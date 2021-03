Sir Mohamed Muktar Jama Farah, populairement connu sous le nom de Mo Farah, est l’un des athlètes britanniques sur piste les plus titrés de l’histoire des Jeux Olympiques modernes et un détenteur de records européens et mondiaux dans de multiples épreuves. Né ce jour-là en 1983 à Mogadiscio, en Somalie, il a déménagé en Grande-Bretagne à l’âge de huit ans. Sa famille a dû fuir leur patrie après que des tensions politiques ont éclaté à Mogadiscio.

Il a ensuite été basé à Londres et a représenté Hounslow au cross-country aux London Youth Games. Il a fréquenté la Isleworth and Syon School et le Feltham Community College et à l’âge de 13 ans (1996), il est entré dans les écoles anglaises de cross-country et a terminé neuvième. L’année suivante, il a remporté le premier des cinq titres scolaires anglais.

Le talent de Farah a été reconnu par le philanthrope d’athlétisme Eddie Kulukundis, qui a payé pour son processus de naturalisation légale et plus tard ses compétences ont été identifiées par le professeur d’éducation physique Alan Watkinson. Son premier titre majeur était au 5000 mètres au Championnat d’Europe junior d’athlétisme en 2001, la même année où il a commencé à s’entraîner au St Mary’s University College, à Twickenham.

Depuis lors, Farah est devenu l’athlète le plus décoré de l’histoire britannique, avec dix titres mondiaux et est également le premier athlète britannique à remporter deux médailles d’or lors du même championnat du monde. Alors que la légende de la piste fête ses 38 ans, jetons un coup d’œil à certains de ses impressionnants records et réalisations:

• Deux médailles d’or au Championnat d’Europe de cross-country 2006, à San Giorgio Su LegNano.

• Deux médailles d’argent aux Championnats d’Europe de cross-country 2009, à Dublin.

• Deux médailles d’or aux Championnats d’Europe 2010, tenus à Barcelone.

• Deux médailles d’or aux Jeux Olympiques de 2012, Londres.

• A remporté deux médailles d’or aux Championnats d’Europe 2014, à Zurich.

• Deux médailles d’or aux Jeux Olympiques de 2016, à Rio de Janerio.

Dans l’ensemble, il détient la piste européenne record pour le 10 000 m, le record routier britannique au 10 000 m, le record britannique en salle au 3 000 m, le record de piste britannique au 5 000 m, le record britannique du semi-marathon et le record européen en salle au 5 000 m, entre autres.

Grâce à ses multiples réalisations et records, Farah a plus de bling (médailles) autour du cou que ‘Mr. T ‘. Mais le multiple champion du monde et olympique n’a pas été privé de polémiques dans sa carrière. Son premier échec au test de dépistage de drogues est survenu en 2010, juste avant son record du 5000 m en Grande-Bretagne. Il en a raté quelques autres avant les Jeux olympiques de Londres de 2012.

Juste avant le marathon de Londres 2014, Farah a refusé à plusieurs reprises à l’Agence américaine antidopage (USADA) de prendre un supplément légal. L’USADA a demandé à Farah s’il avait reçu une injection de L-carnitine, un acide aminé naturel, dans le cadre de son enquête dans son ancien entraîneur Alberto Salazar.

Le supplément aurait été obtenu par l’intermédiaire d’un contact de Salazar en Suisse. À la suite de l’enquête, Salazar a été banni de l’athlétisme pendant quatre ans pour violations de dopage. Farah a mis fin à sa relation avec l’entraîneur américain en 2017, depuis lors n’a jamais échoué à un test de dépistage de drogues et n’est accusé d’aucune faute. Alors que, Salazar a fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport.

Farah, qui a raccroché ses pointes en 2017, avait récemment annoncé qu’il reviendrait défendre sa médaille d’or au 10000 mètres aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo.