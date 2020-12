USA TODAY a créé des dizaines d’histoires visuelles et de graphiques pour informer les Américains sur le COVID-19, la science en évolution qui l’entoure et la façon de faire face à la pandémie.

Nous avons également plongé profondément dans la politique – de la troisième mise en accusation d’un président américain aux résultats des élections de novembre. Lorsque la politique et le COVID-19 se sont croisés tout au long de l’année, nous l’avons également expliqué.

Nous espérons que cet échantillon de notre travail – y compris quelques graphiques sans rapport avec la pandémie et la politique – pourra vous offrir une compréhension ou des conseils supplémentaires à mesure que les vaccins se rapprochent d’une distribution plus large et que le jour de l’inauguration approche.

Depuis le 1er mars, nous avons enregistré le bilan quotidien du virus sur l’Amérique et le reste du monde et avons pris note de certains jalons. Cliquez sur une image pour lire l’une des histoires.

Les chercheurs ont beaucoup appris ces derniers mois sur la manière dont ce coronavirus se transmet, affecte les humains et comment prévenir au mieux sa transmission.

Voici quelques-uns des conseils que nous avons proposés depuis le premier cas américain signalé en mars: comment se couper les cheveux, entretenir sa voiture, entretenir son (ses) masque (s). Quelques-unes des autres histoires visuelles:

L’année a commencé avec un virus mystérieux qui vexait une ville chinoise, mais une grande partie des médias américains a concentré son attention à l’aube de 2020 sur le président Donald Trump et son procès en destitution. L’année comprenait des questions sur ses finances et une autre allégation d’inconduite sexuelle.

Indépendamment des allégations formulées contre lui dans les mois précédant les élections, plus de 74 millions d’Américains ont voté pour lui. Notre analyse a révélé que la victoire de Joe Biden l’a poussé davantage à attirer plus d’électeurs que la perte de soutien de Trump.

La Maison Blanche est devenue l’un des points chauds de Washington peu de temps après que le président Trump a présenté Amy Comey Barrett comme candidate à la Cour suprême lors d’une cérémonie Rose Garden. Certaines des intersections du COVID-19 et des législateurs de Washington cette année:

Nos dizaines de pages dans l’édition imprimée de USA TODAY ont aidé les lecteurs à comprendre les effets du COVID-19 sur notre corps, la science des vaccins et même un modèle pour fabriquer votre propre masque.