Un regard sur la thérapie somatique à Kelowna – Kelowna News

Les thérapeutes somatiques de Kelowna utilisent des modalités de guérison alternatives pour aider les personnes à surmonter les traumatismes passés, la dépression, l’anxiété et plus encore.

Aimee Fawcett, fondatrice de Seva Somatic, estime que ces modalités de guérison alternatives sont l’avenir de la santé mentale.

« Il y a une tendance croissante aux ateliers et aux événements pour des modalités telles que le travail respiratoire, la thérapie de contraste, qui est la thérapie par le chaud et le froid, le travail énergétique et la thérapie sonore », a déclaré Fawcett.

« Et vraiment, ces ateliers et ces événements sont des opportunités incroyables pour les gens de se rassembler et de développer une plus grande conscience de soi, d’améliorer leur santé mentale et de réellement se connecter avec les autres pour les aider à améliorer leur vie. »

Différent de votre séance de thérapie typique, la thérapie somatique intègre l’esprit et le corps, aidant les gens à comprendre comment ils gèrent des choses comme le stress, l’anxiété et la tension.

«Nous sommes capables de développer notre conscience corporelle et de relâcher les tensions présentes dans le corps, ce qui commence réellement à affecter notre esprit, puis à affecter notre santé mentale», a expliqué Fawcett.

« Cela aide les gens à se connecter avec eux-mêmes d’une manière qu’ils n’ont peut-être jamais fait auparavant et à commencer à décoller les couches et à voir où ils se retiennent peut-être dans leur vie et pourquoi. »

Robin Morgan, conseiller clinique agréé de Path of Heart Counselling Services, explique à Castanet que beaucoup de ses clients se tournent vers la thérapie somatique après avoir échoué à voir les résultats de la thérapie par la parole, car les thérapeutes par la parole ne vous connectent pas à votre corps comme le peut un thérapeute somatique.

« Un système nerveux sain fera cette vague où il montera en sympathique et les gens commenceront à ressentir du stress, de l’anxiété et l’énergie dans leur corps commencera à aller plus vite. Et puis la partie parasympathique du système nerveux entrera en action et tout se relâchera et ils entreront dans un état de repos », a déclaré Morgan.

« Mais les personnes qui subissent un traumatisme, ce qui se passe, c’est qu’elles restent coincées dans des états d’activation élevée ou que leur système s’arrête dans un état de faible énergie. La thérapie somatique renforce donc le côté sympathique du système nerveux – comme un muscle qui n’a pas encore été construit – et enseigne aux gens comment libérer l’activation afin qu’ils puissent vivre dans un état plus stable.

Fawcett a fait face à ses propres traumatismes, tant dans son enfance que dans sa vie d’adulte, mais elle n’a pas été capable de gérer ces émotions négatives jusqu’à ce qu’elle trouve une thérapie somatique, qui lui a appris que les problèmes de la plupart des gens sont assez similaires.

« En tant que société, nous avons traversé beaucoup de choses, notamment avec la COVID. Nous sommes passés de l’absence d’interaction dans ces contextes communautaires et de l’éloignement de la socialisation à aujourd’hui où nous entrons dans cette tendance à la hausse dans les retraites, les ateliers, les rassemblements parce que nous avons absolument besoin d’avoir une connexion authentique », a déclaré Fawcett.

« Une grande partie de la guérison se produit simplement parce que nous nous rassemblons, que nous nous connectons et que nous nous rencontrons de manière vraiment belle et vulnérable et que nous sommes capables de partager ce qu’il y a dans notre cœur et de nous comprendre. Et cet élément de validation est si important parce que nous sommes capables de nous valider mutuellement et de valider nos expériences.