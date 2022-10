Un regard sur les rôles célèbres d’Angela Lansbury : de “Murder, She Wrote” et au-delà

Angela Lansbury était une chanteuse et actrice talentueuse dont les rôles se sont étendus à Broadway, à la télévision et au cinéma. Elle a captivé le public, quel que soit le projet, et est considérée comme une légende dans son domaine.

Elle a eu plus de 110 crédits d’acteur au cours de ses sept décennies dans l’industrie, selon IMDb, mais ce nombre n’augmente que lorsque ses rôles sur scène sont pris en compte.

Son travail n’a pas seulement été reconnu par les fans, mais aussi par ses pairs hollywoodiens avec l’acteur de “Seinfeld” Jason Alexander écrivant sur Twitter, “La grande Angela Lansbury – l’une des femmes les plus polyvalentes, talentueuses, gracieuses, gentilles, pleines d’esprit, sages et élégantes que j’ai ‘ai jamais rencontré nous a quittés. Son énorme contribution aux arts et au monde reste toujours.

Voici un retour sur certaines de ses contributions au monde du divertissement.

‘Le meurtre qu’elle a écrit’

Angela Lansbury a joué dans la série mystère CBS “Murder, She Wrote” pendant 12 saisons de 1984 à 1996, au cours desquelles elle a acquis une renommée mondiale. Elle a joué le rôle principal de l’émission, Jessica Fletcher, écrivaine policière et détective amateur.

En tant que détective amateur, le personnage s’est souvent retrouvé au milieu de plusieurs enquêtes sur des meurtres dans sa ville fictive du Maine et dans le reste des États-Unis. L’émission mettait également en vedette Tom Bosley, William Windom et Ron Masak.

Tout au long des 12 années de la série, Lansbury a été nominé pour 10 Golden Globes et 12 Emmy Awards, remportant quatre Golden Globes. Ces nominations lui ont valu le record du plus grand nombre de nominations aux Golden Globes et de la meilleure actrice dans une série dramatique télévisée et le plus grand nombre de nominations aux Emmy pour l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique.

‘La belle et la Bête’

En 1991, Lansbury a joué dans le classique de Disney, “La Belle et la Bête” en tant que Mme Potts, l’ancienne cuisinière du château qui s’est transformée en théière après que la malédiction a été placée sur le château. Le film a été un énorme succès, rapportant 331 millions de dollars au box-office mondial.

Les films ont eu un impact énorme sur l’industrie cinématographique et ont laissé un héritage durable après avoir été nominés pour six Oscars, dont trois dans la catégorie de la meilleure chanson originale. Les chansons “Be Our Guest”, “Belle” et “Beauty and the Beast” ont été nominées dans cette catégorie, la dernière chanson, chantée par Lansbury dans le film, a remporté le prix.

“La Belle et la Bête” a été le premier film d’animation à être nominé pour la meilleure image, la première comédie musicale à être nominée pour la meilleure image en 12 ans et est à égalité avec “WALL-E” pour le film d’animation avec le plus de nominations.

‘Nanny McPhee’

En 2005, Lansbury a pris un autre tournant dans les films pour enfants en jouant aux côtés de Colin Firth et Emma Thompson dans “Nanny McPhee”. Le film parlait d’une veuve avec sept enfants indisciplinés qui ont chassé toutes les nounou que le père engage pour s’occuper d’eux.

Lansbury a joué la grand-tante Lady Adelaide Stitch, la tante de la défunte épouse du mari, qui désapprouve la façon dont les enfants se comportent et menace d’en prendre un pour vivre avec elle si les choses ne changent pas.

Le tournage du film a commencé en 2003, peu de temps après la mort du mari de Lansbury. Elle a dit au Studio 10 à l’époque que Thompson l’avait vraiment aidée à passer le tournage, disant qu’elle “avait absolument fait appel à [my] sentiment de ridicule.”

“Nanny McPhee” a été créée au numéro 2 du box-office avec un total de 14 503 650 $ le week-end d’ouverture.

‘Gaslight’

En 1942, Lansbury signe avec la MGM et joue dans son premier long métrage, “Gaslight”. L’histoire suit une femme nommée Paula et son mari alors qu’il commence lentement à la manipuler en lui faisant croire qu’elle perd la tête afin de la distraire de ses activités criminelles.

Lansbury a joué le rôle de Nancy, la jeune femme de chambre de la famille dont Paula est certaine qu’elle la déteste, et que le mari utilise pour convaincre davantage Paula qu’elle devient folle. Bien qu’il s’agisse de son premier film, la performance de Lansbury était si captivante qu’elle a été nominée pour son premier Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Le film a été un succès instantané au box-office, gagnant 2 263 000 $ aux États-Unis et au Canada. En 2019, le film a été nominé pour être conservé dans le registre national du film des États-Unis en raison de son «importance culturelle, historique ou esthétique».

“Le candidat mandchou”

Lansbury’s est bien connue pour son rôle dans “The Manchurian Candidate”, un thriller psychologique centré sur deux soldats américains capturés pendant la guerre de Corée et soumis au lavage de cerveau par le gouvernement chinois.

Lansbury joue l’une des mères du soldat, l’agent communiste Eleanor Iselin, qui agit comme son gestionnaire en Amérique et aide à faciliter les assassinats perpétrés par son fils, afin d’améliorer la carrière politique de son mari.

Pour son rôle dans le film, Lansbury a été nominée pour un Oscar dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle, sa troisième nomination dans cette catégorie avec sa première pour “Gaslight” en 1944 et sa seconde pour “The Picture of Dorian Gray” en 1945. .

Bien que le film ait été un succès auprès des critiques, il n’a pas bien marché au box-office, étant retiré des salles peu de temps après sa sortie.

‘La photo de Dorian Gray’

Le deuxième rôle de Lansbury dans un long métrage est venu en 1945 avec “Le Portrait de Dorian Gray”. Dans le film, Dorian (Hurd Hatfield) souhaite rester jeune pour toujours tandis qu’un portrait de lui vieillit à sa place. Lorsque ce souhait se réalise, il rompt avec sa fiancée, interprétée par Lansbury, et s’engage dans une vie de péché.

Lorsque le personnage de Lansbury meurt, Dorian réalise à quel point ses actions ont affecté ceux qui l’entourent et cherche un moyen d’inverser la malédiction qui lui a été infligée et d’arranger les choses.

Le travail de Lansbury dans le film lui a valu la deuxième des trois nominations aux Oscars dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle n’a jamais gagné, perdant le prix au profit d’Anne Revere cette année-là, pour son travail dans le film “National Velvet”.

‘Mamé’

Lansbury a créé le rôle de Mame Dennis dans la production originale de “Mame” à Broadway en 1966 et a joué le rôle à New York pendant deux ans avant de rejoindre les productions itinérantes du spectacle à Los Angeles et San Francisco.

La production dans son ensemble a reçu six nominations aux Tony Awards, Lansbury remportant le prix de la meilleure actrice principale dans une comédie musicale. Cela a marqué la première des cinq victoires totales des Tony Awards de Lansbury.

Sa performance dans ” Mame ” a fait de Lansbury une superstar, avec plus d’opportunités d’être à la télévision après sa victoire et plus d’opportunités de s’engager avec des œuvres caritatives.

En ce qui concerne son succès, Lansbury a déclaré: “Tout le monde vous aime, tout le monde aime le succès et en profite autant que vous. Et cela dure aussi longtemps que vous êtes sur cette scène et aussi longtemps que vous continuez à sortir de cette porte de scène. .”

“Cher monde”

Lansbury a suivi sa victoire au Tony Award avec une deuxième victoire au Tony Award dans la comédie musicale “Dear World” en 1969.

Elle a joué la comtesse Aurelia, une Parisienne qui fait équipe avec deux autres femmes pour abattre les hommes d’affaires qui envisagent de forer du pétrole dans leur ville parisienne. Le but de la pièce était de montrer l’importance de l’amour et de la poésie sur la cupidité et le matérialisme.

Malgré sa victoire à Tony, la pièce n’a pas été très réussie, Lansbury qualifiant même l’expérience de “plutôt déprimante”, et a mis fin à sa course après seulement 132 représentations.

‘Gitan’

En mai 1973, Lansbury a commencé à se produire dans ” Gypsy ” dans le West End de Londres. Après sa première performance, elle a reçu une ovation debout et a reçu des critiques très positives.

La diffusion du spectacle à Londres s’est terminée en 1974, et après une tournée à travers les États-Unis, ils ont commencé à le jouer à Broadway jusqu’en janvier 1975.

Sa performance dans l’émission a valu à Lansbury son troisième Tony Award.

“Sweeney Todd”

En 1979, Lansbury a commencé son passage en tant que Nellie Lovett dans «Sweeney Todd» de Stephen Sondheim, à l’origine du rôle à Broadway. Elle aurait été ravie de travailler avec Sondheim, disant qu’elle trouve ses paroles remplies “d’esprit et d’intelligence extraordinaires”.

Elle a joué le rôle pendant 14 mois, et bien que l’émission elle-même ait reçu des critiques mitigées, elle a valu à Lansbury sa quatrième victoire aux Tony Awards. Elle est ensuite revenue au rôle pour une tournée dans six villes des États-Unis.

En plus d’avoir obtenu pour Lansbury son quatrième Tony, il a également été nominé pour la meilleure comédie musicale, le meilleur livre d’une comédie musicale et la meilleure partition originale. La comédie musicale a été relancée deux fois et a depuis été adaptée en film, réalisé par Tim Burton, avec Helena Bohnam Carter jouant le rôle de Nellie Lovett.