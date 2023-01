Un regard sur les réalisations du premier pilote de Formule 1 indien

JOYEUX ANNIVERSAIRE NARAIN KARTHIKEYAN : Narain Karthikeyan, indépendamment de ce qui se passera à l’avenir, restera toujours comme la figure la plus remarquable de l’histoire de la course automobile indienne. Karthikeyan est devenu le premier Indien à participer à la Formule 1.

Il avait réalisé cet exploit sensationnel alors qu’il représentait le Grand Prix de Jordanie en 2005. Karthikeyan, lors de son premier passage en Formule 1, avait fait équipe avec le pilote portugais Tiago Monteiro. Karthikeyan, également connu comme le coureur indien le plus rapide au monde, a réussi à remporter son premier point lors de sa première saison.

Karthikeyan avait également figuré en tant que pilote d’essai Williams F1 en 2006 et 2007. Cependant, son passage à la Formule 1 n’a pas duré longtemps et Karthikeyan a ensuite participé à divers autres événements de course.

Alors que Narain Karthikeyan célèbre aujourd’hui son 46e anniversaire, il est temps de rappeler les exploits et les victoires mémorables du coureur né au Tamil Nadu.

Narain Karthikeyan a montré un intérêt pour le sport dès son plus jeune âge. Le voyage de Karthikeyan dans la course a débuté dans les années 1990.

Et Karthikeyan n’aurait pas pu rêver d’un meilleur début de carrière. Il avait remporté la toute première série Formula Maruti pour lancer sa carrière sur une note prometteuse. Karthikeyan a présenté un formidable spectacle Pilote Elf Competition pour les voitures de Formule Renault en 1992.

Cependant, sa brillante course avait pris fin en demi-finale. La splendide performance de Karthikeyan lui a valu une place dans la célèbre Elf Winfield Racing School en France.

Narain Karthikeyan s’est fait connaître en 1998 lors du championnat britannique de Formule 3 avec l’équipe Carlin Motorsport. Karthikeyan a également poursuivi son excellence dans le championnat l’année prochaine après avoir décroché cinq podiums.

L’année 2001 s’était avérée mémorable pour Narain Karthikeyan après qu’il soit devenu le premier pilote indien à piloter la prestigieuse voiture de Formule 1.

Karthikeyan a enregistré l’exploit après avoir participé aux essais de l’équipe Jaguar Racing. Dans le circuit international, Karthikeyan a décroché son premier podium à Estoril, la course support du Grand Prix du Portugal.

En 2005, Narain Karthikeyan a fait ses débuts dans la prestigieuse Formule 1. Karthikeyan avait participé à sa toute première course de Formule 1 lors du Grand Prix d’Australie. Il a finalement réussi à terminer la course à la 15e place.

Cependant, son premier passage en Formule 1 ne s’est pas avéré fructueux.

Karthikeyan a scénarisé un retour sur le circuit de Formule 1 six ans plus tard avec l’équipe HRT.

Narain Karthikeyan a reçu le prestigieux prix Padma Shri en 2010.

En 2011, il est devenu le seul Indien à participer à la toute première course de Formule 1 du pays sur le circuit international de Buddh.

