Un regard sur la santé et les problèmes juridiques d’Harvey Weinstein alors qu’il fait face à de nouvelles accusations criminelles

NEW YORK — Un ancien magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein Il fait face à des problèmes juridiques et de santé croissants, sept ans après que des dizaines de femmes ont porté des allégations d’inconduite sexuelle à son encontre, contribuant ainsi au lancement du mouvement mondial #MeToo.

Jeudi, il était inculpé de crimes sexuels supplémentaires Le procès devrait se tenir à New York, avant un nouveau procès prévu cet automne. La décision du grand jury reste confidentielle jusqu’à ce qu’il soit officiellement traduit en justice.

Weinstein a soutenu que toute activité sexuelle était consensuelle.

Pendant ce temps, l’homme de 72 ans reste hospitalisé suite à chirurgie cardiaque d’urgence — le dernier d’une série de problèmes de santé apparus pendant la détention.

Voici un récapitulatif de la situation actuelle :

En avril, la plus haute cour de New York a annulé la condamnation de Weinstein en 2020 sur des accusations de viol et d’agression sexuelle, jugeant que le juge de première instance avait injustement autorisé un témoignage contre lui sur la base d’allégations d’autres femmes qui ne faisaient pas partie de l’affaire.

Un nouveau procès a été ordonné et la date provisoire de début est le 12 novembre.

L’une des deux accusatrices dans cette affaire a déclaré qu’elle était prête à témoigner à nouveau contre Weinstein, mais il reste à voir si l’autre accusatrice témoignera également une fois de plus.

Weinstein avait été condamné à 23 ans de prison pour cette condamnation.

Plus tôt ce mois-ci, les procureurs ont révélé qu’un grand jury de Manhattan avait examiné les preuves de trois allégations supplémentaires contre Weinstein.

Il s’agit notamment d’agressions sexuelles présumées au Tribeca Grand Hotel, désormais connu sous le nom de Roxy Hotel, et dans un immeuble résidentiel du Lower Manhattan entre fin 2005 et mi-2006, ainsi que d’une agression sexuelle présumée dans un hôtel de Tribeca en mai 2016.

On ne sait pas encore quand Weinstein sera officiellement inculpé pour ces accusations, compte tenu de son état de santé actuel. La prochaine audience avant le nouveau procès est prévue pour le 18 septembre.

On ne sait pas non plus comment les accusations supplémentaires seront prises en compte lors du nouveau procès. Les procureurs souhaitent inclure les nouvelles accusations dans le nouveau procès, mais les avocats de Weinstein s’y opposent, affirmant qu’il devrait s’agir d’une affaire distincte.

En 2022, Weinstein était coupable Il a été jugé pour viol, copulation orale forcée et autre délit sexuel après un procès d’un mois à Los Angeles. Il a été condamné à 16 ans de prison.

Au cours du procès, une femme a témoigné que Weinstein est apparu sans invitation dans sa chambre d’hôtel pendant le Festival du film de Los Angeles en 2013 et que Weinstein est devenu sexuellement agressif après qu’elle l’a laissé entrer.

Les avocats de Weinstein a fait appel de la condamnation en juin, affirmant que le juge de première instance avait exclu à tort la preuve selon laquelle le mannequin et acteur italien avait eu une relation sexuelle avec le directeur du festival du film au moment de l’agression présumée.

Le Crown Prosecution Service britannique a annoncé le 5 septembre qu’il avait décidé de abandonner deux accusations d’agression indécente contre Weinstein parce qu’il n’y avait « plus de perspective réaliste de condamnation ».

En 2022, l’agence a autorisé le service de police métropolitaine de Londres à porter plainte contre Weinstein pour un incident présumé survenu à Londres en 1996. La victime était dans la cinquantaine au moment de l’annonce.

Weinstein fait également face plusieurs poursuites judiciaires déposées par des femmes l’accusant d’inconduite sexuelle.

Parmi les dernières en date, on trouve celle de l’actrice Julia Ormond, qui a joué aux côtés de Brad Pitt dans « Légendes d’automne » et Harrison Ford dans « Sabrina ». a déposé plainte l’année dernière à New York, accusant Weinstein de l’avoir agressée sexuellement en 1995 et d’avoir ensuite entravé sa carrière.

La majorité des poursuites contre Weinstein ont été clôturées grâce à un règlement de 2021 dans le cadre de la faillite de son ancienne société de production cinématographique, The Weinstein Co. L’accord comprenait un fonds d’aide aux victimes d’environ 17 millions de dollars pour une quarantaine de femmes qui l’ont poursuivi en justice.

Les avocats de Weinstein ont régulièrement fait part de leurs inquiétudes quant à la détérioration de son état de santé depuis son placement en détention suite à sa condamnation en 2020.

Lors de ses comparutions devant le tribunal de Manhattan, il est régulièrement transporté en fauteuil roulant et ses avocats affirment qu’il souffre de dégénérescence maculaire et de diabète, aggravés par le mauvais régime alimentaire en prison.

La semaine dernière, Weinstein a subi une opération de péricardiocentèse pour drainer le liquide autour de son cœur. Ses avocats affirment que son traitement médical provoque une rétention d’eau et qu’il doit être surveillé en permanence pour s’assurer que l’accumulation de liquide n’est pas mortelle.

Un juge a accepté sa demande de rester indéfiniment à l’hôpital Bellevue de Manhattan au lieu d’être transféré à l’infirmerie du tristement célèbre complexe pénitentiaire de Rikers Island.

___

Suivez Philip Marcelo sur twitter.com/philmarcelo.