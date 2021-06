Un regard sur les 50 rêves de Sushant Singh Rajput : apprendre à piloter un avion, plonger dans un « trou bleu » | Nouvelles des gens

New Delhi: Le premier anniversaire de la mort de l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput approche à grands pas et sa famille, ses amis et ses fans sont naturellement émus, encore sous le choc de sa perte soudaine et malheureuse.

Alors que le vide qu’il a laissé dans l’industrie de Bollywood ne sera jamais comblé, il nous a laissé de nombreux films, citations et articles réfléchis pour se souvenir de lui. En parcourant son Twitter, vous êtes peut-être tombé sur sa liste de 50 rêves qu’il voulait réaliser.

En plus d’agir, la star de ‘Kedarnath’ avait de nombreux autres rêves qu’il voulait réaliser et en parlait souvent sur ses réseaux sociaux.

Sa longue liste comprenait des rêves tels que « apprendre à piloter un avion, s’entraîner pour le triathlon IronMan, jouer un match de cricket en gaucher, apprendre le code Morse, aider les enfants à apprendre l’espace, jouer au tennis avec une balle de tennis de champion et faire un quatre clap faire monter ».

Mes 50 RÊVES & ça compte…! 1. Apprenez à piloter un avion 2. Entraînez-vous pour le triathlon IronMan

3. Jouez un match de cricket en gaucher

4. Apprenez le code Morse .. 5. Aidez les enfants à découvrir l’espace.

6. Jouez au tennis avec un champion

7. Faites une pompe à quatre coups ! (1/6) … pic.twitter.com/8HDqlTNmb6 Sushant Singh Rajput (@itsSSR) 14 septembre 2019

Connu pour avoir tout donné dans tout ce qu’il fait, Sushant a réussi à réaliser bon nombre de ses rêves, tels que « Aider à former de plus en plus de femmes à l’autodéfense, Plonger dans un trou BLEU, Planifier une excursion d’une journée à My Alma Mater à l’Université technologique de Delhi, passer une journée au Grand collisionneur de hadrons, CERN ».

Passez une journée au Grand collisionneur de hadrons, CERN.

Rêve 17/50 #livingMyDreams#aimerMesRêves pic.twitter.com/jinOYG6L0Q Sushant Singh Rajput (@itsSSR) 25 septembre 2019

8. Tracez les trajectoires de la Lune, Mars, Jupiter et Saturne pendant une semaine

9. Plongez dans un trou bleu

10. Réalisez l’expérience Double-Slit

11. Planter 1000 arbres

12. Passer une soirée dans mon auberge de jeunesse du Delhi College of Engineering

13. Envoyez des ENFANTS pour des ateliers à ISRO/NASA

14. Méditez en Kailash pic.twitter.com/x4jVGp4UJS Sushant Singh Rajput (@itsSSR) 14 septembre 2019

15. Jouez au poker avec un champion

16. Écrire un livre

17. Visitez le CERN

18. Peindre les aurores boréales

19. Assistez à un autre atelier de la NASA

20. 6 pack abs en 6 mois

21. Nager dans les cénotes

22. Enseigner le codage aux malvoyants

23. Passer une semaine dans une jungle

24. Comprendre l’astrologie védique

25. Disneyland pic.twitter.com/SImtmgMAcm Sushant Singh Rajput (@itsSSR) 14 septembre 2019

26. Visitez LIGO.

27. Élever un cheval

28. Apprenez au moins 10 formes de danse

29. Travailler pour l’éducation gratuite

30. Explorez Andromède avec un télescope puissant

31. Apprendre le KRIYA Yoga

32. Visitez l’Antarctique 33. Aidez les femmes à se défendre

34. Tirez sur un volcan actif pic.twitter.com/iKSZsFv206 – Sushant Singh Rajput (@itsSSR) 14 septembre 2019

Apprenez à cultiver

36. Enseigner la danse aux enfants

37. Soyez un archer ambidextre

38. Finir de lire l’intégralité du livre de physique de Resnick – Halliday

39. Comprendre l’astronomie polynésienne

40. Apprendre les accords de guitare de mon préféré. 50 chansons

41. Jouez aux échecs avec un champion

42. Posséder une Lamborghini pic.twitter.com/bnVoLcFaij Sushant Singh Rajput (@itsSSR) 14 septembre 2019

43 Visitez la cathédrale Saint-Étienne de Vienne

44 Réaliser des expériences de Cymatique

45 Aider à préparer les étudiants aux Forces de défense indiennes

46 Faire un documentaire sur Swami Vivekananda

47 Apprendre à surfer

48 Travail en IA & exponentiel

les technologies

49 Apprendre la Capoeira

50 Voyager à travers l’Europe en train pic.twitter.com/PiSF7Gtayl Sushant Singh Rajput (@itsSSR) 14 septembre 2019

Le 14 juin 2020, l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa maison de Bandra, laissant ses amis, sa famille et ses fans dans une immense douleur. La perte de la talentueuse star a laissé l’industrie de Bollywood en ruine et les fans pleurent toujours sa mort prématurée.

En tant qu’acteur, Sushant avait commencé sur le petit écran avec ses rôles à la télévision dans l’émission de 2008 ‘Kis Desh Mein Hai Meraa Dil’, suivie de l’émission populaire de Zee TV ‘Pavitra Rishta’ d’Ekta Kapoor.

En raison de son talent et de son charme, sa performance dans « Pavitra Rishta » aux côtés d’Ankita Lokhande l’a conduit à atteindre de nouveaux sommets et lui a donné une immense popularité, ouvrant une porte vers Bollywood.

Bientôt, l’étoile montante a fait ses débuts au cinéma avec la sortie d’Abhishek Kapoor en 2013 Kai Po Che! puis a joué dans Shuddh Desi Romance, PK, Détective Byomkesh Bakshy !, MS Dhoni: The Untold Story, Raabta, Kedarnath, Chhichhore, Drive et Dil Bechara.