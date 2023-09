Un regard sur la qualité et la viralité – Hollywood Life

Crédit d’image : Meta Monopoly

Meta Monopoly, une société Web3, est en passe de devenir l’Apple du monde NFT. Un examen attentif du projet et de ses fonctionnalités exclusives révèle instantanément une similitude entre le géant de la technologie et la société émergente Web3. L’engagement d’Apple à révolutionner la conception et les fonctionnalités dans l’espace technologique a été reproduit par Meta Monopoly dans l’industrie NFT. Approfondissons cet incroyable projet Web3 NFT qui a déjà assuré sa place parmi les 10 meilleures collections d’OpenSea.

Né d’une passion pour la créativité, Méta-monopole a franchi plusieurs étapes en peu de temps dans l’espace NFT. Les fondateurs de cette société Web3 voulaient canaliser leur profond amour pour le design, les dessins animés, les animations et les jeux vidéo pour créer un projet qui comblerait le fossé entre le Web3 et l’animation. La vision était d’apporter une réelle utilité aux NFT, quelque chose d’exclusif à l’époque. C’est devenu une réalité avec Meta Monopoly, un projet NFT qui transforme chaque personnage en vidéo animée, leur donnant vie. Chaque personnage de Meta Monopoly a une personnalité distincte à laquelle les gens peuvent s’identifier.

Une similitude frappante entre Apple et Meta Monopoly est l’équipe. Alors qu’Apple a été alimenté par des esprits innovants, l’équipe principale de Meta Monopoly compte un ancien animateur de dessins animés d’un grand studio hollywoodien. Cette couche d’expertise supplémentaire a porté le niveau de ses animations au-delà de toute concurrence dans l’espace NFT. Il n’est pas étonnant que le parcours de ce projet ait été souligné par des réalisations remarquables. En seulement 12 mois, Meta Monopoly a généré un volume stupéfiant de 1 900 ETH sur OpenSea, consolidant ainsi son espace dans l’industrie NFT.

Les animations de Meta Monopoly ont pris d’assaut TikTok, rassemblant plus d’un million de likes pour être sous les projecteurs des utilisateurs des médias sociaux du monde entier. Le projet a une large présence sur les réseaux sociaux, reflétée à travers ses identifiants X et Telegram vérifiés. La plus grande réussite du projet a été l’augmentation fulgurante de sa valeur plancher, qui a été multipliée par 300 en seulement un an. Cela montre la qualité et le caractère unique que ce projet a offert à l’industrie NFT.

Alors que de nombreux projets s’efforcent de trouver de la visibilité dans l’espace sursaturé du NFT, Meta Monopoly a attiré l’attention avec sa capacité inégalée à créer du contenu viral. Avec une coche dorée sur X, le projet est désormais un nom reconnu dans le monde du Web3. Son talent artistique a même été présenté sur la page d’accueil d’OpenSea, le premier marché NFT. En plus de cela, la société Web3 a gagné 3,6 millions de dollars en volume sur OpenSea, ce qui lui permet de figurer parmi les 10 meilleures collections.

L’une des étapes les plus ambitieuses de Meta Monopoly a été le développement d’une série complète de dessins animés mettant en vedette leurs personnages bien-aimés. Il s’agissait non seulement d’une avancée révolutionnaire dans le monde du divertissement, mais également d’un symbole de sa vision à long terme dans le domaine du Web3. La qualité a toujours été plus qu’un simple art et design pour Meta Monopoly, qui est devenu le fondement des expériences immersives qu’il propose. Cet engagement envers l’excellence a apporté au projet un financement et un soutien importants de la part des grands acteurs de l’industrie. Ce soutien financier a encore propulsé son art, sa conception et son animation de haute qualité pour garantir que chaque NFT est un chef-d’œuvre.

La remarquable collection de Meta Monopoly a suscité l’attention positive de célébrités telles que Tom Brady, Chuck Norris, Jackie Chan, Steph Curryet Johnny Depp. Ces approbations sont des réalisations remarquables pour tout projet NFT. Le projet a réussi à créer un lien émotionnel à travers des personnages animés, ce qui équivaut à atteindre une référence dans le monde du NFT. Alors que Meta Monopoly continue de croître grâce à l’innovation et à la créativité, il émergera comme une véritable « Apple » dans le monde des NFT.