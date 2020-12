L’année 2020 s’est avérée être une pétasse humide en ce qui concerne les événements sportifs. La pandémie COVID a forcé le monde à fermer et plusieurs événements ont dû être reportés ou annulés. Cependant, il y avait encore un certain nombre de tournois de renom qui ont réussi à se tenir et même dans cette brève période, nous avons vu peu de controverses. Nous listons ici les 5 principales controverses de l’année.

Novak Djokovic et COVID-19[feminine

Cela s’est avéré être une année choquante pour le champion de tennis Novak Djokovic, car il a été trouvé en train d’organiser un tournoi de tennis caritatif au milieu de la pandémie mondiale et cet événement s’est avéré être un point chaud COVID. L’événement, l’Adria Tour, a été vivement critiqué en raison du manque de distanciation sociale et de nombreux lieux vus bondés. Après que les cas se sont multipliés, le Serbe a finalement dû présenter des excuses.

Lionel Messi menace de quitter Barcelone

C’était l’une des plus grandes controverses de l’année lorsque la légende argentine Lionel Messi s’est opposée à son club de Barcelone et a voulu quitter les géants espagnols. «J’ai dit au club, y compris au président, que je voulais y aller. Je lui ai dit ça toute l’année. Je pensais qu’il était temps de se retirer », a déclaré Messi dans une interview avec Goal.com. Cependant, il a ensuite décidé de rester sur place et continue d’être une figure centrale de l’équipe de Barcelone. Cependant, tout ne semble pas bien se passer pour les Catalans et l’été prochain pourrait voir plus de problèmes.

Allégations de racisme au PSG vs Affrontement Basaksehir

Une énorme controverse a éclaté lors du match entre le Paris St Germain et Istanbul Basaksehir lorsque des joueurs de l’équipe turque ont déclaré qu’une insulte raciale avait été utilisée par le quatrième officiel contre l’entraîneur adjoint de Basaksehir, Pierre Webo. Les joueurs de Basaksehir et du PSG ont quitté le terrain et le match a été reporté au lendemain. Le responsable roumain au centre de la controverse sur le racisme a été suspendu.

VAR dans le football

L’arbitre assistant vidéo (VAR), depuis son lancement, a toujours été sous les projecteurs et joueurs et officiels ont remis en question son objectivité. Cette année, ce n’était pas différent et dans plusieurs affrontements en Ligue des champions et en Premier League, de nombreuses questions ont été soulevées sur l’utilisation de la technologie. Les questions demeurent alors même que l’année tire à sa fin. Beaucoup soulignent que VAR donne des pénalités douces et des fautes tandis que d’autres disent que VAR n’agit que sur les preuves disponibles.

L’équipe australienne de cricket refuse de se prendre un genou

Tout au long de l’année, Black Lives Matter a été un mouvement massif dans le monde entier et les athlètes de tous les sports ont pris un genou pour soutenir le mouvement. Cependant, l’équipe australienne de cricket a décidé de ne pas le faire avant la série contre l’Angleterre. Cela a été critiqué par beaucoup, y compris la légende des Antilles Michael Holding.