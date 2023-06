Un regard sur les accidents de train mortels en Inde au cours des dernières décennies

NEW DELHI (AP) – Le dernier accident de train mortel en Inde s’est produit vendredi, lorsque deux trains de voyageurs ont déraillé – tuant plus de 200 personnes, en blessant plus de 900 et en emprisonnant des centaines d’autres dans plus d’une douzaine de wagons endommagés, ont déclaré des responsables.

Plus de 12 millions de personnes empruntent quotidiennement 14 000 trains à travers l’Inde, voyageant sur 64 000 kilomètres (40 000 miles) de voies. Malgré les efforts du gouvernement pour améliorer la sécurité ferroviaire, plusieurs centaines d’accidents se produisent chaque année sur les chemins de fer indiens. La plupart sont imputés à une erreur humaine ou à un équipement de signalisation obsolète.

Voici un aperçu d’autres accidents de train mortels en Inde au cours des dernières décennies :

Octobre 2018 – Un train a écrasé une foule regardant des feux d’artifice lors d’une fête religieuse dans le nord de l’Inde, tuant au moins 60 personnes et en blessant des dizaines d’autres à la périphérie d’Amritsar, une ville de l’État du Pendjab.

Novembre 2016 – Au moins 146 personnes ont été tuées lorsqu’un train de voyageurs voyageant entre les villes d’Indore et de Patna a glissé hors des voies. Plus de 200 personnes ont été blessées.

Juillet 2011 – Un train de voyageurs a dérapé près de Fatehpur dans l’État d’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde, tuant 68 personnes et blessant 239 passagers.

Mai 2010 – Un train de voyageurs a déraillé et a été heurté par un train de marchandises, tuant 145 personnes dans l’État du Bengale occidental. Les autorités ont blâmé le sabotage par les rebelles maoïstes pour l’accident.

Octobre 2005 – Un train de voyageurs a plongé dans une rivière gonflée par la pluie dans le sud de l’Inde, tuant au moins 111 personnes. Une centaine de passagers blessés ont été secourus d’autocars qui ont déraillé après que des inondations ont emporté des voies dans la ville de Veligonda, dans l’État d’Andhra Pradesh.

Septembre 2002 – Un train express voyageant de Calcutta à New Delhi a sauté de ses rails et a plongé dans une rivière, tuant au moins 121 personnes. L’accident s’est produit au sud de Patna, la capitale de l’État du Bihar.

Août 1999 — Deux trains entrent en collision frontale dans la ville de Gauhati, tuant plus de 285 personnes.

Novembre 1998 – Deux trains sont entrés en collision dans la ville septentrionale de Khanna, tuant 210 personnes. L’accident s’est produit lorsqu’un train de voyageurs a heurté des wagons qui s’étaient détachés d’un autre train.

Août 1995 – Deux trains sont entrés en collision près de New Delhi, tuant 358 personnes. L’un des trains s’était arrêté après avoir heurté une vache.

The Associated Press