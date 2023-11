Un regard sur la mission israélienne visant à détruire le vaste réseau de tunnels du Hamas à Gaza

Après avoir passé une série de relais, nous nous sommes arrêtés devant les vestiges d’une maison civile à deux étages, l’une des rares encore debout. Le mur de la cage d’escalier avait été partiellement détruit, obligeant les soldats israéliens à se cacher sous une poutre en fer tordue. Le seul signe des civils palestiniens qui vivaient là était une rangée de pots en plastique sur une étagère à épices, contenant du sucre et des sachets de thé.

A quelques mètres de la cuisine abandonnée, le lieutenant-colonel Ariel Gonen regardait un petit moniteur tenu par l’un de ses soldats. Il montrait des images en noir et blanc de l’intérieur d’un tunnel.

“Nous menons une grande opération pour saisir autant de tunnels que possible, pour les enquêter et évidemment pour y mettre fin”, a-t-il déclaré à NBC News. « Les tunnels sont sous les hôpitaux, tout. Nous voyons qu’ils sont sous les écoles, sous les mosquées.

Un soldat israélien pointe son arme dimanche dans le nord de Gaza. Raf Sánchez / NBC News

Gonen a déclaré que le tunnel sur l’écran de son soldat se trouvait à quelques mètres seulement, dans la cour de la maison civile. Les forces israéliennes l’avaient trouvé quelques heures auparavant et avaient largué une caméra dans son puits de 15 mètres (environ 50 pieds) pour voir ce qu’il y avait en dessous.

La recherche du tunnel avait été motivée par une embuscade vendredi.

“Nous avons été attaqués par quelques terroristes venus de ce tunnel”, a déclaré le major Maayan Mulla. « Ils sont sortis, ont commencé à nous tirer dessus et ils sont revenus en courant. Nous avons donc fouillé la zone et nous avons trouvé le tunnel.

Dessinant un diagramme dans la poussière, Mulla a déclaré que les tunnels s’étendaient à la fois d’est en ouest et du nord au sud. Les principales récompenses de son unité de génie de combat étaient les tunnels centraux plus grands, d’où partaient les plus petits.

L’armée israélienne a montré à NBC News un tunnel qui aurait été utilisé par le Hamas dans le nord de Gaza. Raf Sánchez / NBC News

Le réseau de tunnels n’est pas seulement une autoroute permettant aux combattants du Hamas de parcourir la bande de Gaza sans s’exposer à la puissance aérienne israélienne. Ils constituent également une cachette pour les dirigeants du groupe et, selon les responsables israéliens, l’endroit où les otages sont probablement détenus.

Mulla a déclaré que pendant que ses troupes exploraient les tunnels, elles n’avaient encore trouvé aucun signe des otages. “Ils les gardent au centre”, a-t-il déclaré. « Pas ici. C’est sûr que nous ne les avons pas trouvés.

Le sort des otages pèse lourdement sur les troupes israéliennes qui avancent. « Tout le monde en Israël connaît quelqu’un qui a été tué ou kidnappé », a déclaré un jeune soldat assis à bord d’un véhicule blindé de transport de troupes. « Renvoyez les otages », lit-on sur un graffiti en hébreu peint à la bombe sur le côté d’un chalet partiellement détruit.