Un regard sur les quatre meilleures équipes de la Coupe du monde de hockey 2023

Les fans de hockey en Inde et dans le monde attendent avec impatience la Coupe du monde de hockey masculin FIH 2023 qui débutera le 13 janvier. Seize équipes de hockey d’élite du monde entier participeront à 44 matchs sur deux sites d’Odisha.

Le méga spectacle sportif débutera avec l’Argentine et l’Afrique du Sud face à face au stade Kalinga de Bhubaneswar.

L’Inde, pays hôte, est confrontée à un défi de taille lors du tour de qualification car elle est en compagnie de deux formidables équipes – l’Angleterre et l’Espagne – dans la poule D.

A LIRE AUSSI | De Sreejesh à Mats Grambusch : un regard sur les meilleures stars du hockey qui figureront à la Coupe du monde 2023

Voici un aperçu des quatre principaux sites de visite à surveiller.

Belgique

En tant que championne en titre, la Belgique est arrivée à Odisha pour la Coupe du monde vendredi et il y a eu une véritable effervescence à l’aéroport international de Biju Patnaik avec un grand rassemblement de fans pour accueillir certaines des plus grandes stars du hockey mondial. La Belgique est placée dans la poule B avec l’Allemagne, le Japon et la Corée, et débutera sa campagne le 14 janvier contre la Corée à Bhubaneswar.

Emmenés par le capitaine Félix Denayer, les Red Lions espèrent réitérer leur performance de la Coupe du Monde de Hockey Masculin FIH 2018 et conserver le trophée. S’ils y parviennent, ils ne deviendront que la quatrième nation après le Pakistan (1978, 1982), l’Allemagne (2002, 2006) et l’Australie (2010, 2014) à remporter deux éditions consécutives de la Coupe du monde de hockey masculin.

Allemagne

L’Allemagne entrera dans la compétition avec une équipe relativement plus expérimentée que les autres. Les Allemands ont une riche histoire de hockey avec des réalisations importantes au cours du siècle précédent également. Ils rivaliseront pour ajouter un troisième trophée de la Coupe du monde à leur cabinet – après l’avoir remporté en 2002 et 2006.

Ils commenceront leur campagne contre le Japon le 14 janvier, après quoi ils affronteront la Belgique lors de leur deuxième match le 17 janvier. Les deux matchs se joueront au stade Kalinga à Bhubaneswar. Le dernier match de la phase de groupes contre la Corée aura lieu le 20 janvier et se jouera à Rourkela.

Les Pays-Bas

Trois fois champions de la Coupe du monde de hockey masculin, les Pays-Bas, menés par Thierry Brinkman, achèveront leurs derniers préparatifs à Bhubaneswar avant de se rendre à Rourkela le 10 janvier, où ils affronteront la Malaisie lors de leur premier match du tournoi le 14 janvier.

A LIRE AUSSI | Manchester United introduit la «règle de Ronaldo» pour éviter la «culture de la jalousie des vestiaires»

L’équipe néerlandaise est l’une des plus décorées du sport, ayant remporté la Coupe du monde en 1973, 1990 et 1998, ainsi que la finale lors des deux dernières éditions. Les Pays-Bas sont placés dans la poule C, avec le Chili, la Malaisie et la Nouvelle-Zélande.

Australie

L’Australie, également connue sous le nom de Kookaburras, est dans la poule A avec l’Argentine, la France et l’Afrique du Sud, et lancera son tournoi à Bhubaneswar le 13 janvier contre la France, avant de jouer contre l’Argentine le 16 janvier au stade Kalinga. Il peut être juste de dire que l’actuel détenteur du premier rang de la FIH, l’Australie, est le concurrent le plus coriace du tournoi.

Les trois fois champions détiennent le meilleur record de victoires et de buts en 48 ans de Coupe du monde. Sur 92 matchs disputés, ils en ont remporté 69 avec un pourcentage de victoires de 75. Leur moyenne de 3,31 buts marqués par match les place en tête du classement des buteurs de loin.

L’Australie, qui a remporté des titres de Coupe du monde consécutifs en 2010 (New Delhi) et 2014 (La Haye, Pays-Bas), avait remporté son premier titre en 1986 (Angleterre) en battant l’Angleterre.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)