pete Wilson. Deux ans plus tard, elle s’est présentée au siège du Sénat que Wilson avait libéré, battant facilement la personne nommée John Seymour, atterrissant au Sénat avec Boxer.

En 1994, Feinstein a à peine battu Michael Huffington pour un mandat complet de six ans. Après cela, Feinstein sera confrontée à des défis à la fois de gauche et de droite, mais personne ne parviendra à gagner beaucoup de terrain contre elle.