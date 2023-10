Un regard sur les candidats au poste de président de la Chambre et les exigences auxquelles ils sont confrontés de la part de leurs compatriotes républicains

WASHINGTON (AP) — Pour les Républicains, c’est une question sans réponse claire : qui deviendra président de la Chambre après Kevin McCarthy ?

Malgré le soutien de l’ancien président Donald Trump au président du pouvoir judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, de l’Ohio, vendredi, il n’est pas du tout certain qu’un des candidats républicains sera en mesure de rassembler suffisamment de voix – 218, si tous les législateurs sont présents et votants – pour accéder au rang. l’un des postes les plus puissants du gouvernement, deuxième après la présidence.

Jordan et un autre fidèle de longue date du parti et de la ligne dure, le chef de la majorité Steve Scalise de Louisiane, ont commencé à faire valoir leurs arguments par le biais d’appels téléphoniques et de SMS à leurs collègues.

Alors que la Chambre tente de choisir un nouveau leader dès la semaine prochaine, d’autres attendent dans les coulisses, notamment le représentant de l’Oklahoma, Kevin Hern, qui, en tant que président du comité d’étude républicain, dirige la plus grande faction républicaine de la chambre.

L’élection chaotique de McCarthy à la présidence du pays en janvier a nécessité 15 tours décisifs et l’a laissé dans une position affaiblie qui a contribué à sa chute sans précédent. Désormais, les principaux républicains souhaitent que les membres du parti se débrouillent à huis clos avant un vote en salle.

« Écoutez, tout comme en janvier, où il y avait tout un cirque à la Chambre, je pense que c’est un cirque et c’est chaotique en ce moment », a déclaré le représentant Garret Graves, R-La. « Cela n’a tout simplement pas de sens. »

Les républicains prévoient mardi de lancer le processus, en privé, lors d’un forum en soirée où les candidats pourront s’adresser à leurs collègues. Les Républicains voteraient en faveur du projet, avec seulement une majorité requise. Mais une décision pourrait être retardée.

Trump a déclaré vendredi matin sur sa plateforme Truth Social qu’il soutenait la Jordanie. L’ancien président, favori pour l’investiture présidentielle du GOP 2024, était en pourparlers pour se rendre à Capitol Hill la semaine prochaine, très probablement pour ce forum de candidats, selon trois personnes proches des discussions qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat devant un annonce officielle.

Le véritable concours pourrait avoir lieu dès mercredi, lors de la prochaine réunion de la Chambre. Mais cette tentative d’élire un président pourrait facilement être retardée s’il n’y a pas de choix consensuel d’ici là.

Les démocrates voteront également, mais les républicains disposent d’une faible majorité et détiennent le pouvoir de choisir le prochain orateur. Ne vous attendez pas à un candidat croisé ou non partisan.

Un regard sur les législateurs qui se battent pour être président et sur les exigences auxquelles ils sont déjà confrontés de la part de certains républicains :

Représentant Jim Jordan de l’Ohio

Jordan, l’un des fondateurs du House Freedom Caucus, sera probablement le choix privilégié des conservateurs purs et durs qui dirigent actuellement la Conférence républicaine. Le chef du Comité judiciaire a joué un rôle clé dans l’enquête de destitution de Biden menée par les Républicains.

Le républicain de l’Ohio, élu pour la première fois en 2007, avait tenté d’aider les efforts finalement voués à l’échec de McCarthy visant à maintenir la cohésion des républicains. Jordan était un défenseur clé de McCarthy depuis que les Républicains avaient retrouvé la majorité.

Jordan, 59 ans, était également l’un des plus proches alliés de Trump lorsque celui-ci était président. Trump a même décerné à la Jordanie la Médaille présidentielle de la liberté cinq jours après l’attaque du Capitole le 6 janvier 2021.

« J’ai le sentiment de pouvoir unir les électeurs conservateurs de tout le pays et de toucher également les modérés lors de notre conférence », a déclaré Jordan aux journalistes mercredi.

Il mène la campagne contre la « militarisation » du ministère de la Justice, qui a engagé plusieurs poursuites contre Trump. Jordan était l’un des principaux défenseurs de Trump au sein du comité judiciaire lors des deux destitutions de Trump.

Peut-être plus important encore, Jordan a travaillé en étroite collaboration avec les collaborateurs de Trump et de la Maison Blanche dans les semaines et les jours qui ont précédé l’émeute du Capitole, élaborant une stratégie sur la manière dont le Congrès pourrait aider Trump à annuler sa défaite face à Biden. Jordan a également refusé de se conformer à l’assignation à comparaître du comité de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier alors que les législateurs tentaient de recueillir plus d’informations sur son rôle.

Jordan a déjà été entraîneur de lutte dans l’État de l’Ohio, et d’anciens lutteurs ont déclaré en 2018 qu’il avait fermé les yeux sur les plaintes selon lesquelles un médecin de l’équipe, aujourd’hui décédé, abusait sexuellement des athlètes. La Jordanie a nié ces allégations.

Représentant Steve Scalise de Louisiane

Scalise, désormais le républicain le plus haut placé à la Chambre, est considéré comme un ardent conservateur. Il serait un choix logique pour de nombreux républicains. Il apporte des années d’expérience en leadership. Scalise a été whip de la majorité de 2014 à 2018 et whip de la minorité de 2019 à 2022.

Il souffre d’un myélome multiple, une forme de cancer du sang, et suit un traitement de chimiothérapie. Le bilan des traitements est évident alors qu’il se déplace dans le Capitole. Cela soulève des questions pour certains quant à savoir si Scalise peut assumer le rôle exigeant de conférencier, qui implique généralement un calendrier presque ininterrompu de collectes de fonds et d’événements de campagne.

Mais Scalise a une réputation de combattant et a déclaré aux journalistes qu’il se sentait bien. Il a été abattu et s’est blessé à la hanche en 2017 lorsqu’un attaquant a tiré sur des législateurs sur un terrain de baseball à Alexandria, en Virginie. Scalise a enduré de longues hospitalisations, de multiples interventions chirurgicales et une rééducation douloureuse.

« Je crois fermement que cette Conférence est une famille. Lorsque j’ai été abattu en 2017, ce sont les membres de cette conférence qui m’ont sauvé la vie dans ce domaine », a-t-il écrit dans une lettre annonçant sa candidature au poste d’orateur.

Les républicains modérés, comme le représentant du Texas Tony Gonzales, et les législateurs d’extrême droite, dont le représentant de Floride Matt Gaetz, se sont prononcés favorablement sur le potentiel de Scalise à la tête de la Chambre, créant la possibilité que sa candidature puisse unir les factions rivales du parti.

L’éventuelle approbation de Trump constitue une menace majeure dans la course à la présidence.

Scalise a été attentif aux mensonges de Trump selon lesquels l’élection présidentielle lui avait été volée et faisait partie des 147 républicains qui ont voté contre la certification de la victoire électorale du démocrate Joe Biden.

Il a également longtemps fait l’objet d’un examen minutieux à propos d’un discours prononcé en 2002 lors d’un rassemblement de nationalistes blancs en Louisiane – une décision sur laquelle Scalise a déclaré en 2014 qu’il avait été mal informé et regretté.

Représentant Kevin Hern, R-Okla.

Hern dirige le Comité d’étude républicain, le plus grand groupe conservateur de la Chambre, et a la réputation d’être un législateur axé sur la politique.

Comparé à Scalise et Jordan, Hern, 61 ans, n’est pas à la Chambre depuis longtemps, élu en 2018. Mais il souligne son expérience dans le monde des affaires – il a gagné des millions en tant que franchisé McDonald’s et faisait partie de son équipe de direction nationale – comme un atout.

« Je pense qu’il faut avoir un ensemble de compétences différent », a déclaré Hern aux journalistes cette semaine. Il a ajouté : « Les conflits sont quelque chose de courant lorsque des personnes travaillent ensemble et trouvent des solutions communes, car cela demande de l’expérience. »

Lors du concours de conférenciers de janvier, Hern était l’une des alternatives proposées par les conservateurs récalcitrants comme alternative à McCarthy.

Hern était l’un des 147 républicains à voter contre la certification des élections de 2020.

Les républicains se lancent dans un long concours pour choisir un orateur. Les démocrates s’unissent autour du chef de la minorité Hakeem Jeffries de New York comme président de choix, tout comme ils l’ont fait en janvier.

Plusieurs républicains d’extrême droite ont souligné qu’il n’était pas nécessaire que l’orateur soit un membre de la Chambre et ont suggéré de nommer Trump ou l’un de ses proches alliés à ce poste. Une telle décision serait sans précédent, et Trump a clairement indiqué qu’il se concentrait sur la victoire à la présidence.

Quelles exigences les Républicains adressent-ils aux candidats ?

L’un des nombreux facteurs qui ont conduit à la chute de McCarthy a été la multitude de promesses – certaines apparemment contradictoires et contradictoires – qu’il a été contraint de faire alors qu’il tentait de faire adopter une loi et de maintenir la faible majorité du parti. Les promesses faites par le prochain intervenant seront donc surveillées de près.

Gaetz a déclenché à lui seul l’éviction de McCarthy en déposant une « motion d’annulation » dans le cadre d’une modification du règlement de la Chambre. Certains Républicains affirment que le seuil d’une personne était une grave erreur et souhaitent que la règle soit fixée à un nombre plus élevé avant que le prochain orateur ne prenne les commandes.

Mais changer le règlement de la Chambre au milieu d’une session pourrait s’avérer une tâche ardue et difficile à réaliser sans le soutien des démocrates.

D’autres républicains radicaux préparent également leurs revendications. Certains envisageaient de fortes réductions des dépenses et ciblaient certaines agences et responsables fédéraux, notamment en annulant le financement des poursuites engagées par le conseiller spécial Jack Smith contre Trump.

Stephen Groves, Farnoush Amiri et Lisa Mascaro, Associated Press