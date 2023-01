Un regard sur les meilleures stars du hockey à l’affiche de la Coupe du monde 2023

Une galaxie de stars du hockey a atteint Odisha, pour le méga spectacle de hockey, le tournoi le plus prestigieux de l’année – la 15e Coupe du monde masculine FIH 2023, qui se jouera à Bhubaneswar et Rourkela, du 13 au 29 janvier.

Pour la première fois, la Coupe du monde masculine de la FIH sera organisée par une nation deux fois de suite, l’édition 2018 ayant eu lieu à Bhubaneswar, la Belgique battant les Pays-Bas pour remporter leur premier titre.

Alors que les 16 meilleures équipes du monde entier se préparent pour cet événement prestigieux, voici un aperçu de certains des joueurs à surveiller lors de ce méga événement :

PR Sreejesh (Inde)

PR Sreejesh, le vétéran gardien de but indien, a joué un rôle crucial dans la performance de l’Inde. Il a également été nommé gardien de but de l’année FIH en 2022. Il a cimenté son rythme parmi les meilleurs gardiens de but du monde pour ses instincts de qualité qui le rendent efficace dans les situations de tirs au but.

Lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, Sreejesh a sauvé un corner de pénalité dans les dernières secondes du match pour la médaille de bronze contre l’Allemagne alors que l’Inde mettait fin à une sécheresse de quatre décennies pour une médaille olympique. Il existe de nombreux autres cas où le gardien vedette a été un rouage essentiel du succès de l’Inde.

La présence de Sreejesh en tant que gardien de but et mentor a aidé l’équipe à atteindre la troisième place du classement mondial de la FIH, qui est la meilleure position du pays.

La présence d’un triple olympien, qui compte plus de 240 apparitions internationales, sera un coup de pouce majeur pour l’équipe indienne lors de la Coupe du monde 2023. Ce sera probablement la dernière Coupe du monde de Sreejesh, ce serait excitant de regarder le mur du hockey indien présenter ses plus belles compétences devant les supporters locaux.

Harmanpreet Singh (Inde)

Le principal drag-flicker de l’équipe, Harmanpreet Singh est présenté comme un rouage essentiel de la résurgence du hockey indien ces dernières années. Les coups puissants du spécialiste des coins de pénalité, ainsi que sa défense de classe mondiale, ont valu à Harmanpreet une grande reconnaissance.

Harmanpreet a joué un rôle crucial dans la médaille de bronze historique remportée par l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Il a terminé meilleur buteur du pays aux Jeux olympiques de Tokyo avec six buts à son chat. C’est Harmanpreet qui a amené l’Inde à égalité avec l’Allemagne dans le match pour la médaille de bronze, avant que les buts de Rupinder Pal Singh et Simranjeet Singh ne guident l’Inde vers sa 12e médaille aux Jeux olympiques.

Akashdeep Singh (Inde)

Depuis ses débuts en 2012, Akashdeep Singh est la machine à marquer des buts en Inde. Outre Sreejesh et Harmanpreet, il est le seul joueur à avoir plus de 200 sélections internationales. Il a plus de 80 buts internationaux à son actif. Il sera l’attaquant le plus expérimenté de la formation indienne et beaucoup dépendra de lui pour diriger la ligne avant indienne.

Lors de la Coupe du monde de hockey FIH 2014 à La Haye, le joueur de 28 ans a été le meilleur buteur de l’Inde avec cinq buts à son actif. Après avoir raté le bus pour Tokyo en 2020 en raison de sa forme plongeante, Akashdeep a ajouté diverses dimensions à ses brillantes compétences.

Lors du test de cinq matchs contre l’Australie en 2022, Akashdeep a réussi un triplé lors de la défaite 5-4 de l’Inde lors du match d’ouverture et un but gagnant lors du troisième match qui a aidé l’Inde à briser une séquence de 12 matchs sans victoire contre le n ° 1 mondial. 1 côté australien.

Vivek Sagar Prasad (Inde)

Vivek Sagar Prasad a été à l’avant-garde de l’équipe à différentes étapes. Le milieu de terrain faisait partie de l’équipe senior qui a remporté la médaille de bronze à Tokyo 2020 et avait également mené l’équipe U-21 à une troisième place lors de la septième édition de la Sultan of Johor Cup en Malaisie.

Faisant son retour dans l’équipe après avoir raté la récente tournée en Australie et la FIH Hockey Pro League en raison d’une blessure à la cheville, le jeune prometteur s’avérera être une menace majeure pour l’équipe adverse avec ses passes défensives.

Eddie Ockenden (Australie)

Le milieu de terrain faisait également partie de l’équipe australienne médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2008 et 2012. Ockenden a non seulement aidé les milieux de terrain et les attaquants à créer des opportunités de but, mais a également marqué 72 buts internationaux. Il faisait partie de l’équipe nationale qui a remporté la Coupe du monde 2010 et la Coupe du monde 2014 à New Delhi et La Haye respectivement.

Ockenden a fait jusqu’à neuf apparitions au Trophée des champions pour l’Australie et a aidé son équipe à décrocher la médaille d’or à deux reprises en 2009 et 2011.

Le joueur de 25 ans possède une vaste expérience car il a joué le plus grand nombre d’internationaux au niveau senior pour l’Australie. Ockenden a participé à quatre Jeux olympiques consécutifs, dont une médaille d’argent (2020) et deux médailles de bronze (2008, 2012).

Alexandre Hendrickx (Belgique)

Le défenseur vedette belge Alexander Hendrickx a joué un rôle crucial pour amener la Belgique au tout premier titre olympique du pays en hockey à Tokyo 2020. Il a marqué 14 buts et a terminé la campagne en tant que meilleur buteur du tournoi.

Il a été nommé à égalité avec l’Australien Grovers Blake en tant que meilleur buteur du tournoi lors de la Coupe du monde 2018 avec sept buts à son actif. Le roi du drag-flick, âgé de 29 ans, compte 150 apparitions internationales seniors et a marqué 89 buts jusqu’à présent.

Mats Grambusch (Allemagne)

Le milieu de terrain de 30 ans a disputé un total de 161 matchs et marqué 51 buts. Grambusch participera à sa troisième Coupe du monde. Il a également remporté le bronze olympique à Rio et quelques médailles aux Championnats d’Europe, mais n’était pas encore sur le podium aux Mondiaux. Faites-en une troisième fois un charme, le capitaine de 30 ans aura pour objectif d’être sur le podium en Inde.

Thierry Brinkman (Pays-Bas)

Thierry Brinkman compte 140 sélections à son actif. Il a marqué 55 buts jusqu’à présent pour l’équipe néerlandaise. Brinkman a également été nommé dans l’équipe de la Coupe du monde 2018 et a participé à chaque match. De plus, il a marqué à chaque match qu’il a disputé lors de l’édition 2018, mais les Pays-Bas ont cependant perdu contre la Belgique en finale. L’attaquant de 27 ans chercherait à terminer ce qui restait inachevé en 2018.

