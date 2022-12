Un regard sur les espoirs de Curling Canada en 2023

Curling Canada espère qu’un examen continu de la haute performance aidera à mettre la fédération sur la voie du succès après une performance décevante sur la scène internationale la saison dernière.

La seule médaille du Canada en curling aux Jeux olympiques de Pékin a été une médaille de bronze chez les hommes et le jeu blanc pour l’or s’est poursuivi aux championnats du monde.

L’une des principales priorités de la liste des tâches de l’organisation pour le nouveau quadriennal est l’embauche d’un directeur de haut niveau pour succéder à Gerry Peckham, qui agit à titre de consultant avant sa retraite.

La chef de la direction, Kathy Henderson, a déclaré que Curling Canada avait reçu une «réponse enthousiaste et hautement qualifiée» du marché du curling et de la communauté de haut niveau pour le poste.

“Nous avons un panel d’experts internes et quelqu’un d’À nous le podium travaille avec nous et nous espérons que quelqu’un sera annoncé en janvier”, a déclaré Henderson.

Peckham, qui a passé plus de trois décennies avec l’organisation, a dirigé un programme qui a excellé pendant de nombreuses années sur la scène internationale, mais qui a souvent sous-performé lors d’événements majeurs au cours des deux derniers quads.

“Nous voulons la même excellence et nous voulons les mêmes médailles”, a déclaré Henderson. “Mais nous devons travailler plus dur pour eux et ça va être progressif.”

Les conclusions préliminaires de l’examen des hautes performances ont donné lieu à une annonce notable en début de saison. Le format de 18 équipes et de deux groupes deviendra permanent au Brier Tim Hortons et au Tournoi des Cœurs Scotties.

D’autres annonces sont attendues une fois l’examen terminé.

« C’est une drôle d’année parce qu’il y a beaucoup de récupération et beaucoup de réflexion », a déclaré Henderson à La Presse canadienne depuis Toronto. « Donc, nous récupérons et nous réfléchissons en ce moment.

“Mais je dirais qu’à partir d’avril, vous verrez probablement des changements et des changements auxquels nous allons nous en tenir pour le quad.”

Les détails de la qualification et les dates des essais olympiques et des essais en double mixte n’ont pas encore été annoncés. Le moment de ces éliminatoires a fait l’objet de nombreux débats.

Les essais par équipe ont traditionnellement lieu environ deux mois après le début des Jeux. Les essais en double mixte se terminent environ un mois avant la cérémonie d’ouverture.

Les critiques estiment que la période de préparation est trop courte dans la configuration actuelle. Les partisans soutiennent que le calendrier permet la représentation des curleurs qui atteignent leur maximum au bon moment.

Le Canada n’a pas atteint le podium par équipe aux Jeux de Pyeongchang en 2018, bien que John Morris et Kaitlyn Lawes aient remporté l’or aux débuts olympiques du double mixte.

Quatre ans plus tard, à Pékin, les équipes canadiennes de double féminin et mixte ont raté les séries éliminatoires. L’équipe masculine de Brad Gushue a récupéré une troisième place.

Les résultats des championnats du monde ont également fléchi ces dernières saisons.

Le dernier titre mondial féminin du Canada remonte à 2018 lorsque Jennifer Jones a remporté l’or à North Bay, en Ontario. Le dernier titre mondial masculin du Canada est survenu en 2017 lorsque Gushue a remporté la victoire à Edmonton.

Le meilleur résultat du Canada au championnat du monde de double mixte a été l’argent (en 2017 et 2019).

Le circuit de six épreuves du Grand Chelem de curling a repris pour 2022-23, mais le premier calendrier de la Saison des champions du cycle de quatre ans a un nouveau look.

Le premier PointsBet Invitational a débuté en septembre selon un calendrier mis en évidence par les championnats nationaux, mais qui n’inclut plus la Coupe Canada ni la Coupe continentale.

“Je pense que l’année prochaine, vous verrez probablement des changements dans l’alignement”, a déclaré Henderson. “Nous pouvons ajouter un autre événement.”

Ce sera la dernière saison avec Tim Hortons comme commanditaire en titre du Brier et des Essais canadiens de curling.

La chaîne de restaurants a parrainé le Brier pour la première fois en 2005 et est partenaire de Curling Canada depuis 1996.

Gregory Strong, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Le meilleur de 2022