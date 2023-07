Un regard sur les sanctions américaines contre la Russie et l’Iran d’Obama aux années Biden

La Russie et l’Iran sont les deux pays les plus sanctionnés au monde. L’Iran en avait le plus avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine avec environ 3 600. La Russie en avait 2 695. Après l’invasion de février 2022, les sanctions contre la Russie sont montées en flèche à plus de 16 000.

« Les sanctions contre la Russie ont commencé sous l’administration Obama après la première invasion russe en 2014 », a déclaré l’ancien ambassadeur en Pologne Daniel Fried. « Il s’agissait, selon les normes actuelles, de sanctions modérées. À l’époque, nous pensions qu’il s’agissait de sanctions sévères. Et c’étaient certainement les sanctions les plus lourdes que nous ayons jamais imposées à la Russie ou à une économie aussi grande que la Russie. »

Fried est maintenant membre distingué de la famille Weiser au Conseil de l’Atlantique. Pendant son temps de travail avec l’administration Obama, il a été coordinateur du département d’État pour la politique de sanctions. Il a élaboré des sanctions américaines contre la Russie après son annexion de la Crimée.

« Ils ont eu un impact sur Poutine. Il s’est quelque peu retiré de ses objectifs de guerre initiaux en Ukraine en 2014. Lorsque nous n’avons pas augmenté les sanctions, comme je pense que nous aurions dû le faire fin 2015 et 2016, il a commencé à préparer, je pense, ses prochaines actions contre l’Ukraine. »

Les actions visaient les ressortissants russes, les institutions financières et son secteur énergétique. La plupart de celles qui ont été adoptées sous l’administration Obama étaient liées à la position de la Russie sur l’Ukraine.

« Je pense, rétrospectivement, que nous, dans l’administration Obama, aurions dû intensifier nos sanctions. Nous ne l’avons pas fait », a déclaré Fried.

« Ensuite, nous étions dans une année électorale, et le peuple Obama ne voulait pas s’intensifier contre la Russie, même lorsque les preuves de l’ingérence russe dans les élections américaines en utilisant la désinformation se sont accumulées. Je pense que c’était une erreur. Le problème avec l’administration Trump, c’est que vous aviez beaucoup de bonnes personnes pour continuer les sanctions. Mais disons des messages contradictoires du président Trump lui-même, qui sapent les efforts de sa propre administration.

L’administration Trump a ajouté des sanctions supplémentaires en réponse à la cyberactivité russe, au soutien de Poutine à la Corée du Nord et à l’ingérence électorale américaine.

« La Russie, avant l’avènement de la guerre en Ukraine, était en fait relativement bien intégrée dans l’économie financière mondiale, alors que la République islamique d’Iran ne l’était pas », a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties.

« Il y a aussi la différence entre l’échelle et la taille de la cible de chacune des économies que les Américains et les Européens cherchaient à impacter avec des sanctions. »

Le président Biden était en poste depuis un peu plus d’un an lorsque la Russie a envahi l’Ukraine. Les États-Unis ont travaillé avec des alliés du monde entier pour mettre en œuvre des milliers de sanctions supplémentaires.

« L’administration Biden a préparé des sanctions très sévères, et lorsque Poutine a lancé son invasion complète de l’Ukraine en 2022, ils ont appuyé sur la gâchette. Ces sanctions étaient essentiellement ma liste d’escalade. » dit Fried.

Les sanctions de la Russie ont été pour la plupart imposées d’un seul coup, tandis que celles de l’Iran ont été ajoutées et ajustées sur une plus longue période.

« Je pense qu’il faut plusieurs sanctions, des dizaines de sanctions. Et il faut qu’ils travaillent tous ensemble », a déclaré le représentant Jared Moskowitz, D-Fla. « Ces pays travaillent tous ensemble comme une sorte de ventre de la société parce que le reste du monde est uni contre eux. »

Travailler avec des alliés a contribué à mettre une pression supplémentaire sur la Russie. Certains experts affirment que les sanctions contre l’Iran ont reçu moins de soutien international ces dernières années.

« Les sanctions iraniennes ont été imposées par les États-Unis, et les Européens ont été entraînés quelque peu à contrecœur. C’était un exercice beaucoup plus controversé, et c’est l’une des raisons pour lesquelles le régime de sanctions est moins efficace », a déclaré Fried.

Les États-Unis ont d’abord travaillé avec l’Union européenne et les Nations Unies pour bloquer les exportations de pétrole de l’Iran et rendre plus coûteux pour l’Iran de développer une arme nucléaire. En 2015, certaines de ces sanctions ont été levées dans le cadre de l’accord sur le nucléaire iranien.

« Les sanctions appliquées sous l’administration Obama ont été suffisantes pour amener les Iraniens à la table des négociations sur le programme nucléaire », a déclaré Fried. « Lorsque Trump nous a retirés, il demandait essentiellement des sanctions pour forcer un changement de régime iranien, et c’est probablement trop demander de sanctions. »

En 2018, le président Trump a retiré les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien. Certaines sanctions ont été réimposées et des restrictions supplémentaires ont été mises en place.

« L’une des principales réalisations des sanctions de l’administration Trump a été qu’elle a pu unilatéralement, non seulement reconstituer la pression générée par les sanctions multilatérales contre l’Iran, mais dépasser cette pression », a déclaré Taleblu.

« Les États européens ont peut-être estimé qu’il était plus urgent de s’attaquer à l’invasion de l’Ukraine par l’État russe plutôt que de soutenir le président américain sous l’administration précédente, car ils n’étaient pas d’accord avec la manière dont ces sanctions étaient imposées. »

Un responsable européen a déclaré que les pays de l’UE accepteraient probablement de maintenir les sanctions contre les missiles balistiques contre l’Iran. Ceux-ci doivent expirer en octobre. Cela pourrait également être une fenêtre d’opportunité pour négocier un accord nucléaire.

« Collectivement, ces sanctions qui ont été appliquées à la Russie, à l’Iran, à la Chine leur causent beaucoup de tort sur le plan économique. Et parfois, il faut plus de temps que nous ne le souhaiterions pour que leur comportement change. Mais je ne pense pas qu’il soit question, en ce qui concerne l’invasion russe de l’Ukraine, qu’elle ait eu un impact significatif sur eux et leur capacité à gérer cette guerre », a déclaré le représentant Mike Lawler, RN.Y.

Les sanctions russes étaient une réponse claire à ce qui se passait en Ukraine. Les objectifs étaient d’affaiblir l’armée de Poutine et de paralyser l’économie de Moscou. Certains experts disent que les sanctions contre l’Iran ont maintenant une direction moins claire.

« Avec l’Iran, le problème est que nous avons débattu de ce que nous recherchons », a déclaré Fried. « Le régime de sanctions contre l’Iran est frustrant. Le régime de sanctions contre la Russie fait partie d’une politique plus cohérente et plus largement soutenue. Mais aucun n’a atteint un succès complet. Aucun n’a échoué. »