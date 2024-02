Un regard sur les arsenaux d’Israël et des milices du Hezbollah libanais alors que les frappes transfrontalières s’intensifient

BEYROUTH (AP) — Le conflit transfrontalier qui couve lentement entre Le groupe militant du Hezbollah libanais et les forces israéliennes La situation s’est intensifiée mercredi, ravivant les craintes que les affrontements quotidiens ne se transforment en une guerre totale.

Une roquette tirée depuis le Liban a frappé la ville de Safed, dans le nord d’Israël, tuant une femme soldat de 20 ans et blessant au moins huit personnes.

Israël a répondu par des frappes aériennes qui ont tué au moins 10 personnes dans le sud du Liban, dont une Syrienne, ses deux enfants, quatre membres d’une autre famille et trois combattants du Hezbollah. Au moins neuf personnes ont été blessées.

Les violences transfrontalières ont été déclenchées par la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, elle-même déclenchée par l’attaque du 7 octobre contre le sud d’Israël par le Hamas, un allié du Hezbollah.

Le Hezbollah n’a pas revendiqué la responsabilité de la frappe de mercredi. Mais il s’est engagé à poursuivre ses attaques jusqu’à ce qu’il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Alors que l’on craint une nouvelle escalade, voici un aperçu des arsenaux des deux parties :

QUELLES SONT LES CAPACITÉS MILITAIRES DU HEZBOLLAH ?

Le Hezbollah est le leader du monde arabe force paramilitaire la plus importante dotée d’une structure interne robuste ainsi que d’un arsenal important. Soutenus par l’Iran, ses combattants ont acquis de l’expérience au cours des 13 années de conflit syrien au cours desquelles ils ont contribué à faire pencher la balance des forces en faveur des forces gouvernementales.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s’est vanté que le groupe compte 100 000 combattants, même si d’autres estimations estiment ses effectifs à moins de la moitié. Israël souhaite que le Hezbollah retire sa force d’élite Radwan de la frontière afin que des dizaines de milliers d’Israéliens déplacés des villes et villages du nord puissent rentrer chez eux.

Le Hezbollah possède un vaste arsenal de roquettes d’artillerie sol-sol pour la plupart petites, portables et non guidées, selon le Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion de Washington. Les États-Unis et Israël estiment que le Hezbollah et d’autres groupes militants au Liban possèdent quelque 150 000 missiles et roquettes. Le Hezbollah travaille également sur des missiles à guidage de précision.

Le Hezbollah a déjà lancé des drones sur Israël et, en 2006, a frappé un navire de guerre israélien avec un missile sol-mer. Ses forces disposent également de fusils d’assaut, de mitrailleuses lourdes, de grenades propulsées par fusée, de bombes en bordure de route et d’autres armes.

Durant le conflit actuel, le Hezbollah a fréquemment utilisé des missiles antichar portables Kornet de fabrication russe. Plus rarement, il a lancé des roquettes Burkan qui, selon Nasrallah, peuvent transporter une ogive pesant entre 300 kilogrammes (660 livres) et 500 kilogrammes (1 100 livres).

Ces dernières semaines, le Hezbollah a introduit de nouvelles armes, notamment un missile sol-sol d’une portée de 10 kilomètres (6 miles) et une ogive pesant 50 kilogrammes (110 livres).

QUELLES SONT LES CAPACITÉS MILITAIRES D’ISRAÉL ?

L’armée israélienne est soutenue depuis longtemps par les États-Unis, avec un financement annuel de 3,3 milliards de dollars, auxquels s’ajoutent 500 millions de dollars destinés à la technologie de défense antimissile.

Israël est l’une des nations les mieux armées du Moyen-Orient. Sa force aérienne comprend l’avion de combat américain F-35, des batteries de défense antimissile, dont le Patriot de fabrication américaine, le système de défense antimissile Iron Dome et une paire de systèmes de défense antimissile développés avec les États-Unis, Arrow et David’s Sling.

Israël dispose de véhicules blindés de transport de troupes et de chars, ainsi que d’une flotte de drones et d’autres technologies disponibles pour soutenir toutes les batailles de rue à rue.

Israël compte quelque 170 000 soldats généralement en service actif et a appelé quelque 360 ​​000 réservistes pour la guerre, soit les trois quarts de sa capacité estimée, selon l’Institut international d’études stratégiques, un groupe de réflexion britannique. Alors que la guerre en est à son cinquième mois, bon nombre de ces réservistes sont rentrés chez eux.

Israël entretient également depuis longtemps un programme d’armes nucléaires non déclaré.

QUELLE EST LA GRAVE DE LA DERNIÈRE ESCALADE ?

Même si la plupart des analystes estiment qu’il y a peu d’appétit pour un guerre à grande échelle menée soit par le Hezbollah, soit par Israël, on craint qu’une erreur de calcul de l’une ou l’autre partie ne déclenche une escalade majeure. Les États-Unis, la France et d’autres pays ont envoyé des diplomates ces dernières semaines pour tenter d’apaiser les tensions à la frontière.

S’exprimant mardi, Nasrallah a répondu aux menaces des responsables israéliens de lancer une offensive si son groupe ne retirait pas ses forces de la frontière. « Si vous élargissez (le conflit), nous nous développerons », a-t-il déclaré.

L’échange de frappes de mercredi, dont certaines ont frappé relativement loin de la zone frontalière, est une indication claire des risques que la violence puisse échapper à tout contrôle.

Les deux camps ont mené une guerre de 34 jours en 2006 qui s’est soldée par un match nul.

La rédactrice d’Associated Press, Abby Sewell à Beyrouth, a contribué à ce rapport. Gambrell a rapporté de Dubaï.