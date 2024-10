Un regard sur la vie et l’héritage de Kris Kristofferson

LOS ANGELES (AP) – Si Celui de Kris Kristofferson la vie était une fiction, cela semblerait un peu invraisemblable.

Il était un boxeur Golden Gloves né au Texas et un joueur de football vedette, un boursier Rhodes et un capitaine d’hélicoptère de l’armée américaine qui a quitté un poste à la faculté de West Point pour devenir brièvement concierge en route pour devenir l’un des plus grands chanteurs américains. -auteurs-compositeurs du 20ème siècle.

Et, comme si ce n’était que pour le plaisir, il est devenu une grande star de cinéma diaboliquement belle qui pouvait jouer soit un hors-la-loi robuste, soit un acteur romantique.

Kristofferson, père de huit enfants et marié à sa troisième épouse Lisa Meyers pendant les quatre dernières décennies de sa vie, est décédé samedi à son domicile de Maui, à Hawaï, à l’âge de 88 ans, entouré de sa famille.

Il était titulaire d’une maîtrise d’anglais d’Oxford et pouvait citer de mémoire la poésie de William Blake. L’une de ses meilleures chansons, « The Pilgrim », a probablement été jouée sur « The Pilgrim’s Progress » d’un écrivain anglais encore plus âgé, John Bunyan. Le personnage principal de Kristofferson pourrait être une description de lui-même :

« Il est une contradiction ambulante en partie vérité et en partie fiction, prenant toutes les mauvaises directions sur son chemin solitaire pour rentrer chez lui. »

Même si le côté « solitaire » ne s’appliquait certainement pas. Kristofferson n’a jamais manqué d’amis, y compris des héros qui sont devenus des mentors et des compagnons proches, comme Johnny Cash et Willie Nelson.

En s’éloignant de l’armée, il a balayé les sols et vidé les cendriers chez Columbia Records à Nashville pour avoir accès à des stars, dont Cash.

Il a déclaré à l’Associated Press en 2006 qu’il n’aurait probablement pas eu de carrière sans Man in Black, qui enregistrerait la version la plus connue de « Sunday Morning Coming Down » de Kristofferson.

« Il m’a en quelque sorte pris sous son aile avant de couper l’une de mes chansons », a déclaré Kristofferson. « Il a enregistré mon premier disque qui était le disque de l’année. Il m’a mis sur scène la première fois.

Kristofferson était lui-même un artiste majeur et un hitmaker, mais n’a jamais eu la voix d’or de certains de ses amis.

Nelson a utilisé un album entier de chansons de Kristofferson pour montrer sa maîtrise vocale, et quelques-unes – dont « Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again) » – sont devenues des incontournables de toute une vie.

« Il n’y a pas de meilleur auteur-compositeur vivant que Kris Kristofferson », a déclaré Nelson lors d’un hommage lors d’une cérémonie de remise de prix en 2009. « Tout ce qu’il écrit est une norme. »

Kristofferson, plus confortablement que quiconque, chevauchait les mondes de la musique country classique et de la culture hippie des baby-boomers. Janis Joplin était une autre amie proche, et son interprétation hurlante de « Me and Bobby McGee » de Kristofferson allait devenir un succès peu après sa mort en 1970. C’était probablement la version la plus connue de toutes les chansons de Kristofferson, et il en utiliserait l’arrangement. quand il a joué la chanson en live.

Kristofferson a également embrassé les âmes sœurs des jeunes générations, comme Sinead O’Connor.

Critique de l’Église catholique romaine bien avant que les allégations d’abus sexuels ne soient largement rapportées, O’Connor a été bruyamment hué lors d’un hommage à Bob Dylan au Madison Square Garden en 1992, deux semaines après avoir déchiré une photo du pape Jean-Paul II alors qu’il apparaissait sur «Samedi soir en direct».

Kristofferson sortait et la faisait quitter la scène en signe de solidarité et de réconfort. Des années plus tard, il enregistre « Sister Sinead », dans lequel il écrit : « Et peut-être qu’elle est folle et peut-être qu’elle ne l’est pas, mais Picasso l’était aussi et les saints aussi. »

Sa politique de gauche a peut-être été la plus grande de ses « contradictions », venant d’un vétéran de l’armée chantant country de Brownsville, au Texas. Il était un fervent partisan des Palestiniens et a dénoncé avec virulence de nombreuses actions militaires en Amérique centrale et au Moyen-Orient depuis la scène, parfois au grand dam du public. Il s’est parfois heurté à des stars plus bellicistes comme Toby Keith, bien qu’il ait compté de nombreuses stars country conservatrices comme amis et partisans.

Kristofferson a déclaré lors d’une interview accordée à l’AP en 1995 qu’il se souvenait d’une femme se plaignant d’une de ses chansons qui parlait de tuer des bébés au nom de la liberté.

«J’ai dit: ‘Eh bien, qu’est-ce qui vous a rendu fou – le fait que je le disais ou le fait que nous le faisons?’», a déclaré Kristofferson. « Pour moi, ils étaient en colère contre moi parce que je leur disais ce qui se passait. »

Pour lui, il n’y avait pas de contradiction, sa pensée politique était une prise en compte de son passé militaire.

« Quand vous remettez en question certaines des choses qui se font en votre nom », a-t-il déclaré à l’AP en 2006, « c’était particulièrement douloureux. »

Cependant, personne n’a été bouleversé par le regard bleu de l’homme à l’écran. Le légendaire réalisateur western Sam Peckinpah le considérait comme un jeune hors-la-loi parfait à associer à James Coburn dans « Pat Garrett et Billy the Kid » de 1973.

Mais il serait surtout connu pour avoir incarné le bel amoureux dans des films centrés sur les femmes fortes : Ellen Burstyn dans « Alice ne vit plus ici » de 1974, réalisé par Martin Scorsese, et Barbra Streisand dans la version 1976 de « A Star ». Is Born », un rôle repris par Bradley Cooper dans le remake de 2018.

Streisand a déclaré sur Instagram qu’elle développait « A Star is Born » lorsqu’elle a vu Kristofferson sur scène au Troubadour à Los Angeles.

« Je savais qu’il était quelque chose de spécial », a-t-elle écrit.

Scorsese a déclaré lundi que Kristofferson était « un très bon acteur, une présence remarquable à l’écran. Passer du temps avec Kris lorsque nous avons réalisé « Alice ne vit plus ici » a été l’un des moments forts de ma vie.

Le réalisateur a déclaré dans un communiqué qu’il écoutait « Moi et Bobby McGee », « Tout comme la moitié du monde ».

Kristofferson est devenu membre du Country Music Hall of Fame en 2004, mais il avait déjà été canonisé au-delà de sa propre satisfaction lorsqu’il est devenu membre du supergroupe The Highwaymen au milieu des années 1980, aux côtés de Cash, Waylon Jennings et Nelson, le seul membre maintenant en vie. Pour Kristofferson, cela signifiait que les hommes qu’il admirait le plus le considéraient comme un égal.

« Non seulement être enregistré par eux, mais être ami avec eux et travailler côte à côte était juste un peu irréel », a déclaré Kristofferson à l’AP en 2005. « C’était comme voir votre visage sur le mont Rushmore. »

Rosanne, la fille de Nelson et Cash, faisait partie des nombreux artistes qui ont participé à une Concert hommage 2016 à Kristofferson, le rejoignant sur scène pour une interprétation de groupe de sa chanson « Why Me ».

Kristofferson a longtemps pensé qu’il aimerait qu’on se souvienne de lui.

Un autre ami, Leonard Cohen, a écrit dans les notes de sa collection de plus grands succès que Kristofferson lui avait dit un jour qu’il voulait que les premières lignes de « Bird on a Wire » de Cohen soient sur sa pierre tombale : « Comme un oiseau sur un fil, comme un ivrogne dans un chorale de minuit, j’ai essayé, à ma manière, d’être libre.

C’est assez approprié, mais une autre réplique de Kristofferson de « The Pilgrim » pourrait tout aussi bien servir :

« La montée valait la descente. »