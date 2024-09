Un regard sur la saga judiciaire sinueuse de Hunter Biden qui s’est terminée par un plaidoyer de culpabilité inattendu

LOS ANGELES — La saga judiciaire entourant Hunter Biden a pris une tournure inattendue lorsqu’il a plaidé coupable à neuf chefs d’accusation d’impôts fédéraux après que les procureurs ont refusé de céder à leur opposition à un plaidoyer spécial qui lui aurait permis de maintenir son innocence.

Le coup de théâtre qui s’est produit alors que la sélection du jury devait commencer jeudi dans le procès fiscal met presque un terme à une enquête de plusieurs années sur le fils du président Joe Biden. L’affaire a été ponctuée par les allégations des républicains concernant un traitement préférentiel et par les accusations des avocats de la défense selon lesquelles les procureurs ont surcorrigé et cédé à la pression politique lorsque deux actes d’accusation ont été émis alors qu’un précédent accord de plaidoyer a échoué.

Hunter Biden attendra désormais sa condamnation dans ses deux affaires. Condamnation par le jury en juin accusé d’avoir menti sur sa consommation de drogue dans un formulaire fédéral pour acheter une arme à feu, qu’il a possédée pendant 11 jours, et dans l’affaire fiscale pour laquelle il a plaidé coupable jeudi.

Voici un aperçu du chemin juridique sinueux qui a conduit à ce plaidoyer surprise.

Chasseur Biden Il avait initialement accepté de plaider coupable à une accusation de délit négociée dans le cadre d’un accord avec le ministère de la Justice. Cet accord aurait vu les accusations d’armes à feu abandonnées dans le cadre d’un accord de déjudiciarisation à condition qu’il reste hors de danger pendant deux ans et aurait probablement été accompagné d’une recommandation de ne pas passer de temps en prison.

L’accord s’est effondré l’année dernière après qu’un juge fédéral du Delaware ait remis en question plusieurs aspects inhabituels, notamment la manière dont le produit était emballé.

Le procureur général Merrick Garland a nommé le procureur américain du Delaware David Weiss comme procureur spécial un mois plus tard, en août 2023, ce qui lui a conféré de larges pouvoirs pour enquêter et rendre compte de ses conclusions. Hunter Biden a ensuite été inculpé dans deux affaires distinctes : les accusations relatives aux armes à feu dans le Delaware et les accusations relatives aux impôts en Californie.

Les avocats de Hunter Biden ont présenté plusieurs requêtes infructueuses demandant l’abandon des accusations liées aux armes à feu – allant de la remise en question de leur constitutionnalité à la contestation de la nomination du procureur spécial – au cours des mois entre l’acte d’accusation et le procès début juin.

Après moins de six jours complets de témoignages en juin, un jury du Delaware a mis moins de trois heures pour condamner Hunter Biden pour les accusations de port d’armes.

Les procureurs ont présenté des détails personnels parfois implacables sur sa consommation de drogue, ses achats et ses relations – montrant des photos et des textos de ses ex-petites amies et insistant sur sa fille aînée quant à sa capacité à dire s’il était sobre – tout cela pendant que des membres de sa famille, dont la première dame Jill Biden, regardaient depuis la galerie, certains d’entre eux retenant leurs larmes.

Après la condamnation, les procureurs se sont concentrés sur les accusations fiscales californiennes alléguant que Hunter Biden s’était engagé dans un stratagème de quatre ans pour éviter de payer plus de 1,4 million de dollars d’impôts pour les années 2016 à 2019 tout en menant un style de vie somptueux d’hôtels haut de gamme, de paiements à des escortes et d’achat de voitures exotiques.

Bien que le enjeux politiques Les résultats du deuxième procès ont été en grande partie évaporés lorsque le président Joe Biden a abandonné sa candidature à la réélection en juillet. Des semaines de disputes entre procureurs et avocats de la défense sur les preuves qui pourraient être présentées aux jurés ont indiqué que la Californie pourrait être une répétition de la douloureuse révélation de détails personnels. On ne sait pas si les filles de Hunter Biden auraient été appelées comme témoins dans l’affaire, mais toutes deux étaient répertoriées dans un glossaire fourni au personnel du tribunal par les procureurs.

Environ une demi-heure avant le début de l’interrogatoire des jurés potentiels jeudi, les avocats de Hunter Biden ont annoncé à un juge qu’ils souhaitaient conclure ce qu’on appelle un Plaidoyer d’AlfordCette manœuvre, baptisée d’après une affaire portée devant la Cour suprême des États-Unis, permet à un accusé de reconnaître que les procureurs disposent de suffisamment de preuves pour convaincre un jury de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, mais lui permet également de maintenir sa revendication d’innocence.

Les procureurs ont immédiatement refusé cette idée. Le procureur principal, Leo Wise, a déclaré au juge de district américain Mark Scarsi que le gouvernement s’opposait à un plaidoyer Alford en déclarant : « Hunter Biden n’est pas innocent. Hunter Biden est coupable. »

Les procureurs ne sont pas obligés d’accepter un plaidoyer d’Alford, mais Scarsi était prêt à donner au gouvernement jusqu’à la fin de la journée pour déposer ses objections avant de décider s’il accepterait le plaidoyer, probablement après la reprise de la réunion vendredi.

Hunter Biden a finalement plaidé coupable pour les neuf chefs d’accusation. Les procureurs n’ont proposé aucune réduction de ces chefs d’accusation ou une réduction de peine, et les procureurs ont lu les documents d’accusation à haute voix pendant plus d’une heure avant qu’on lui demande de plaider coupable.

Hunter Biden a publié une déclaration écrite sur sa décision de plaider coupable, affirmant : « Je ne ferai pas subir à ma famille davantage de souffrances, d’atteintes à la vie privée et d’embarras inutiles. Pour tout ce que je leur ai fait subir au fil des ans, je peux leur épargner cela. »

Hunter Biden devra désormais répondre de ses actes dans les deux affaires. Il risque jusqu’à 25 ans de prison lors de son audience de détermination de la peine le 13 novembre dans le Delaware, même si, en tant que délinquant primaire, il recevra probablement une peine moins lourde. Il risque jusqu’à 17 ans de prison et une amende pouvant atteindre 1,3 million de dollars pour les accusations fiscales lors de son audience prévue le 16 décembre.

Un porte-parole de Joe Biden a réitéré, lorsqu’on l’a interrogé jeudi, que le président n’avait pas l’intention de gracier son fils ou de commuer sa peine éventuelle. ___

Lauer a fait son reportage depuis Philadelphie.