Un regard sur le contenu canadien de “Harry & Meghan”

Employés de bureau à Londres, regardez le documentaire controversé du duc et de la duchesse de Sussex diffusé sur Netflix le jeudi 8 décembre 2022. La monarchie britannique se prépare à ce que d’autres bombes soient lancées sur les portes du palais alors que Netflix publie les trois premiers épisodes d’un nouveau série. L’émission “Harry & Meghan” promet de dire la “pleine vérité” sur l’éloignement du prince Harry et de sa femme Meghan de la famille royale. La série a débuté jeudi. (Jonathan Brady/PA via AP)

Il y a peu de contenu canadien dans les trois premiers épisodes des docuseries Netflix du prince Harry et de Meghan, “Harry & Meghan”, mais ils incluent de brefs aperçus de l’ancienne maison de Meghan à Toronto et de la retraite de la famille sur l’île de Vancouver.

La première moitié des docuseries, qui a fait ses débuts jeudi, retrace la romance très médiatisée du célèbre couple, fustige la presse et les tabloïds britanniques pour leur couverture intense du duo, et documente une litanie de titres racistes et de commentaires en ligne qui ont commencé à émerger une fois ils ont rendu publique la relation.

Quiconque a regardé l’interview d’Oprah Winfrey l’année dernière ne trouvera aucune révélation explosive sur le duc et la duchesse de Sussex, déclare Patricia Treble, experte royale basée à Toronto.

Mais Treble a été agréablement surpris de voir l’inclusion d’images plus décontractées qui semblent être des vidéos et des selfies autoportraits, ainsi que des photos intimes de la vie de famille avec leurs enfants Archie et Lilibet.

Cela inclut ce qui semble être une image autoportrait de Meghan au début du premier épisode dans une maison de l’île de Vancouver pendant que le prince Harry est à Londres. Plus tard, plusieurs clichés et photos montrent une Meghan heureuse à Toronto.

Voici un aperçu de quelques-uns des moments canadiens dans “Harry & Meghan”:

Les journées « Costumes » : La majeure partie du contenu canadien se trouve dans le deuxième épisode, où des collègues détaillent les journées d’acteur de Meghan avec la série télévisée “Suits”. Elle a passé sept saisons sur le drame juridique tourné à Toronto, et les docuseries Netflix incluent des images d’elle sur le plateau en train de plaisanter avec des co-stars, dont Patrick J. Adams. Ses collègues notent qu’elle était également généreuse avec les fans et n’hésitait pas à les laisser prendre des selfies avec elle ou à mettre leurs bras autour d’elle.

“Mon impression concernant le Canada est que Meghan garde de chaleureux souvenirs de son séjour à Toronto, avant que sa relation avec Harry ne soit couverte par la presse”, a déclaré l’observatrice royale Carolyn Harris après avoir regardé ces scènes, qui décrivent Toronto comme un refuge confortable pour les acteurs.

“Nous voyons un peu de contraste entre le Canada et le Royaume-Uni, car le Canada est un endroit où vous pouvez être quelqu’un qui passe à la télévision et même pouvoir vaquer à vos occupations quotidiennes sans trop d’intrusion.”

La vie à Toronto : La révélation de la cour de Harry et Meghan a déclenché une frénésie médiatique dans le quartier résidentiel bordé d’arbres du centre-ville où Meghan a loué une maison. On nous dit dans les docuseries que des paparazzis britanniques ont installé un camp autour de la maison alors qu’ils regardaient ses allées et venues, certains voisins permettant à la presse d’installer des caméras sur des propriétés qui surplombaient l’arrière-cour de Meghan.

“Elle raconte à quel point elle aimait le quartier dans lequel elle vivait et le fait de pouvoir aller à l’épicerie … et tout cela a changé une fois qu’elle a commencé à sortir avec le prince Harry”, explique Harris, maître de conférences à l’école de formation continue de l’Université de Toronto. études.

Kimberley Ducey, professeure agrégée de sociologie à l’Université de Winnipeg, a été frappée par la difficulté de la vie à Toronto pour Meghan, qui à un moment donné dit avoir demandé à la police de disperser les médias autour de sa maison, mais on lui a dit qu’ils ne pouvaient rien faire. Dans un autre cas, on nous a dit que des barrières devaient être installées autour des caravanes “Suits” de peur que quelqu’un ne pénètre dans la caravane de Meghan.

“C’était intéressant, et comment les médias britanniques se sont en quelque sorte déplacés vers Toronto”, explique Ducey, co-auteur avec Joe Feagin de “Revealing Britain’s Systemic Racism: The Case of Meghan Markle and the Royal Family”.

Mais il y a des lacunes : Harris note que les docuseries ne révèlent pas de détails sur le cercle social de Meghan à Toronto au-delà du casting de “Suits”. Cela n’inclut aucune mention évidente de Jessica et Ben Mulroney qui ont assisté au mariage royal et qui auraient été des amis très proches tout au long de la cour du duo.

Peu d’attention a également été accordée aux Jeux Invictus de 2017 à Toronto, un événement sportif pour les vétérans militaires blessés, malades ou blessés créé par le prince Harry. La docu-série comprend quelques photos, mais Harris dit qu’elle est surprise que la série n’explore pas l’événement plus en détail.

“C’était leur première apparition en couple”, dit-elle.

Qu’est-ce qui nous attend : Les trois derniers épisodes devraient sortir sur Netflix le 15 décembre, le prochain épisode devant plonger dans le mariage de mai 2018. Cela pourrait offrir plus de contenu canadien puisque les enfants Mulroney figuraient en bonne place dans la fête de mariage, avec Ivy, alors âgée de quatre ans, servant de demoiselle d’honneur et les jumeaux John et Brian, alors âgés de sept ans, tenant la longue traînée du voile.

Harris note que cela a été suivi d’un déménagement temporaire au Canada pour passer l’hiver 2020 sur l’île de Vancouver pendant qu’ils élaboraient un plan pour se retirer des fonctions royales. Harris s’attend à ce que les futurs épisodes reviennent au Canada pour cette partie de leur histoire et “peut-être quelques scènes d’eux dans la nature lors du premier Noël d’Archie”.

“Il est probable que nous verrons plus de séquences du premier Noël d’Archie lorsqu’ils étaient au Canada, puis sur l’île de Vancouver”, déclare Harris.

“Tout comme nous avons eu beaucoup de Toronto au début de la série, nous verrons probablement davantage l’île de Vancouver plus tard dans la série.”

—Cassandra Szklarski, La Presse Canadienne

