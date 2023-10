L’attaque terroriste du Hamas contre Israël ce week-end intervient dans le contexte d’une longue histoire de conflits fonciers et d’indépendance qui ravagent la région.

Début des années 1900 : les Britanniques promeuvent le mouvement sioniste pour un « foyer national » pour les populations juives

Le Déclaration Balfourpublié par le gouvernement britannique en 1917, annonçait la promesse de la Grande-Bretagne d’un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine, qui était alors sous la domination de l’Empire ottoman.

Cette promesse a apaisé le mouvement sioniste, qui croit au droit des Juifs à la terre de Jérusalem – ou de Sion.

Après la fin de la Première Guerre mondiale, la région de Palestine a été concédée par l’Empire ottoman et placée sous la domination britannique via un mandat de la Société des Nations.

Le mandat a été critiqué pour ne pas prendre en compte les désirs et les besoins des Palestiniens qui résidait dans le pays et voulait l’indépendance.

La promesse britannique, ainsi que les persécutions nazies et l’Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale, sont citées comme ce qui a conduit des dizaines de milliers de civils juifs à émigrer vers la terre palestinienne dans les années 20 et 30.

Les affrontements en cours entre Arabes palestiniens et migrants juifs dans la région ont fait des centaines de morts.

1947-48 : Partage de la Palestine en deux États, début de la guerre israélo-arabe

Bibliothèque du Congrès / Unité de cartographie de la FID / ABC News Illustration

En février 1947, les Britanniques proposèrent que les Nations Unies réfléchissent à l’avenir de la Palestine et prennent en charge les relations dans la région dans un contexte de tension persistante.

Les Nations Unies plus tard a adopté une résolution diviser la Palestine en deux États indépendants – un « État juif » et un « État arabe » avec Jérusalem sous tutelle de l’ONU, malgré l’opposition des Arabes palestiniens de la région.

Jérusalem, une ville ayant une signification religieuse pour de nombreux groupes, resterait sous contrôle international administré par les Nations Unies.

Les Palestiniens ont refusé de reconnaître la résolution et le conflit violent entre les deux groupes s’est poursuivi.

Le 15 mai 1948, Israël indépendance déclaréedéclenchant ainsi la guerre israélo-arabe, avec cinq États arabes luttant contre la création de l’État.

Les Palestiniens ont été forcés de quitter leurs terres ou ont fui en masse, marquant le premier exode à grande échelle dans ce qui allait devenir une bataille de plusieurs décennies pour la propriété foncière, selon les Nations Unies.

Israël, soutenu par des puissances étrangères, a gagné la guerre et le territoire a été divisé en trois parties : Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. L’Égypte et la Jordanie ont conservé respectivement le contrôle de la bande de Gaza et de la Cisjordanie jusqu’en 1967.

La bande de Gaza est une bande de terre de 140 milles carrés située le long de la mer Méditerranée, entourée par Israël et l’Égypte. Elle abrite actuellement environ 2 millions de personnes.

La Cisjordanie est une région enclavée de 2 200 milles carrés bordée par Israël et la Jordanie et comptant environ 3 millions d’habitants.

1967 : Guerre des Six Jours

Le 5 juin 1967, après une longue guerre d’usure entre Israël et l’Égypte, éclate la guerre des Six Jours entre Israël et ses voisins arabes.

Trois Lions/Getty Images, FILE

Après six jours de guerre, Israël a capturé les territoires arabes palestiniens de Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de Gaza et de la péninsule du Sinaï, ainsi que le territoire syrien du plateau du Golan.

La guerre des Six Jours a forcé une majorité de Palestiniens à redevenir des réfugiés et a déclenché une occupation israélienne des territoires palestiniens pendant plusieurs décennies.

1987 : Première « Intifada » ou soulèvement palestinien

Le premier soulèvement des forces palestiniennes dans leur lutte pour l’autodétermination a commencé en 1987.

Cela a pris fin en 1993, lorsque Yitzhak Rabin, alors Premier ministre d’Israël, et Yasser Arafat, alors chef de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), ont signé les accords d’Oslo, qui déclaraient l’OLP comme représentant du peuple palestinien et reconnaissaient l’engagement d’Israël. droit d’exister en paix”, selon le Département d’État américain.

J. David Ake/AFP via Getty Images

Une deuxième Intifada (2000) menée par les forces palestiniennes, qui s’est terminée en 2005, a conduit au contrôle autonome du peuple palestinien sur la Cisjordanie et à Gaza.

En 2005, Israël s’est désengagé de la bande de Gaza, déracinant ainsi ses colonies dans la région.

L’année suivante, le Hamas a remporté les élections pour contrôler la bande de Gaza, chassant les représentants de l’OLP. La prise de contrôle armée de Gaza par le Hamas en 2007 a incité Israël à imposer un blocus à Gaza.

Israël impose un blocus

À la suite de la prise de pouvoir armée, les pays voisins, Israël et l’Égypte, ont imposé un blocus à la bande de Gaza, ce qui restreint considérablement la circulation des personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur de la zone.

Ces restrictions préoccupent les groupes humanitaires du monde entier quant aux conditions dans lesquelles les Palestiniens sont contraints de vivre.

Selon le Commission européenneles Palestiniens se voient « refuser un logement adéquat et l’accès aux services alors qu’ils sont soumis à des expulsions forcées et à des restrictions de mouvement ».

“A Gaza, des cycles récurrents d’hostilités, de plus grandes divisions et un blocus ont considérablement détérioré les conditions de vie de la population”, indique la Protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes sur son site Internet.

Selon les Nations Unies, 81 % de la population de Gaza vit dans la pauvreté et l’insécurité alimentaire touche 63 % des citoyens de Gaza. Le taux de chômage est de 46,6 %, et l’accès à l’eau potable et à l’électricité reste inaccessible en cas de « crise », indique l’agence.

Dans les années qui ont suivi, le Hamas et Israël continuent de s’engager dans le combat.

Environ 6 400 Palestiniens et 300 Israéliens ont été tués dans les violences en cours depuis 2008, sans compter les récents décès, a rapporté l’ONU.

Le Hamas a lancé des attaques de missiles sur Israël, et Israël a tiré des frappes massives en représailles.

Israël s’est engagé dans des opérations militaires majeures et à grande échelle, notamment : l’« Opération Plomb durci » d’une durée de 22 jours en 2008 ; l’opération de huit jours « Pilier de défense » en 2012 ; et l’opération « Bordure Protectrice » en 2014.

Fatima Chbair/AP

2023 : L’incursion contre Israël du groupe terroriste Hamas

Au moins 1.400 personnes sont mortes et 4.629 autres ont été blessées en Israël après que le groupe terroriste Hamas a lancé samedi une incursion, ont annoncé les autorités israéliennes. Le Hamas a tiré des milliers de roquettes vers Israël et environ 1 000 combattants sont entrés dans le pays depuis la bande de Gaza voisine. Les responsables israéliens ont déclaré qu’au moins 130 civils et soldats avaient été pris en otages.

Les forces israéliennes ont réagi en déclarant « l’état d’alerte à la guerre » et en lançant des centaines de frappes aériennes de représailles sur Gaza.

Les autorités palestiniennes ont déclaré qu’au moins 5 791 personnes étaient mortes et 16 297 autres avaient été blessées à Gaza par la réponse israélienne.

À la suite de l’attaque du Hamas ce week-end, les responsables de la défense israélienne ont déclaré que le flux de nourriture et d’électricité vers Gaza était interrompu en préparation d’un « siège total ».

Les attaques ont relancé l’attention sur le conflit de la région, suscitant des protestations dans le monde entier.