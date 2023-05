Un regard sur les 20 articles d’impeachment contre le procureur général du Texas, Ken Paxton

Un comité de la Texas House contrôlé par les républicains a déposé 20 articles de mise en accusation contre le procureur général du GOP, Ken Paxton, allant de la corruption à l’abus de confiance du public, et un vote qui pourrait le destituer est prévu samedi.

Les allégations incluent des tentatives d’ingérence dans les poursuites en forclusion, l’émission abusive d’avis juridiques au profit du promoteur immobilier Nate Paul, et le licenciement, le harcèlement et l’interférence avec les dénonciateurs. Les accusations de corruption découlent du fait que Paul aurait employé une femme avec qui Paxton avait eu une liaison en échange d’une aide juridique et que Paul aurait payé des rénovations au domicile de Paxton. D’autres accusations remontent à l’affaire de fraude en valeurs mobilières criminelle en cours de Paxton en 2015, y compris le mensonge aux enquêteurs de l’État.

Paxton a déclaré que les accusations étaient fondées sur « des ouï-dire et des commérages, répétant des affirmations réfutées depuis longtemps ».

Voici les 20 articles d’impeachment :

IGNORER LE DEVOIR OFFICIEL

ARTICLE 1 – Protection de l’association caritative

Paxton est accusé de ne pas avoir agi en tant que protecteur public des organisations caritatives en ordonnant à ses employés du bureau du procureur général d’intervenir dans un procès intenté par la Fondation Roy F. & JoAnn Cole Mitte contre des entités contrôlées par Paul, nuisant à l’association caritative d’Austin en un effort au profit de Paul, un riche donateur.

ARTICLE 2 – Abus du processus d’avis

Paxton est accusé d’avoir abusé de son pouvoir officiel pour émettre des avis juridiques écrits. Il aurait demandé à des employés de préparer une opinion qui protégeait certaines des propriétés de Paul contre la vente en forclusion. Paxton a dissimulé ses actions en demandant à un président de comité sénatorial de solliciter cet avis. Il est également accusé d’avoir ordonné aux employés d’annuler leur conclusion légale pour aider Paul.

ARTICLE 3 – Abus de la procédure d’ouverture des dossiers

Paxton est accusé d’avoir abusé de son pouvoir officiel en interférant prétendument avec le traitement par son bureau d’une demande de documents publics traitant des dossiers d’une enquête criminelle sur Paul.

ARTICLE 4 – Utilisation abusive des informations officielles

Paxton est accusé d’avoir abusé de son pouvoir d’administrer la loi sur l’information publique en obtenant de manière inappropriée des informations précédemment non divulguées détenues par le bureau du procureur général au profit de Paul.

IGNORER LE DEVOIR OFFICIEL

ARTICLE 5 – Engagement de Cammack

Paxton est accusé d’avoir abusé des pouvoirs officiels en engageant l’avocat Brandon Cammack pour enquêter sur une plainte sans fondement déposée par Paul. Cela a conduit Cammack à délivrer plus de 30 citations à comparaître devant un grand jury dans le but d’aider Paul.

ARTICLE 6 – Résiliation des lanceurs d’alerte

Paxton est accusé d’avoir enfreint la loi sur les dénonciateurs de l’État en se vengeant des employés qui ont signalé ses actes illégaux présumés aux forces de l’ordre, les licenciant sans motif valable ni procédure régulière. Il est également accusé de s’être engagé dans une campagne publique et privée visant à porter atteinte à la réputation professionnelle de ces employés ou à porter atteinte à leur futur emploi.

MAUVAISE UTILISATION DES RESSOURCES PUBLIQUES

ARTICLE 7 – Enquête et signalement du lanceur d’alerte

Paxton est accusé d’avoir abusé des ressources publiques en ordonnant aux employés de mener une fausse enquête sur les plaintes des dénonciateurs des employés licenciés et de publier un rapport contenant des déclarations fausses ou trompeuses pour la défense de Paxton.

IGNORER LE DEVOIR OFFICIEL

ARTICLE 8 – Accord de règlement

Paxton est accusé d’avoir abusé de ses pouvoirs officiels en dissimulant ses actes fautifs en lien avec les plaintes du lanceur d’alerte en concluant un règlement avec le lanceur d’alerte qui prévoit un paiement sur fonds publics. Le règlement a mis fin à la poursuite pour licenciement abusif et a retardé la découverte des faits et des témoignages au procès, à l’avantage de Paxton. Cela aurait empêché les électeurs de prendre une décision éclairée sur sa réélection en 2022.

CORRUPTION CONSTITUTIONNELLE

ARTICLE 9 – Emploi par Paul d’une femme avec qui Paxton a reconnu avoir eu une liaison

Il est allégué que Paxton a bénéficié de la décision de Paul d’embaucher la femme. En échange, Paul aurait reçu une assistance juridique favorable ou un accès spécialisé au bureau du procureur général.

ARTICLE 10 – Paul fournit des rénovations à la maison Paxton

Il est allégué qu’en échange de la fourniture des rénovations, Paul a reçu une assistance juridique favorable ou un accès spécialisé au bureau du procureur général.

ENTRAVE À LA JUSTICE

ARTICLE 11 – Abus de procédure judiciaire

Paxton est accusé d’avoir abusé de la procédure pour contrecarrer la justice dans l’affaire de fraude en valeurs mobilières contre lui. Il est allégué que Paxton a dissimulé des faits aux électeurs avec un retard prolongé de ce procès, empêchant les électeurs de prendre une décision éclairée au sujet de son élection.

ARTICLE 12 – Abus de procédure judiciaire

Il est allégué que Paxton a bénéficié du procès du donateur Jeff Blackard qui a interféré avec le paiement des procureurs dans l’affaire de fraude en valeurs mobilières de Paxton. Cela aurait retardé l’affaire, y compris la découverte des faits et des témoignages au procès, et privé les électeurs d’une chance de prendre une décision éclairée lors du vote pour le procureur général.

FAUSSES DECLARATIONS DANS LES DOCUMENTS OFFICIELS

ARTICLE 13 – Enquête de la Commission nationale des valeurs mobilières

Paxton est accusé d’avoir fait de fausses déclarations au State Securities Board dans le cadre de son enquête sur son défaut de s’inscrire auprès du conseil en tant que conseiller en investissement requis par la loi de l’État.

ARTICLE 14- Déclarations financières personnelles

Paxton est accusé d’avoir omis de divulguer pleinement et précisément ses intérêts financiers dans ses états financiers déposés auprès de la commission d’éthique du Texas.

ARTICLE 15 – Rapport de réponse au lanceur d’alerte

Il est allégué que Paxton a fait ou fait faire plusieurs déclarations fausses ou trompeuses dans le long rapport écrit publié par son bureau en réponse aux allégations de lanceurs d’alerte.

ARTICLE 16 – COMPLOT ET TENTATIVE DE COMPLOT

Paxton est accusé de conspirer ou de tenter de conspirer avec d’autres pour commettre des actes décrits dans un ou plusieurs articles.

ARTICLE 17 – DETOURNEMENT DES RESSOURCES PUBLIQUES

Paxton est accusé d’avoir abusé de ses pouvoirs officiels en obligeant des employés à fournir des services à son profit et au profit d’autrui.

ARTICLE 18 – MANQUEMENT AU DEVOIR

Paxton est accusé d’avoir violé la Constitution du Texas, ses serments d’office, ses statuts et sa politique publique contre des agents publics agissant contrairement à l’intérêt public en se livrant à des actes décrits dans un ou plusieurs articles.

ARTICLE 19 – INAPTITUDE AUX CHARGES

Paxton est accusé d’avoir commis une faute, privée ou publique, de nature à indiquer son inaptitude à la charge, comme le montrent les actes décrits dans un ou plusieurs articles.

ARTICLE 20 – ABUS DE LA CONFIANCE DU PUBLIC

Paxton est accusé d’avoir utilisé, abusé ou omis d’utiliser les pouvoirs officiels pour renverser le fonctionnement légal du gouvernement de l’État et entraver l’administration juste et impartiale de la justice, provoquant le scandale du bureau du procureur général et érodant la confiance du public dans le gouvernement de l’État, comme le montre les actes décrits dans un ou plusieurs articles.

