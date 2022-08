Un regard sur les acheteurs et les vendeurs d’une échéance commerciale chargée

C’est un bon moment pour être détenteur d’un abonnement pour les Padres de San Diego.

Un temps magnifique, un joyau d’un stade de baseball – et peut-être la programmation la plus excitante du baseball dans un avenir proche.

Les Padres ont décroché le plus gros prix de la date limite des échanges de cette année – et peut-être à n’importe quelle date limite de l’année – lorsqu’ils ont acquis le voltigeur Juan Soto, une superstar de 23 ans qui ne devrait devenir agent libre qu’après la saison 2024. Pour l’avoir, ils ont dû envoyer six joueurs à Washington, dont plusieurs de leurs meilleurs espoirs récents.

C’est une décision massive pour une organisation qui n’a jamais remporté de World Series, mais qui ajoute maintenant Soto à une équipe composée de Fernando Tatis Jr., Manny Machado et Yu Darvish. San Diego a également échangé contre Josh Hader plus proche cette semaine.

Voici un aperçu des plus gros acheteurs et vendeurs à la date limite de cette année, et comment ils ont remodelé leur avenir.

ACHETEURS

San Diego Padres (60-46, deuxième joker NL)

Acquis : OF Juan Soto, 1B Josh Bell, LHP Josh Hader, 2B Brandon Drury, C Cam Gallagher, LHP Jay Groome.

Échangé : LHP MacKenzie Gore, SS CJ Abrams, OF Robert Hassell III, OF James Wood, RHP Jarlin Susana, 1B Luke Voit, LHP Taylor Rogers, RHP Dinelson Lamet, 2B Esteury Ruiz, LHP Robert Gasser, SS Victor Acosta, OF Brent Rooker , 1B Eric Hosmer, 2B Max Ferguson, DE Corey Rosier.

Analyse: Il allait falloir une grosse offre pour retirer Soto des championnats nationaux, et les Padres avaient toujours un sens en tant que destination. Ils avaient suffisamment de perspectives attrayantes pour concrétiser l’accord – et parce qu’ils étaient déjà des prétendants aux séries éliminatoires, l’ajout de Soto peut leur être bénéfique même s’il ne reste que jusqu’en 2024. Bell apporte également de la puissance à la programmation.

Phillies de Philadelphie (55-48, troisième joker NL)

Acquis : RHP Noah Syndergaard, RHP David Robertson, OF Brandon Marsh, 2B Edmundo Sosa.

Échangé : C Logan O’Hoppe, LHP JoJo Romero, OF Mickey Moniak, OF Jadiel Sanchez, RHP Ben Brown.

Analyse: À la recherche de leur première place en séries éliminatoires depuis 2011, les Phillies ont ajouté de l’aide dans la rotation, l’enclos des releveurs, le champ intérieur et le champ extérieur. Philadelphie a quitté Moniak, le premier choix du repêchage de 2016.

Mariners de Seattle (56-49, deuxième joker AL)

Acquis : RHP Luis Castillo, LHP Matthew Boyd, C Curt Casali.

Échangés : SS Noelvi Marte, SS Edwin Arroyo, RHP Levi Stoudt, RHP Andrew Moore, LHP Anthony Misiewicz, RHP Michael Stryffeler, C Andy Thomas.

Analyse : En parlant de sécheresse en séries éliminatoires, les Mariners ne se sont pas qualifiés depuis 2001, et ils ont abordé cette échéance avec un sentiment d’urgence, envoyant trois de leurs meilleurs espoirs à Cincinnati pour Castillo. Boyd a connu de bons moments à Détroit mais n’a pas lancé du tout cette année pour San Francisco en raison de problèmes de coude.

Yankees de New York (70-35, première place à AL East)

Acquis : RHP Frankie Montas, RHP Lou Trivino, OF Andrew Benintendi, OF Harrison Bader, RHP Scott Effross, RHP Clayton Beeter.

Échangé : OF Joey Gallo, LHP Jordan Montgomery, LHP Ken Waldichuk, LHP JP Sears, RHP Luis Medina, 2B Cooper Bowman, RHP Chandler Champlain, LHP TJ Sikkema, RHP Beck Way, RHP Hayden Wesneski.

Analyse: Compte tenu de ce que Seattle a abandonné pour Castillo, les Yankees se sentent probablement plutôt bien à l’idée d’atterrir Montas, qui a eu une MPM de 3,18 en 19 départs cette année pour Oakland. Benintendi et Bader donnent à New York plus d’options de champ extérieur, bien que ce dernier ait eu des problèmes de pieds.

Twins du Minnesota (54-49, première place à AL Central)

Acquis : RHP Jorge Lopez, RHP Tyler Mahle, RHP Michael Fulmer, C Sandy Leon.

Échangés : RHP Yennier Cano, LHP Cade Povich, LHP Juan Rojas, RHP Juan Nunez, RHP Ian Hamilton, SS Spencer Steer, 3B Christian Encarnacion-Strand, LHP Steve Hajjar, RHP Sawyer Gipson-Long.

Analyse : Lopez et Fulmer peuvent aider l’enclos des releveurs du Minnesota, et Mahle a été solide au cours des deux derniers mois pour les Reds. Et aucun des meilleurs rivaux des Twins AL Central n’a fait quoi que ce soit de spécial à la date limite.

LES VENDEURS

Nationals de Washington (36-69, dernière place à NL East)

Échangé : OF Juan Soto, 1B Josh Bell, SS Ehire Adrianza.

Acquis : SS CJ Abrams, OF Robert Hassell III, LHP MacKenzie Gore, OF James Wood, 1B Luke Voit, RHP Jarlin Susana, 2B Trey Harris.

Analyse : C’est une chose d’échanger une étoile contre des prospects. C’en est une autre d’abandonner un talent générationnel qui était sous le contrôle de l’équipe pendant encore quelques années. Si la carrière de Soto se déroule comme prévu, on peut toujours se demander si les Nationals ont fait assez d’efforts pour le garder. Cela dit, Washington a reçu beaucoup en retour. Hassell devient immédiatement le meilleur espoir de l’équipe, selon MLB Pipeline. Abrams et Gore sont tous deux parmi les six premiers choix au repêchage qui ont fait leurs débuts dans la ligue cette année.

Cincinnati Reds (42-61, troisième place à NL Central)

Échangé : RHP Luis Castillo, RHP Tyler Mahle, OF Tommy Pham, 2B Brandon Drury, OF Tyler Naquin, LHP Phillip Diehl.

Acquis : SS Noelvi Marte, SS Edwin Arroyo, RHP Levi Stoudt, RHP Andrew Moore, 2B Hector Rodriguez, RHP Jose Acuna, SS Spencer Steer, 3B Christian Encarnacion-Strand, LHP Steve Hajjar, SS Victor Acosta, C Austin Romine.

Analyse: Les Reds ont encaissé avec Castillo, acquérant Marte et Arroyo, qui sont classés comme les prospects n ° 17 et n ° 92 par MLB Pipeline. Cincinnati compte désormais six des 100 meilleurs.

Oakland Athletics (39-66, dernière place à AL West)

Échangé : RHP Frankie Montas, RHP Lou Trivino, C Austin Allen.

Acquis : LHP Ken Waldichuk, LHP JP Sears, RHP Luis Medina, 2B Cooper Bowman, RHP Carlos Guarate.

Analyse : Waldichuk, 24 ans, était le meilleur espoir reçu par les A. Il a été excellent en Double-A cette année et a affiché une MPM de 3,59 en 11 départs en Triple-A.

Baltimore Orioles (53-51, 1 1/2 matchs derrière le troisième joker AL)

Échangé : 1B Trey Mancini, RHP Jorge Lopez.

Acquis : RHP Seth Johnson, RHP Chayce McDermott, RHP Yennier Cano, LHP Cade Povich, LHP Juan Rojas, RHP Juan Nunez, OF Brett Phillips.

Analyse : Les Orioles étaient dans une position délicate, car bien qu’ils se soient reconstruits, ils sont aussi étonnamment en lice pour une wild card après deux bons mois. Échanger Mancini n’était pas une décision sentimentale, mais il peut devenir agent libre après cette saison, donc une rupture aurait pu arriver bientôt de toute façon. Lopez était le plus proche de Baltimore, mais son enclos des releveurs a été très bon cette année et pourra peut-être résister à son départ.

Noah Trister, Associated Press