Un regard sur la mission israélienne visant à détruire le vaste réseau de tunnels du Hamas à Gaza

NORD DE GAZA — Dans les décombres de ce qui était autrefois une station balnéaire palestinienne, une équipe d’ingénieurs de combat israéliens était confrontée à une question fondamentale concernant cette guerre : quand une zone peut-elle être considérée comme exempte du Hamas ?

Les forces israéliennes se sont emparées de cette bande de la côte méditerranéenne de Gaza il y a quelques jours. Depuis lors, des colonnes de troupes israéliennes ont roulé vers le sud, en direction de la ville de Gaza.

Et pourtant, samedi, l’armée israélienne a déclaré que trois combattants du Hamas étaient sortis d’un tunnel caché sous les pieds des soldats pour lancer une embuscade avec des fusils d’assaut et des grenades propulsées par roquettes. Aucun soldat israélien n’a été tué, a indiqué l’armée israélienne, mais le tunnel représentait une menace loin derrière la ligne de front.

« Alors maintenant, nous allons le faire exploser », a déclaré un officier israélien. Quelques instants plus tard, un explosif lourd a envoyé un panache de sable rouge foncé vers le ciel. Un tunnel plus bas, il en reste encore beaucoup à parcourir.

Un soldat israélien examine un tunnel dans le nord de Gaza lors d’une tournée d’intégration menée par Tsahal. Raf Sánchez / NBC News

NBC News a obtenu dimanche un accès rare au nord de Gaza, suite aux ingénieurs de combat dans leur mission visant à trouver et détruire le vaste réseau de tunnels du Hamas. Les dirigeants du Hamas se sont vantés du fait que le labyrinthe de tunnels s’étend sur des centaines de kilomètres et est rempli de pièges. L’armée israélienne affirme qu’elle représente une menace majeure pour ses forces terrestres alors qu’elles progressent plus profondément dans la bande de Gaza.

Nous avons rejoint une file de véhicules israéliens traversant une brèche dans la barrière frontalière de Gaza, la même barrière que des centaines de terroristes du Hamas ont traversée le 7 octobre pour attaquer des avant-postes militaires et massacrer des civils dans les communautés frontalières.

NBC News a pu accompagner les Forces de défense israéliennes à Gaza dans des conditions qui nous empêchent d’utiliser des images de militaires de rang inférieur. NBC News n’a pas permis à Tsahal de visionner les articles terminés.