Un regard sur les phénomènes météorologiques violents au Canada et dans le monde

Alors que le monde approche de la mi-2023, des pays, dont le Canada, ont été confrontés à un certain nombre d’événements météorologiques violents au cours des dernières semaines, allant d’inondations majeures à des incendies de forêt.

L’année dernière étant l’une des plus chaudes jamais enregistrées, une La Nina décroissante de trois ans qui est normalement associée à des températures plus fraîches, ainsi qu’un éventuel réchauffement d’El Nino plus tard cette année, pourraient signifier une année 2023 plus chaude.

Mais comme le changement climatique contribue à l’augmentation de la température mondiale, on craint que le réchauffement ne rende les événements météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses et les tempêtes pires, plus fréquents ou les deux.

CTVNews.ca examine certains des événements météorologiques majeurs qui ont récemment frappé le Canada et le monde.

FEUX DE FORÊT ET VAGUES DE CHALEUR

Une vague de chaleur dans l’ouest du Canada ce week-end pourrait aggraver les incendies de forêt existants, les températures devant atteindre 30 ° C ou plus dans certaines parties de l’Alberta.

Les responsables affirment que la fumée et le brouillard des feux de forêt ont contribué à un empilement de véhicules à l’est d’Edmonton qui a envoyé 16 personnes à l’hôpital.

Ailleurs dans le monde, plus de 54 000 hectares de forêts dans les montagnes russes de l’Oural étaient en feu lundi.

Et les températures sont devenues si chaudes en Espagne que le pays a annoncé mercredi son intention d’interdire le travail à l’extérieur pendant les périodes de chaleur extrême.

L’année dernière a été la plus chaude enregistrée en Espagne depuis 1961 et une grande partie du pays connaît la sécheresse.

INONDATIONS ET ORAGES

Localement, le gouvernement fédéral a émis une interdiction temporaire de navigation sur certaines parties de la rivière des Outaouais en raison d’inondations.

Certaines régions de l’intérieur de la Colombie-Britannique connaissent certaines de leurs pires inondations depuis des années, notamment la ville de Cache Creek à l’ouest de Kamloops.

Les responsables affirment que le temps chaud déclencherait probablement la fonte des neiges et de nouvelles menaces d’inondation. Plus tôt ce mois-ci, 19 records de température élevée ont été battus dans l’intérieur de la Colombie-Britannique.

Cette semaine, le Manitoba a connu plusieurs avertissements de tornade et de tempête, apportant une grosse grêle de la taille de balles de ping-pong.

Au même moment, Environnement Canada a émis un avertissement de tornade pour certaines parties de la Saskatchewan.

De fortes pluies ont provoqué d’importantes inondations dans le sud-ouest de l’Allemagne la semaine dernière, fermant des voies ferrées et laissant certaines personnes coincées dans leurs maisons. La pluie a inondé les routes et provoqué des glissements de terrain dans certaines régions.

Les autorités d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, la plus grande ville du pays, ont déclaré mardi l’état d’urgence en raison des inondations.

Le personnel d’urgence a répondu à des centaines d’appels, dont beaucoup concernaient des inondations entrant dans des bâtiments, des glissements de terrain, des chutes d’arbres et des voitures bloquées.

Cela survient après que les inondations à Auckland en janvier ont tué quatre personnes. Le mois suivant, le cyclone Gabrielle a frappé l’île, faisant 11 morts et des milliers de déplacés.

Les inondations dans l’est du Congo ont tué environ 400 personnes depuis dimanche dernier et au début de ce mois, plus de 100 personnes sont mortes des inondations au Rwanda.

Pendant ce temps, des responsables du Bangladesh et du Myanmar avertissent des centaines de milliers de personnes de rester à l’écart des zones côtières en raison d’un violent cyclone qui devrait toucher terre dimanche.

Plusieurs régions des États-Unis ont récemment connu des tornades et des inondations, menaçant des maisons le long du fleuve Mississippi.

Au cours du mois dernier, des tornades ont tué au moins trois personnes dans l’Oklahoma et au moins cinq dans le Missouri.

La Californie, qui a connu des semaines de violentes tempêtes au début de l’année combinées à une forte accumulation de neige, se prépare à davantage d’inondations – bien que la pluie et les chutes de neige aient contribué à atténuer les conditions de sécheresse de longue date dans l’État.



Avec des fichiers de CTVNewsEdmonton.ca Producteur numérique Alex Antoneshyn, CTV News Ottawa Journaliste numérique polyvalent Ted Raymond, CTVNewsVancouver.ca Reporter Lisa Steacy, CTVNewsWinnipeg.ca Producteur éditorial numérique Devon McKendrick, CTVNewsRegina.ca Producteur de contenu numérique Drew Postey, La Presse canadienne , Associated Press et Reuters