Un regard sur la valeur intrinsèque de Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR)

Idées clés

La juste valeur estimée de Sphere Entertainment est de 36,47 $ US sur la base d’un flux de trésorerie disponible en 2 étapes par rapport aux capitaux propres.

Le cours de l’action de Sphere Entertainment à 30,46 $ US indique qu’elle se négocie à des niveaux similaires à ceux de son estimation de la juste valeur.

L’objectif de cours des analystes de 35,00 $ US pour SPHR est inférieur de 4,0 % à notre estimation de la juste valeur.

Dans cet article, nous allons estimer la valeur intrinsèque de Sphere Entertainment Co. (NYSE : SPHR) en estimant les flux de trésorerie futurs de l’entreprise et en les actualisant à leur valeur actuelle. Notre analyse utilisera le modèle Discounted Cash Flow (DCF). Avant de penser que vous ne pourrez pas le comprendre, continuez à lire ! C’est en fait beaucoup moins complexe que vous ne l’imaginez.

Les entreprises peuvent être valorisées de nombreuses manières, c’est pourquoi nous attirons votre attention sur le fait qu’un DCF n’est pas parfait pour toutes les situations. Toute personne souhaitant en savoir un peu plus sur la valeur intrinsèque devrait lire le Modèle d’analyse Simply Wall St.

Étape par étape dans le calcul

Nous allons utiliser un modèle DCF en deux étapes qui, comme son nom l’indique, prend en compte deux étapes de croissance. La première étape est généralement une période de croissance plus élevée qui se stabilise en direction de la valeur terminale, capturée dans la deuxième période de « croissance régulière ». Pour commencer, nous devons estimer les flux de trésorerie des dix prochaines années. Dans la mesure du possible, nous utilisons les estimations des analystes, mais lorsque celles-ci ne sont pas disponibles, nous extrapolons le flux de trésorerie disponible (FCF) précédent à partir de la dernière estimation ou valeur déclarée. Nous supposons que les entreprises dont les flux de trésorerie disponibles diminuent ralentiront leur taux de contraction et que les entreprises dont les flux de trésorerie disponibles augmentent verront leur taux de croissance ralentir au cours de cette période. Nous faisons cela pour refléter le fait que la croissance a tendance à ralentir davantage dans les premières années que dans les années suivantes.

Un DCF repose sur l’idée qu’un dollar dans le futur a moins de valeur qu’un dollar aujourd’hui, et donc la somme de ces flux de trésorerie futurs est ensuite actualisée à la valeur d’aujourd’hui :

Prévisions de flux de trésorerie disponibles (FCF) sur 10 ans

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 FCF mobilisé ($, millions) -414,0 millions de dollars américains 56,0 millions de dollars américains 114,0 millions de dollars américains 139,0 millions de dollars américains 157,6 millions de dollars américains 173,5 millions de dollars américains 186,8 millions de dollars américains 198,1 millions de dollars américains 207,8 millions de dollars américains 216,4 millions de dollars américains Source de l’estimation du taux de croissance Analyste x3 Analyste x2 Analyste x1 Analyste x1 Est à 13,40 % Estimation à 10,05 % Est à 7,70 % Estimation à 6,05 % Estimation à 4,90 % Estimation à 4,10 % Valeur actuelle (en millions de dollars) actualisée à 11 % -373 $ US 45,5 $ US 83,6 $ US 92,0 $ US 94,0 $ US 93,3 $ US 90,7 $ US 86,7 $ US 82,0 $ US 77,0 $ US

(“Est” = taux de croissance du FCF estimé par Simply Wall St)

Valeur actuelle des flux de trésorerie sur 10 ans (PVCF) = 372 millions de dollars américains

Il nous faut maintenant calculer la Valeur Terminale, qui représente tous les flux de trésorerie futurs après cette période de dix ans. La formule de Gordon Growth est utilisée pour calculer la valeur terminale à un taux de croissance annuel futur égal à la moyenne sur 5 ans du rendement des obligations d’État à 10 ans de 2,2 %. Nous actualisons les flux de trésorerie du terminal à leur valeur actuelle à un coût des capitaux propres de 11 %.

Valeur terminale (TV)= FCF 2033 × (1 + g) ÷ (r – g) = 216 millions de dollars américains× (1 + 2,2 %) ÷ (11 % – 2,2 %) = 2,6 milliards de dollars américains

Valeur actuelle de la valeur terminale (PVTV)= télévision / (1 + r)dix= 2,6 milliards de dollars américains ( 1 + 11 %)dix= 909 millions de dollars américains

La valeur totale, ou valeur des capitaux propres, est alors la somme de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, qui dans ce cas est de 1,3 milliard de dollars américains. La dernière étape consiste ensuite à diviser la valeur des capitaux propres par le nombre d’actions en circulation. Par rapport au cours actuel de l’action de 30,5 $ US, la société apparaît à peu près à sa juste valeur avec une décote de 16 % par rapport au cours actuel de l’action. Les évaluations sont cependant des instruments imprécis, un peu comme un télescope : bougez de quelques degrés et aboutissez dans une autre galaxie. Gardez cela à l’esprit.

dcf

Les hypothèses

Le calcul ci-dessus dépend fortement de deux hypothèses. Le premier est le taux d’actualisation et l’autre les flux de trésorerie. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec ces entrées, je vous recommande de refaire les calculs vous-même et de jouer avec eux. Le DCF ne prend pas non plus en compte le caractère cyclique possible d’un secteur, ni les besoins futurs en capital d’une entreprise, et ne donne donc pas une image complète de la performance potentielle d’une entreprise. Étant donné que nous considérons Sphere Entertainment comme actionnaire potentiel, le coût des capitaux propres est utilisé comme taux d’actualisation, plutôt que le coût du capital (ou coût moyen pondéré du capital, WACC) qui représente la dette. Dans ce calcul, nous avons utilisé 11 %, basé sur un bêta avec effet de levier de 1,732. Le bêta est une mesure de la volatilité d’une action par rapport au marché dans son ensemble. Nous obtenons notre bêta à partir du bêta moyen du secteur d’entreprises comparables à l’échelle mondiale, avec une limite imposée entre 0,8 et 2,0, ce qui est une fourchette raisonnable pour une entreprise stable.

Bien qu’il soit important, le calcul du DCF ne sera idéalement pas le seul élément d’analyse que vous examinerez pour une entreprise. Le modèle DCF n’est pas un outil parfait d’évaluation des actions. Au lieu de cela, la meilleure utilisation d’un modèle DCF est de tester certaines hypothèses et théories pour voir si elles conduiraient à une sous-évaluation ou à une surévaluation de l’entreprise. Si une entreprise croît à un rythme différent, ou si le coût de ses capitaux propres ou son taux sans risque change fortement, le résultat peut être très différent. Pour Sphere Entertainment, nous avons rassemblé trois facteurs supplémentaires que vous devriez explorer :

