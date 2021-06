Un regard sur les courses qui ont donné à l’Inde son athlétisme formidable

Pour Milkha Singh, la course à pied n’était pas un sport. Ses premiers souvenirs de course à pied étaient teintés de lutte et d’horreur. Des 10 km qu’il courait tous les jours en revenant de l’école à Muzaffargarh, dans l’actuel Pakistan, à la prière de son père d’échapper aux émeutes de la partition de 1947 qui ont laissé sa famille, y compris ses parents morts, il y aurait peu d’athlètes pour pour qui la course était si étroitement liée à leur vie. Et c’est en courant alors que Singh avait l’habitude de laisser le passé derrière lui et de se refaire une vie en devenant l’une des premières icônes sportives de l’Inde indépendante.

Pour Milkha Singh, le parcours pour devenir une athlète de classe mondiale a commencé par hasard. Lorsque Havaldar Gurdev Singh lui a demandé vers 1951 de participer à une course de cross-country dans le cadre de sa formation militaire, le jeune homme d’une vingtaine d’années ne savait pas ce qu’était une course de cross-country. Mais en courant pour la première fois, il a rappelé qu’il s’était classé sixième. Impressionné par le courage de son jeune protégé sikh, Gurdev Singh lui demandera de courir à nouveau, sur 400m. Qu’est-ce que le 400m ? Milkha Singh avait demandé à Gurdev Singh. Il ne couvre qu’une seule fois tout le terrain, aurait dit l’entraîneur au jeune Singh. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Jeux du Commonwealth de 1958, Royaume-Uni : l’outsider Milkha bat le record du monde

En 1958, Milkha Singh était déjà un nom avec lequel il fallait compter dans le circuit national d’athlétisme. Deux ans plus tôt, il s’était rendu aux Jeux olympiques de Melbourne pour participer aux épreuves du 200 m et du 400 m, mais n’avait pas réussi à sortir des manches. Mais il a fait en sorte que le voyage compte. Il a approché l’athlète américain Charles Jenkins, le champion du 400 m à l’époque, pour obtenir des conseils pour améliorer ses performances. L’entretien est décrit dans un histoire de la BBC. Milkha Singh a déclaré qu’il s’était approché de Jenkins accompagné d’un interprète et avait demandé le programme d’entraînement de l’Américain. On leur a demandé de revenir après quelques jours et « il (Jenkins) m’a donné son programme d’entraînement, pour la course en côte, pour les sprints, pour les départs, pour les poids », a déclaré Milkha Singh à la BBC. « Et j’ai décidé à moins de battre son record (qui était de 46,7 secondes) je ne m’arrêterai pas. » Deux records nationaux (établis aux Jeux nationaux de 1958 à Cuttack sur 200 m et 400 m) et deux médailles d’or aux Jeux asiatiques à Tokyo (dans les mêmes épreuves) plus tard, il fera exactement cela, aux Jeux du Commonwealth à Cardiff.

À cette époque, le détenteur du record du monde du 400 m était le Sud-Africain Malcolm Spence. Un Milkha Singh nerveux n’a pas imaginé ses chances contre son rival plus célèbre. Mais il a réussi à prendre la mesure de lui grâce à un conseil crucial de son entraîneur américain de l’époque, le Dr Arthur Howard, qui fut le premier directeur adjoint des sports de l’INS, Patiala. Howard avait une suggestion simple pour Milkha Singh, « allez à fond ». Comme il a raconté l’histoire à Le temps de l’Inde, « L’entraîneur m’a dit que Spence courrait les premiers 300-350m lentement et battrait ses rivaux jusqu’au bout dans la dernière ligne droite. ‘Vous devriez tout donner dès le début parce que vous avez de l’endurance.’ » Et c’est ce que Milkha Singh a fait et, comme l’avait prédit Howard, Spence a oublié sa stratégie. Milkha Singh a remporté cette course en 46,6 secondes, réduisant de 0,1 seconde le temps de son idole Jenkins.

Les rapports disent que lorsque le Premier ministre de l’époque, Jawaharlal Nehru, a appelé Milkha Singh pour le féliciter et lui offrir une récompense, il a demandé une fête nationale en Inde.

1960 Pakistan : Milkha bat Pak Great Abdul Khaliq, gagne le surnom de « Flying Sikh »

Le Pakistan avait des souvenirs difficiles pour Milkha Singh, sa jeunesse et l’effusion de sang qui l’avait poussé à se réfugier en Inde après la partition étaient encore frais dans son esprit lorsqu’une invitation du pays voisin lui est parvenue pour participer à une rencontre sportive : Milkha Singh contre Abdul Khaliq, qui avait remporté le 100 m à l’Asiad de Tokyo en 1958, mais avait été devancé au titre du 200 m par l’athlète indien.

Cependant, Milkha Singh ne voulait initialement pas y aller. Comme il l’a dit L’express indien en 2013, « J’ai refusé parce que je ne pouvais pas oublier la nuit où mes parents avaient été tués au Pakistan. » Mais la nouvelle est parvenue au Premier ministre Nehru et après son insistance, Milkha Singh a accepté de faire le voyage. Il a dit que lorsqu’il est arrivé au Pakistan, il a vu des banderoles proclamant « ‘Milkha Singh aur Abdul Khaliq ki takkar, Inde-Pakistan ki takkar' ». Décrivant la célèbre course, Milkha Singh a déclaré que Khaliq était plus rapide en sortie de bloc et a pris rapidement les devants. Mais c’est à moins de 100 m de l’arrivée qu’il a devancé Khaliq, tout comme un deuxième athlète indien, Makhan Singh. « Le stade entier était silencieux », a déclaré Milkha Singh dans l’interview.

C’est en lui remettant le prix que le président pakistanais de l’époque, le général Ayub Khan, a chuchoté à l’oreille de Milkha Singh : « Vous n’avez pas couru aujourd’hui, vous avez volé. » Et c’est ainsi que le « Sikh volant » est né ce jour-là.

1960, Jeux Olympiques de Rome : une photo d’arrivée et 0,1 seconde entre la quatrième place et l’éternité

Il y a deux choses que Milkha Singh a répété à plusieurs reprises qu’il n’oublierait jamais. La mort de ses parents et la course de 400 m des Jeux olympiques de Rome, dans laquelle il s’est classé quatrième en tant qu’Inde indépendante, sont très proches de sa première épreuve olympique d’athlétisme. Mais il peut être plus correct de le considérer comme une perte d’or et non de bronze comme l’histoire est maintenant racontée. Du moins, c’est ainsi que Milkha Singh lui-même l’a vu. Parce que, avant les Jeux olympiques, il était parmi les meilleurs au monde sur 400 m et était pressenti pour le premier prix.

Selon ses propres mots, « quand je suis allé à Rome, j’étais considéré comme le favori par de nombreux experts. Beaucoup d’Indiens avaient même misé lourdement sur ma victoire pour l’or ». Mais l’anticipation et le fardeau de l’attente pesaient lourdement sur Milkha Singh. Il y avait un écart de deux jours entre les manches des demi-finales et la course finale. Milkha Singh a déclaré à The Indian Express qu’il « n’a pas pu dormir ces deux jours » car il « portait le fardeau des attentes ». Puis, en finale, il y a eu sa « gaffe tactique ».

« J’ai très bien commencé la course et j’étais en tête à 250 mètres. Une pensée étrange m’est venue à l’esprit, est-ce que je cours trop vite ? Est-ce que je pourrai finir la course avec cette vitesse ?’ J’ai donc ralenti et baissé ma vitesse et le rythme avec lequel je courais », a-t-il déclaré à la Fédération indienne d’athlétisme (AFI). dans une interview. Cela s’est avéré être un lapsus coûteux. « Les autres athlètes qui suivaient m’ont dépassé et je me suis retrouvé à quelques mètres derrière eux. Je suis devenu fou et j’ai essayé de me couvrir, mais c’était trop tard. J’ai perdu la médaille de bronze contre Malcolm Spence d’Afrique du Sud que j’avais battu aux Jeux du Commonwealth de 1958″, un souvenir qui, selon lui, l’a toujours hanté.

Mais même lorsqu’il n’a pas atteint le podium, il a réussi à établir un record. Les deux premiers athlètes de cette photo-finish, Otis Davis des États-Unis et Carl Kaufmann de l’équipe United Germany, ont tous deux établi des records du monde, tandis que Spence et Milkha Singh ont battu le record olympique d’avant les Jeux de 45,9 secondes « avec des temps de 45,5 et 45,6 secondes, respectivement ». Le temps de Milkha Singh a été révisé à 45,73 secondes en utilisant des techniques modernes, mais tout de même qui a constitué un record national indien pour presque 40 ans avant qu’il ne soit brisé en 1998 par Paramjit Singh, qui a réussi un temps de 45,7 secondes au 400 m lors d’une compétition nationale.

