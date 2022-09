NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex ont deux enfants, Archie Harrison et Lilibet “Lili” Diana. Le prince Harry est le fils du roi Charles III et de feu la princesse Diana. Son frère aîné est le prince William, héritier présomptif du trône britannique.

En 2020, le couple s’est retiré de ses fonctions royales et a fini par s’installer à Santa Barbara, en Californie. Même s’ils ne participent plus à leurs fonctions royales précédentes, ils détiennent toujours leurs titres.

Markle, une actrice connue pour ses sept saisons dans l’émission télévisée “Suits”, a commencé à sortir avec le prince Harry en 2016 après avoir été présentée par un ami commun. Ils ont annoncé leurs fiançailles en novembre 2017 et se sont mariés à la chapelle St George du château de Windsor en mai 2018. Ils ont reçu les titres de duc et de duchesse de Sussex par la reine Elizabeth II.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Le 6 mai 2019, leur fils Archie Harrison est né à Londres, en Angleterre. Moins d’un an après la naissance d’Archie, le couple royal s’est retiré de ses fonctions royales et a quitté le Royaume-Uni. C’est alors que le riff a commencé entre Harry et Meghan et le reste de la famille royale, plus précisément entre les frères William et Harry.

Les choses ont commencé à se gâter entre les frères un peu avant le déménagement du prince Harry aux États-Unis, mais les choses ont vraiment commencé à se gâter lorsque Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales supérieures et se sont installés en Californie.

Ensuite, Harry et Meghan ont continué à faire une interview révélatrice avec Oprah Winfrey où ils ont ouvertement discuté des détails de la famille royale en mars 2021, y compris une inquiétude présumée concernant le teint d’Archie, la perte de la protection royale et les pressions entourant le fait d’être royal et se sentir piégé dans le rôle.

“J’étais piégé mais je ne savais pas que j’étais piégé”, a déclaré Harry lors de l’interview. “Piégés dans le système comme le reste de la famille. Mon père et mon frère sont piégés. Ils ne peuvent pas partir et j’ai une immense compassion pour cela.”

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

Harry et Meghan ont eu leur deuxième enfant, Lilibet Diana, le 4 juin 2021 à Santa Barbara, en Californie. Son nom rend hommage à feu la reine Elizabeth II, dont le surnom de famille était Lilibet et la défunte mère de Harry, la princesse Diana.

Archie et Lilibet n’ont pas reçu de titres royaux à la naissance. Après la mort de la reine Elizabeth II, la ligne de succession a changé et les enfants peuvent désormais recevoir les titres, à moins que le roi Charles III ne modifie la règle. On ignore également si Harry et Meghan voudront les utiliser ou non.