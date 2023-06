Un regard sur les tendances migratoires derrière le dernier naufrage au large de la Grèce

ROME (AP) – Le naufrage meurtrier de mercredi au large du sud de la Grèce, impliquant un grand bateau transportant des migrants qui a chaviré après avoir apparemment repoussé les offres d’aide, n’est que le dernier cas de passeurs emballant des navires remplis de personnes désespérées prêtes à risquer leur vie pour atteindre l’Europe continentale.

Le voyage depuis la Libye ou la Tunisie à travers la Méditerranée centrale et le nord vers l’Europe est la route migratoire la plus meurtrière au monde, selon l’Organisation internationale des migrations de l’ONU.

Voici un aperçu de la situation en Méditerranée et quelques-uns des détails de la dernière tragédie :

CE QUI S’EST PASSÉ?

Les garde-côtes grecs, la marine et les navires marchands et les avions ont lancé une vaste opération de recherche et de sauvetage après que le bateau de pêche surpeuplé a chaviré et coulé tôt mercredi à environ 75 kilomètres (45 miles) au sud-ouest de la péninsule sud du Péloponnèse.

Jusqu’à présent, 79 corps ont été retrouvés et 104 personnes ont été secourues. Le nombre de personnes portées disparues n’était pas clair, mais certains rapports initiaux suggéraient que des centaines étaient peut-être à bord. Si cela se confirme, l’épave pourrait devenir la plus meurtrière jusqu’à présent cette année.

QU’EN EST-IL DES OFFRES D’AIDE ?

Les garde-côtes ont déclaré que le bateau avait rejeté plusieurs offres d’assistance des garde-côtes et des navires marchands dans la région à partir de mardi. L’agence a déclaré dans un communiqué que le capitaine du navire « voulait continuer vers l’Italie ».

Cependant, Alarm Phone, un réseau d’activistes qui gère une hotline pour les bateaux de migrants en détresse, a déclaré avoir été en contact avec des personnes qui, selon eux, se trouvaient sur le même navire et qui cherchaient désespérément de l’aide. Les passagers ont signalé que le capitaine avait abandonné le navire sur un petit bateau avant qu’il ne chavire, a déclaré Alarm Phone.

Vincent Cochetel, l’envoyé spécial du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour la Méditerranée occidentale et centrale, a tweeté que « ce bateau n’était pas en état de naviguer et quoi qu’en aient dit certaines personnes à bord, la notion de détresse ne peut être discutée ».

De nombreux migrants cherchent à contourner la Grèce et à atteindre l’Italie, où ils peuvent plus facilement poursuivre leur voyage vers le nord vers leur famille et d’autres communautés de migrants ailleurs.

Si les migrants avaient été secourus par les autorités grecques, ils auraient dû traverser les Balkans souvent hostiles pour atteindre l’Europe de l’Ouest ou du Nord. La route au nord de l’Italie est plus proche et souvent plus accessible.

QUELLE EST LA POLITIQUE MIGRATOIRE DE LA GRÈCE ?

La plupart des migrants vers la Grèce traversent depuis la Turquie, atteignant les îles grecques orientales voisines dans de petits bateaux ou en traversant la rivière Evros – connue sous le nom de Meric en Turquie – qui longe la frontière terrestre.

Les traversées ont fortement diminué ces dernières années alors que la Grèce a intensifié les patrouilles maritimes et construit une clôture frontalière le long de l’Evros. Mais le pays fait face à des allégations persistantes de migrants, de groupes de défense des droits de l’homme et de responsables turcs selon lesquels il renvoie des migrants de l’autre côté de la frontière vers la Turquie, les empêchant illégalement de demander l’asile. Athènes l’a nié à plusieurs reprises.

Alarm Phone a blâmé la politique migratoire de la Grèce pour le naufrage, affirmant qu’Athènes est devenue le « bouclier de l’Europe » pour dissuader la migration. Les garde-côtes grecs ont défendu leurs actions, affirmant qu’ils avaient accompagné le navire même après avoir refusé l’assistance, puis lancé l’opération de recherche et de sauvetage après le chavirement du bateau.

QUELLES SONT LES TENDANCES DES ARRIVÉES DE MIGRANTS EN MÉDITERRANÉE ?

L’Italie a enregistré la grande majorité des arrivées « irrégulières » en Europe jusqu’à présent cette année, 55 160. C’est plus du double des 21 884 arrivés au cours de la même période en 2022 et des 16 737 en 2021. Les personnes originaires de Côte d’Ivoire, d’Égypte, de Guinée, du Pakistan et du Bangladesh représentent le plus grand nombre d’arrivées cette année, selon les données du ministère de l’Intérieur.

Les responsables des réfugiés de l’ONU notent que le nombre total de migrants cherchant à venir en Europe de cette manière est en baisse, pour atteindre une moyenne d’environ 120 000 par an.

En plus de la route mortelle de la Méditerranée centrale, la route de la Méditerranée occidentale est empruntée par les migrants cherchant à rejoindre l’Espagne depuis le Maroc ou l’Algérie. La route de la Méditerranée orientale a traditionnellement été empruntée par des migrants syriens, irakiens, afghans et autres non africains qui se rendent d’abord en Turquie, puis tentent d’atteindre la Grèce ou d’autres destinations européennes.

QUELLE EST LA DANGEREUSE EST LA MÉDITERRANÉE ?

Même avant les décès de mercredi, au moins 1 039 personnes étaient portées disparues cette année dans les traversées de la Méditerranée centrale. On pense que le chiffre réel est beaucoup plus élevé compte tenu de la probabilité que certaines épaves n’aient jamais été enregistrées. Au total, l’Organisation internationale des migrations a recensé plus de 27 000 migrants disparus en Méditerranée depuis 2014.

QUELLES ONT ÉTÉ CERTAINES DES PIRES CATASTROPHES ?

Le 18 avril 2015, le naufrage connu le plus meurtrier de Méditerranée s’est produit lorsqu’un bateau de pêche surpeuplé est entré en collision au large de la Libye avec un cargo qui tentait de lui venir en aide. Seules 28 personnes ont survécu. Au début, on craignait que la coque ne contenait les restes de 700 personnes. Les experts médico-légaux qui ont travaillé pour identifier les morts ont conclu en 2018 qu’il y avait à l’origine 1 100 personnes à bord.

Le 3 octobre 2013, un chalutier rempli de plus de 500 personnes, dont beaucoup d’Érythrée et d’Éthiopie, a pris feu et a chaviré en vue d’un îlot inhabité au large de l’île de Lampedusa, dans le sud de l’Italie. Les pêcheurs locaux se sont précipités pour essayer d’aider à sauver des vies. Au final, 155 ont survécu et 368 personnes sont mortes.

Un autre naufrage s’est produit une semaine plus tard, le 11 octobre, plus loin en mer au sud de Lampedusa. La catastrophe est devenue connue en Italie sous le nom de « massacre d’enfants », pour les 60 enfants parmi les plus de 260 personnes décédées. En 2017, l’hebdomadaire italien L’Espresso a publié des enregistrements audio des appels désespérés à l’aide des migrants et les autorités italiennes et maltaises ont apparemment retardé le sauvetage.

COMMENT LA MIGRATION A-T-ELLE DIVISE LES NATIONS DE L’UE ?

Les pays méditerranéens se plaignent depuis des années qu’ils supportent le poids de l’accueil et du traitement des migrants et exigent depuis longtemps que d’autres pays interviennent et les accueillent.

La Pologne, la Hongrie et d’autres pays d’Europe de l’Est ont refusé à plusieurs reprises un plan de l’UE visant à partager le fardeau de la prise en charge des migrants. Mais après des années de querelles, les dirigeants européens ont déclaré la semaine dernière qu’il y avait eu une percée dans les négociations pour un nouveau pacte sur la migration et l’asile.

Des groupes de défense des droits de l’homme affirment que l’UE a sous-traité le sauvetage des migrants aux garde-côtes libyens, qui les renvoient dans des camps horribles où beaucoup sont soumis à des passages à tabac, des viols et d’autres abus. L’UE et les États membres ont également conclu des accords avec d’autres pays d’Afrique du Nord pour améliorer leur contrôle aux frontières et empêcher les bateaux de migrants d’atteindre l’Europe.

Nicole Winfield, l’Associated Press