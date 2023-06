Ils se déploient en groupes, principalement des femmes, marchant péniblement dans des bottes de pluie sur le sable détrempé et humide de la crique, profitant au maximum de la marée basse.

Bousculant avec des râteaux et des seaux, ils causent et rient gaiement. Ce sont des pêcheurs de palourdes ou, comme ils s’appellent eux-mêmes, « les paysans fermiers de la mer ».

Le visage rouge des vents côtiers et du travail acharné, ils portent des foulards colorés et des vêtements de maison ordinaires, découpant un paysage de peinture à l’huile parfait contre le ciel bleu saisissant et les nuages ​​blancs vaporeux pendant les heures fraîches à l’aube.

La collecte de palourdes dans les vastes criques de la région nord-ouest de l’Espagne, la Galice, est une tradition profondément enracinée, transmise de génération en génération.

« Ma mère m’a fait devenir ramasseuse de coquillages », raconte Mari Carmen Vázquez, 57 ans, responsable du collectif de rameurs de palourdes de la crique de Lourizan. « Il n’y avait pas d’autre avenir. »

Autrefois, les femmes du village de Lourizan chalutaient les sables humides pendant que leurs maris partaient en mer, souvent pendant plusieurs mois d’affilée.

Deux techniques très basiques sont utilisées : la première consiste à gratter le sable pâteux avec un râteau et à mettre en seau autant de palourdes que possible. D’autres collectionneurs enfilent des imperméables en néoprène ou des vêtements de pêche en rivière et pataugent jusqu’à la taille dans les eaux froides plus loin dans la crique. Ils utilisent un râteau relié à une cage métallique pour gratter et tamiser le sable du fond marin avant de remonter la prise.

Ces creuseurs sont autorisés à environ 22 livres au total de deux types différents de palourdes chaque jour. Les marées et les conditions météorologiques dictent quand ils peuvent travailler, mais il y a aussi des périodes où la contamination de l’eau oblige à interdire la pêche aux coquillages. Ces jours-ci, admettent-ils, les palourdes de tous types sont beaucoup plus rares, peut-être à cause du changement climatique.

Les ramasseurs vendent leurs prises au marché aux poissons de la ville d’où elles sont distribuées aux poissonniers à travers le pays avant de finir comme plats chers dans les restaurants et les maisons.

Les champs de palourdes sont constamment réapprovisionnés en semant ou en plantant des palourdes qui ne peuvent pas être vendues. Les zones déjà récoltées sont bouclées pour leur permettre de récupérer, en maintenant une industrie cyclique et durable.

Les femmes racontent qu’il y a des décennies, le travail était beaucoup plus difficile, sans vêtements de protection et sans sécurité sociale pour couvrir les périodes d’inactivité. Beaucoup d’entre eux ne savaient même pas nager.

« C’était méprisé. Personne ne voulait le faire », raconte Fátima Seoane, 52 ans, qui a aidé sa mère et sa grand-mère quand elle était enfant. « Les gens nous appelaient des charognards. »

De nos jours, leurs emplois sont réglementés et on leur garantit une sorte de salaire, ce qui leur donne une certaine indépendance économique – à tel point qu’il existe des listes d’attente pour des permis qui peuvent prendre des années à obtenir.

Les pêcheurs de palourdes travaillent environ trois heures par jour pendant 15 ou 16 jours par mois. En moyenne, ils rapportent 107 $ par quart de travail, selon les prix du marché.

« Je ne changerais pas ce travail pour un autre. » dit Seoane. « C’est très confortable, il n’y a pas de patrons, on a nos fous rires, tu travailles à ton rythme et quand tu veux te reposer, tu te reposes. »