Un regard sur les 19 personnes inculpées dans l’acte d’accusation de Géorgie lié au programme électoral de Trump

ATLANTA (AP) – Donald Trump et 18 autres associés ont été inculpés lundi en Géorgie dans le cadre d’un vaste acte d’accusation alléguant qu’ils avaient comploté pour annuler illégalement sa défaite électorale de 2020 et arrêter la transition pacifique du pouvoir.

L’acte d’accusation, porté par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, fait suite à une enquête qui a duré plus de deux ans et marque la quatrième affaire pénale intentée contre l’ancien président.

Les personnes inculpées dans l’acte d’accusation de lundi font face à une multitude d’accusations, notamment de racket, de violation du serment d’un officier public, de faux, de fausses déclarations et d’autres infractions. Les procureurs disent qu’ils doivent tous se rendre aux autorités d’ici le 25 août.

Voici un aperçu des 19 accusés inculpés dans l’acte d’accusation :

DONALD TRUMP: Le président de l’époque, Donald Trump, s’est focalisé sur la Géorgie après les élections générales de 2020, refusant d’accepter sa perte étroite dans l’État et faisant des affirmations infondées de fraude électorale généralisée là-bas. Il a également appelé les hauts responsables de l’État, dont le gouverneur Brian Kemp, pour les exhorter à trouver un moyen d’inverser sa perte dans l’État. Lors d’un appel téléphonique le 2 janvier 2021 avec le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, Trump a suggéré que le plus haut responsable des élections de l’État pourrait aider à « trouver » les votes nécessaires pour lui permettre de gagner l’État. Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a ouvert une enquête sur d’éventuelles tentatives illégales d’influencer les élections peu de temps après la publication d’un enregistrement de cet appel.

RUDY GIULIANI: Au cours de plusieurs audiences législatives au Georgia Capitol en décembre 2020, l’ancien maire de New York et avocat de Trump a promu des allégations non étayées de fraude électorale généralisée en Géorgie. Les procureurs ont déclaré que Rudy Giuliani était également impliqué dans un plan visant à ce que 16 républicains géorgiens servent de faux électeurs, jurant à tort que Trump avait remporté l’élection présidentielle de 2020 et se déclarant les électeurs « dûment élus et qualifiés » de l’État.

JOHN EASTMAN: Ancien doyen de la faculté de droit de l’Université Chapman en Californie du Sud, John Eastman, l’un des avocats de Trump, a été profondément impliqué dans certains de ses efforts pour rester au pouvoir après les élections de 2020. Il a écrit une note faisant valoir que Trump pourrait rester au pouvoir si le vice-président de l’époque, Mike Pence, annulait les résultats de l’élection lors d’une session conjointe du Congrès où les votes électoraux seraient comptés. Ce plan comprenait la mise en place d’une liste d’électeurs «suppléants» dans sept États du champ de bataille, dont la Géorgie, qui certifieraient à tort que Trump avait gagné leurs États.

MARK MEADOWS: Le chef de cabinet de Trump s’est rendu dans le comté de Cobb, dans la banlieue d’Atlanta, alors que les enquêteurs de l’État effectuaient un audit des signatures sur les enveloppes des bulletins de vote par correspondance en décembre 2020. Mark Meadows a obtenu le numéro de téléphone de l’enquêteur en chef du bureau du secrétaire d’État. , Frances Watson, et l’a transmis à Trump, qui l’a appelée. Il a également participé à l’appel téléphonique du 2 janvier 2021 entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger.

SIDNEY POWELL: Avocat et fidèle allié de Trump, Sidney Powell faisait partie d’un groupe qui s’est réuni au domicile de l’avocat conservateur Lin Wood en Caroline du Sud en novembre 2020 « dans le but d’explorer les options pour influencer les résultats des élections de novembre 2020 en Géorgie et ailleurs », ont déclaré les procureurs. Wood, qui est licencié en Géorgie, a déclaré que Powell lui avait demandé d’aider à trouver des résidents de Géorgie pour servir de plaignants dans des poursuites contestant les résultats des élections de l’État. De plus, des e-mails et des documents obtenus par le biais d’assignations à comparaître dans un procès sans rapport ont montré que Powell était impliqué dans l’organisation d’une équipe de criminalistique informatique pour se rendre dans le comté rural de Coffee, à environ 200 miles au sud-est d’Atlanta, pour copier les données et les logiciels de l’équipement électoral là-bas en janvier. 2021.

KENNETH CHESEBRO: Les procureurs ont déclaré que Kenneth Chesebro, un avocat, avait travaillé avec les républicains de Géorgie dans les semaines qui ont suivi les élections de novembre 2020 sous la direction de la campagne de Trump. Chesebro a travaillé à la coordination et à l’exécution d’un plan visant à faire signer à 16 républicains de Géorgie un certificat déclarant à tort que Trump avait gagné et se déclarant les électeurs «dûment élus et qualifiés» de l’État.

JEFFREY CLARK: Un responsable du ministère américain de la Justice qui a défendu les fausses allégations de fraude électorale de Trump, Jeffrey Clark a présenté à ses collègues un projet de lettre poussant les responsables géorgiens à convoquer une session législative spéciale sur les résultats des élections, selon un témoignage devant le comité de la Chambre des États-Unis qui a enquêté sur le 6 janvier 2021, émeute au Capitole. Clark voulait que la lettre soit envoyée, mais les supérieurs du ministère de la Justice ont refusé.

JENNA ELLIS: L’avocat a comparu avec Rudy Giuliani lors d’une audience organisée le 3 décembre 2020 par des législateurs républicains de l’État au Georgia Capitol au cours de laquelle de fausses allégations de fraude électorale ont été faites. Jenna Ellis a également écrit au moins deux notes juridiques à Trump et à ses avocats conseillant à Pence de « ne pas tenir compte des votes certifiés des collèges électoraux de Géorgie et d’autres États prétendument » contestés « » lorsque le Congrès s’est réuni pour certifier les résultats des élections le 6 janvier 2021, les procureurs a dit.

RAY SMITH: Avocat basé en Géorgie, Ray Smith a été impliqué dans plusieurs poursuites judiciaires contestant les résultats des élections de 2020 en Géorgie. Il a également rassemblé des témoins pour témoigner avant les audiences du sous-comité législatif de Géorgie tenues en décembre 2020 sur des problèmes présumés liés à l’élection de l’État.

ROBERT CHEELEY: Un avocat géorgien, Robert Cheeley a présenté des clips vidéo aux législateurs des travailleurs électoraux à la State Farm Arena à Atlanta et a allégué que les travailleurs comptaient les votes deux ou parfois trois fois. Il a parlé aux législateurs après Giuliani.

MICHAEL ROMAN: Ancien assistant de la Maison Blanche qui a été directeur des opérations de Trump le jour des élections, Michael Roman a été impliqué dans les efforts visant à présenter un ensemble de faux électeurs après les élections de 2020.

DAVID SHAFER: Le président du GOP de Géorgie, Shafer était l’un des 16 républicains d’État qui se sont réunis au Capitole de l’État le 14 décembre 2020 pour signer un certificat déclarant à tort que Trump avait gagné et se déclarant également «dûment élu et électeurs qualifiés ». Il a également rejoint Trump dans un procès contestant la certification des élections de 2020 en Géorgie.

SHAWN STILL: Il était l’un des 16 républicains de Géorgie à avoir signé un certificat déclarant à tort que Trump avait remporté l’État et se déclarant les électeurs «dûment élus et qualifiés» de l’État. Shawn Still était le président des finances du GOP de l’État en 2020 et a été délégué de la Géorgie à la Convention nationale républicaine cette année-là. Il a été élu au Sénat de l’État de Géorgie en novembre 2022 et représente un district de la banlieue d’Atlanta.

STEPHEN CLIFFGARD LEE: Les procureurs disent que Stephen Cliffgard Lee, un pasteur, a travaillé avec d’autres pour essayer de faire pression sur la travailleuse électorale géorgienne Ruby Freeman et sa fille après que Trump et ses alliés les aient faussement accusés d’avoir tiré des bulletins de vote frauduleux d’une valise pendant le décompte des voix. Lee aurait frappé à la porte de Freeman, l’effrayant et l’obligeant à appeler le 911 à trois reprises, ont déclaré les procureurs dans un dossier judiciaire l’année dernière.

HARRISON WILLIAM PRESCOTT FLOYD: Également connu sous le nom de Willie Lewis Floyd III, il a été directeur de Black Voices pour Trump et est accusé d’avoir recruté Lee pour organiser une rencontre avec Freeman et le publiciste basé à Chicago Trevian Kutti.

TREVIAN C. KUTTI : Les procureurs allèguent que le publiciste Trevian C. Kutti a affirmé avoir des relations de haut niveau avec les forces de l’ordre. Ils disent que Freeman a rencontré Kutti dans un poste de police, où elle a amené Floyd dans la conversation sur un haut-parleur. Les procureurs disent que Kutti s’est présentée comme quelqu’un qui pourrait aider Freeman, mais l’a ensuite poussée à avouer à tort une fraude électorale.

CATHY LATHAM: L’une des 16 républicains de Géorgie qui ont signé un certificat déclarant à tort que Trump avait remporté l’État et se déclarant les électeurs «dûment élus et qualifiés» de l’État, Cathy Latham était également présidente du Parti républicain du comté de Coffee. Elle était au bureau des élections du comté pendant une grande partie de la journée du 7 janvier 2021 et a accueilli une équipe de criminalistique informatique qui est arrivée pour copier les logiciels et les données de l’équipement électoral du comté dans ce que le bureau du secrétaire d’État a qualifié d' »accès non autorisé ». » aux machines.

SCOTT GRAHAM HALL: Un garant sous caution de la région d’Atlanta, Scott Graham Hall, aurait été impliqué dans la réquisition d’informations de vote qui appartenaient à Dominion Voting Systems du comté de Coffee, une petite juridiction du sud de la Géorgie. Powell, Latham et l’ancien superviseur des élections du comté Misty Hampton ont également été inculpés dans le stratagème.

MISTY HAMPTON : Elle était directrice des élections dans le comté de Coffee. Misty Hampton était présente au bureau des élections du comté le 7 janvier 2021, lorsqu’une équipe de criminalistique informatique a copié des logiciels et des données à partir de l’équipement électoral du comté. Elle a également permis à deux autres hommes qui avaient activement tenté de remettre en question les résultats des élections de 2020 d’accéder au bureau des élections plus tard dans le mois et de passer des heures à l’intérieur avec l’équipement.

