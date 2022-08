Un regard sur le gratte-ciel le plus maigre du monde : la tour Steinway

NEW YORK (AP) – Un gratte-ciel se démarque des autres dans la ligne d’horizon de Manhattan. Ce n’est pas le plus grand, mais c’est le plus maigre – le plus maigre du monde, en fait.

La tour résidentielle Steinway de 84 étages, conçue par le cabinet d’architecture new-yorkais SHoP Architects, porte le titre de “gratte-ciel le plus élancé du monde” grâce à son rapport largeur/hauteur défiant toute logique : 23 1/2 pour 1.

« Chaque fois que c’est 1 sur 10 ou plus, c’est considéré comme un bâtiment élancé ; 1 à 15 ou plus est considéré comme exotique et vraiment difficile à faire », a déclaré le directeur fondateur de SHoP Architects, Gregg Pasquarelli. “Les bâtiments les plus minces du monde se trouvent principalement à Hong Kong, et ils sont autour de 17 ou 18 contre 1.”

Les 60 appartements de la tour coûtent entre 18 et 66 millions de dollars par unité et offrent une vue à 360 degrés sur la ville. Il est situé juste au sud de Central Park, le long d’un tronçon de la 57e rue de Manhattan connu sous le nom de “Billionaires Row”.

À 1 428 pieds (435 mètres), le bâtiment est la deuxième plus haute tour résidentielle de l’hémisphère occidental, juste derrière la tour Central Park à 1 550 pieds (470 mètres). À titre de comparaison, la tour la plus haute du monde est la Burj Khalifa de Dubaï, qui culmine à 828 mètres.

La tour Steinway est si maigre au sommet que chaque fois que le vent se lève, les maisons de luxe des étages supérieurs se balancent de quelques mètres.

“Chaque gratte-ciel doit déménager”, a déclaré Pasquarelli. “Si c’est trop rigide, c’est en fait plus dangereux – il doit y avoir de la flexibilité.”

Pour éviter que la tour ne se balance trop loin, les architectes ont créé un contrepoids avec des plaques d’acier accordées. Et bien que l’extérieur ait le verre réfléchissant de rigueur, il comprend également une façade texturée en terre cuite et en bronze qui crée des turbulences de vent pour ralentir l’accélération du bâtiment, a déclaré Pasquarelli. Environ 200 ancres rocheuses descendent d’au plus 100 pieds (30 mètres) dans le substrat rocheux sous-jacent pour fournir une fondation profonde.

La tour Steinway a une longue histoire en tant qu’ancien emplacement de Steinway Hall, construit en 1924. JDS Development Group et Property Markets Group ont acheté le bâtiment en 2013, et maintenant ils se tournent vers l’avenir.

“Ce que j’espère, c’est que dans 50 ans, vous ne connaissez New York qu’avec le 111 West 57th St.”, a déclaré Pasquarelli. “J’espère qu’il occupera une place spéciale dans le cœur de tous les futurs New-Yorkais.” ___

Le contributeur AP Aron Ranen a contribué à ce rapport.

Kiana Doyle, l’Associated Press