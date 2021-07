Un regard sur les films classiques de la défunte icône

L’ami proche de la famille et assistant de Dilip Kumar, Faisal Farooqui, a partagé mercredi que l’acteur légendaire est décédé en présence de son épouse Saira Banu, d’autres membres de la famille et de médecins. Farooqui a partagé que Saira Banu a aimé la défunte icône jusqu’au moment où elle s’est connue.

Parlant de la façon dont Saira Banu s’en sort, Farooqui a déclaré à IANS: « Saira baji et Sahab sont mariés depuis plus de 55 ans que je ne dirais. Elle a aimé Dilip Kumar jusqu’au moment où elle se connaît. »

« Donc, 55 ans de mariage et elle l’a soutenu dans tous les hauts et les bas de la vie qui accompagnent 55 ans de mariage. Solide comme le roc, toujours là. Je pense que ce sont les couples et les objectifs de couple les plus aimants que vous puissiez imaginer . On peut apprendre d’eux », a-t-il conclu.

Plus tôt mercredi matin, Farooqui avait tweeté depuis le compte Twitter officiel de Dilip Kumar : « Avec un cœur lourd et un chagrin profond, j’annonce le décès de notre bien-aimé Dilip Saab il y a quelques minutes. Nous sommes de Dieu et à Lui nous retournons . »

Aujourd’hui, alors que la défunte icône est partie pour sa demeure céleste, nous jetons un coup d’œil à certains de ses films classiques qui sont chéris par ses fans à ce jour.

Daag (1952)

Produit et réalisé par Amiya Chakravarty, Dilip Kumar a remporté le tout premier prix dans la catégorie Meilleur acteur pour sa performance dans ce film. Outre Dilip Kumar, Nimmi et Lalita Pawar ont également commencé dans des rôles principaux.

Moghol-e-Azam (1960)

Un drame historique épique indien dans lequel Dilip Kumar a joué le rôle du prince Salim, Mughal-e-Azam, avec également Prithviraj Kapoor, Madhubala, Durga Khote, est l’un des films les plus discutés de l’industrie cinématographique hindi à ce jour. Dilip Kumar a apporté une nouvelle dimension aux scènes d’amour qu’il a jouées avec Madhubala qui jouait Anarkali.

Naya Daur (1957)

Réalisé et produit par BR Chopra, « Naya Daur » a été écrit par Akhtar Mirza, et mettait en vedette Dilip Kumar et Vyjayanthimala, avec Ajit Khan et Jeevan dans les rôles de soutien. Le film a obtenu un succès à la fois commercial et critique.

Madhumati (1958)

Réalisé et produit par Bimal Roy, et écrit par Ritwik Ghatak et Rajinder Singh Bedi, « Madhumati » mettait en vedette Dilip Kumar et Vyjayantimala. C’était l’un des premiers films à traiter de la réincarnation et avait un côté gothique noir.

Ganga Jamuna (1961)

Écrit et produit par Dilip Kumar, et réalisé par Nitin Bose, avec des dialogues écrits par Wajahat Mirza, l’histoire du film se déroule autour d’un homme innocent qui est forcé de devenir un dacoit. Dilip Kumar a peut-être fait l’un de ses meilleurs rôles dans le film.

Ram Aur Shyam (1967)

Réalisé par Tapi Chanakya, le film mettait en vedette Dilip Kumar dans un double rôle de jumeaux séparés à la naissance, aux côtés de Waheeda Rehman, Mumtaz, Nirupa Roy et Pran. Après une mauvaise passe au box-office, Dilip Kumar est revenu en force avec ‘Ram Aur Shyam’.

Devdas (1955)

Basé sur le roman de Saratchandra Chattopadhyay du même nom, l’histoire est celle d’un amant tragique joué par Dilip Kumar. Ceci est considéré comme l’une de ses meilleures performances à ce jour. Devdas a également été classé numéro 2 sur la liste des 10 meilleurs films de Bollywood de l’Université de l’Iowa par Corey K. Creekmur. Il a été réalisé par Bimal Roy.

Shakti (1982)

Réalisé par Ramesh Sippy, écrit par le duo Salim-Javed et produit par Mushir-Riaz, il était remarquable pour être le premier et le seul film à présenter à l’écran les acteurs vétérans Dilip Kumar et Amitabh Bachchan. Le film est considéré comme l’un des plus grands films de l’histoire du cinéma.

Machaal (1984)

Produit et réalisé par Yash Chopra, il mettait en vedette Dilip Kumar, Waheeda Rehman, Anil Kapoor et Rati Agnihotri. Vinod Kumar (Dilip Kumar) a joué un citoyen respecté et respectueux des lois qui se tourne vers le crime pour se venger.

Karma (1986)

Le film a réuni Subhash Ghai et Dilip Kumar après le succès de leur dernier film ensemble Vidhaata (1982). C’était la première fois que Dilip Kumar était associé à Nutan.