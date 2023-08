Un regard sur les FNB à action unique un an en

Alors que les fonds négociés en bourse à une seule valeur franchissent la barre des un an depuis que les premiers fonds sont arrivés sur le marché, l’intérêt pour les produits à effet de levier reste très corrélé à la popularité de son action sous-jacente.

« Il y a toujours de l’enthousiasme pour des entreprises comme Tesla, que ce soit à long terme ou à court terme », a déclaré lundi Will Rhind, PDG de GraniteShares, à Courtney Reagan sur « ETF Edge » de CNBC.

« [And] Nvidia a vraiment capturé l’air du temps de l’IA jusqu’à présent cette année », a-t-il déclaré. « Un énorme intérêt pour ce nom particulier. »

GraniteShares a lancé son premier lot d’ETF à action unique en août 2022 avec des produits qui suivent les noms principaux Tesla, Apple et Coinbase. Alors que son ETF 1.25x Long Tsla Daily (TSL) et 1,75x FNB quotidien AAPL long (AAPB) ont enregistré des gains considérables en 2023, le rallye Coinbase a poussé son 1.5x Long COIN Daily ETF (CONL) en hausse de 123 % depuis le début de l’année.

En examinant les flux plus largement, Rhind a expliqué que beaucoup d’argent a été investi dans les ETF à revenu fixe et les fonds du marché monétaire depuis le début de l’année.

« Donc, je pense que le rallye que nous avons vu plus largement au cours des six derniers mois n’a peut-être pas été aussi participé que vous pourriez le penser, juste [by] en regardant les chiffres de performance réels. »

Étant donné que les produits à action unique sont à effet de levier, Rhind a déclaré que les produits se prêtent davantage à une activité et à des expositions à court terme.

« Ainsi, une façon de mesurer l’intérêt n’est pas seulement les actifs sous gestion », a-t-il déclaré, « mais le volume et la valeur négociés en bourse ».

GraniteShares 1.5x Long NVDA Daily ETF (NVDL) est devenu le plus performant de la gamme de la société, en hausse de plus de 349 % cette année. Lancé pour la première fois en décembre 2022, le fonds a recueilli 172 millions de dollars d’entrées.

En plus de récolter les bénéfices d’un fonds attaché à une action en vogue, Dave Nadig, futurologue financier chez VettaFi, a déclaré que les produits sont avantageux pour les investisseurs disposant de comptes de courtage à escompte qui n’ont pas accès aux options et aux emprunts sur marge.

« Les ETF servent désormais toutes sortes d’investisseurs, des investisseurs à long terme qui négocient tous les 30 ans, aux day traders qui négocient toutes les 30 minutes », a déclaré Nadig dans la même interview lundi. « Ces produits penchent évidemment beaucoup plus vers ce côté spéculatif du bilan, et les volumes de transactions ont été substantiels. »

Nadig a ajouté que les investisseurs peuvent s’attendre à voir plus d’ETF à action unique arriver sur le marché, mais c’est à l’intérêt des investisseurs et aux tendances du marché de finalement soutenir l’activité.

« Beaucoup d’entre eux resteront assis sans intérêt et languiront pendant un moment jusqu’à ce qu’il y ait un gros titre », a-t-il déclaré. « Et puis, tout d’un coup, nous allons parler de la raison pour laquelle tout le monde échange des quotidiens IBM. Je pense que ce sera un monde très différent. »

