Un regard sur les 7 hommes qui devraient diriger le Parti communiste chinois

BEIJING (AP) – Ce qui suit est un aperçu des sept hommes qui composent le tout-puissant Comité permanent du Politburo du Parti communiste chinois par ordre de rang.

Trois d’entre eux sont des survivants de l’ancien organe, dont le secrétaire général Xi Jinping, qui a reçu un troisième mandat sans précédent à la tête du parti. Les quatre nouveaux venus sont tous des fidèles de Xi, tandis que l’exclusion du Premier ministre Li Keqiang et du chef de l’organe consultatif suprême Wang Yang est considérée comme un signe que les représentants d’autres factions ne seront plus les bienvenus au sein de l’organe suprême.

LE TOUT-PUISSANT LEADER XI JINPING

Xi a posé les conditions de son maintien au pouvoir avec la suppression des limites de mandats. Même avant cela, il avait écarté ses rivaux et accumulé l’autorité ultime en assumant la direction de groupes de travail opérant en dehors des ministères qui supervisent tout, de la sécurité nationale à la politique économique. Son troisième mandat est salué comme un retour à la règle d’un seul homme après une période de prise de décision plus collégiale.

Xi est ce qu’on appelle un «princier», le fils d’un des camarades de Mao Zedong lors de la fondation de la République populaire qui, malgré sa disgrâce, est revenu pour mettre en œuvre d’importantes réformes économiques. Xi Jinping, quant à lui, s’est frayé un chemin à travers une série de postes provinciaux jusqu’à ce qu’il soit nommé vice-président puis chef du parti en 2012, et président de l’État en 2013.

Xi, qui est diplômé en droit de la prestigieuse université Tsinghua de Pékin, a consolidé son pouvoir grâce à une vaste campagne anti-corruption, réaffirmé le rôle du secteur public dans l’économie, élargi l’armée et mené des répressions impitoyables contre les droits civils à Hong Kong et au Xinjiang. . Il est également connu pour sa femme glamour, la chanteuse de l’Armée populaire de libération Peng Liyuan, bien que les deux aient peu voyagé ensemble depuis le début de l’épidémie de COVID-19.

CHEF DE SHANGHAI LI QIANG

Li Qiang est secrétaire du parti de Shanghai, la plus grande ville et centre financier de Chine, depuis 2017 et a été parachuté au sein du Comité permanent du Politburo, peut-être en tant que futur premier ministre. Le poste de Shanghai est l’un des plus importants de Chine et était auparavant occupé par Xi, l’ancien président Jiang Zemin et l’ancien premier ministre Zhu Rongji.

Li, 63 ans, est considéré comme proche de Xi après avoir servi sous ses ordres dans la province natale de Li, dans le sud-est du Zhejiang, un centre de fabrication et d’entreprise privée orienté vers l’exportation. Il a dirigé le département des affaires politiques et juridiques de la province avant d’être nommé secrétaire adjoint du parti et est titulaire d’un MBA de l’Université polytechnique de Hong Kong.

La réputation de Li a été ébranlée par un long verrouillage COVID-19 de Shanghai au début de cette année qui a confiné 25 millions de personnes dans leurs maisons, perturbant gravement l’économie et provoquant des manifestations publiques dispersées. Alors que les responsables au niveau du district étaient punis pour apaiser la colère du public, Li n’était pas connu pour avoir abordé les difficultés d’adhérer étroitement à la politique intransigeante « zéro-COVID » de Xi. Son élévation au Comité permanent du Politburo semble indiquer que la loyauté envers Xi l’emporte sur la popularité publique et la compétence en matière de gouvernance en matière d’avancement politique.

CHEF DE DISCIPLINE ZHAO LEJI

Depuis 2017, Zhao Leji dirige la Commission centrale de contrôle de la discipline, l’organe le plus redouté du parti pour lutter contre la corruption et autres malversations. Cela a fait de lui une figure clé de la campagne de Xi pour rallier les membres du parti, qui a parfois été caractérisée comme un moyen d’éliminer les opposants et d’instiller la loyauté. Il est maintenant en ligne pour diriger le Congrès national du peuple, la législature en grande partie cérémonielle qui se réunit en session plénière une seule fois par an et dont les délibérations sont principalement menées à huis clos par son petit comité permanent.

Zhao, 65 ans, est considéré par certains analystes comme faisant partie du “Gang du Shaanxi” de Xi, composé de personnalités ayant des liens familiaux avec la province occidentale du Shaanxi. Avant de déménager à Pékin, Zhao était secrétaire du parti pour le Shaanxi et, avant cela, pour la lointaine province occidentale de Qinghai sur le plateau tibétain, où il est né et a passé son début de carrière.

Zhao, comme Xi, est un membre du parti de deuxième génération et des témoignages non confirmés disent que leurs pères étaient amis. La relation est considérée comme ayant aidé Xi dans ses efforts pour éliminer les limites de mandat et continuer indéfiniment en tant que secrétaire général du parti.

LE THÉORIEN POLITIQUE WANG HUNING

Le théoricien politique de longue date du parti Wang Huning, 62 ans, est membre du Comité permanent du Politburo depuis 2017 et passe de la cinquième position, reflétant son statut de l’un des conseillers les plus importants de Xi. La quatrième place revient généralement au chef de la Conférence consultative politique du peuple chinois, le groupe consultatif de l’APN qui supervise également les groupements non communistes, les organisations religieuses et les groupes minoritaires.

Wang, qui a une formation universitaire, a été en grande partie responsable de l’idéologie du parti en tant que conseiller d’une succession de dirigeants. Inhabituel pour ceux qui sont au sommet du pouvoir, il n’a aucune expérience en tant que gouverneur régional, chef de parti ou ministre.

Depuis 2017, il est directeur du Central Leading Small Group for Comprehensively Deepening Reform, un organe relativement obscur qui aide à faire appliquer les politiques de Xi. Il était auparavant doyen de la prestigieuse faculté de droit de l’Université Fudan à Shanghai et professeur de politique internationale. Wang préconise un État chinois fort et centralisé pour résister à l’influence étrangère.

Wang est crédité par des chercheurs étrangers d’avoir développé les idéologies officielles de trois dirigeants chinois – les “Trois représentations” de Jiang Zemin, le “Concept de développement scientifique” de Hu Jintao et le “Socialisme aux caractéristiques chinoises dans une nouvelle ère” de Xi. Il est également l’auteur du livre très critique “L’Amérique contre l’Amérique”, écrit après une visite aux États-Unis en 1991, qui souligne les inégalités économiques et d’autres défis sociaux et politiques américains.

CHEF DU PARTI DE PÉKIN CAI QI

Cai Qi est un autre nouveau venu au Comité permanent du Politburo, un politicien talentueux qui entretient une relation de longue date avec Xi. Comme Xi, Cai a travaillé dans les provinces côtières du Fujian et du Zhejiang, arrivant à Pékin en 2016 d’abord en tant que maire avant d’être promu au poste de secrétaire du parti l’année suivante.

Son mandat a été plus varié et plus stimulant que certains de ses prédécesseurs. Il a organisé les Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022 à temps et avec relativement peu de perturbations et a mis en œuvre la stratégie «zéro-COVID» de Xi sans provoquer le genre de bouleversement massif observé à Shanghai.

Cai, 66 ans, est originaire du Fujian et considéré comme l’un des principaux intellectuels du parti, ayant obtenu un doctorat en économie politique de l’Université normale du Fujian, tout en se révélant également un gestionnaire compétent.

XI CONFIDENTE DING XUEXIANG

À la tête du bureau général depuis 2017, Ding Xuexiang occupe l’un des postes bureaucratiques les plus importants du parti, avec un contrôle étendu sur l’information et l’accès aux fonctionnaires. Cela implique que Xi lui accorde une grande confiance et Ding est souvent parmi les rares responsables à assister à des réunions sensibles aux côtés du secrétaire général. Cela lui a valu les surnoms d’« alter ego de Xi » et de « chef d’état-major de Xi ».

Ding, 60 ans, a rejoint le Politburo en 2017 et a occupé divers postes au sein du parti plutôt que dans l’administration gouvernementale. Comme Wang Huning, il n’a jamais été gouverneur, secrétaire provincial du parti ou ministre.

LI XI, CHEF DE LA CENTRALE INDUSTRIELLE DU GUANGDONG

L’élévation de Li Xi au Comité permanent du Politburo semble venir en reconnaissance de son succès dans la promotion de l’intégration entre le Guangdong, avec son centre technologique de Shenzhen, et le centre financier international de Hong Kong.

Li, 66 ans, a également été nommé pour succéder à Zhao Leji à la tête de la Commission centrale de contrôle de la discipline, dont les activités ne manqueront pas de s’intéresser de près à Xi. bien qu’ils n’aient aucune relation de travail étroite évidente.

Li a également la particularité d’avoir été secrétaire du parti de Yan’an, où le parti a fondé son siège à la fin de la célèbre Longue Marche pour échapper aux forces nationalistes de Chiang Kai-shek. Les grottes creusées dans les collines de loess où Mao Zedong et d’autres chefs de parti ont quitté la Seconde Guerre mondiale sont depuis devenues un lieu de pèlerinage pour les fidèles du parti. Plus tard, il est devenu secrétaire adjoint du parti de Shanghai, puis secrétaire du parti de la province du nord-est de la ceinture de rouille du Liaoning.

The Associated Press