Un regard sur la façon dont les nominés au cabinet de Biden se sont comportés mardi

WASHINGTON (AP) – Le cabinet du président Joe Biden commence à se remplir, les candidats aux postes de secrétaire à l’agriculture et d’ambassadeur des Nations Unies obtenant l’approbation du Sénat mardi.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu’il avait l’intention de conclure rapidement les votes de nomination restants.

«À une époque de défi national aigu, nous avons besoin de dirigeants qualifiés au sommet de nos agences fédérales – et rapidement», a-t-il déclaré mardi au Sénat. «Et c’est ce que nous avons l’intention de faire.»

Schumer n’a pas pu résister à un coup contre l’ancien président Donald Trump, affirmant que tous les candidats de Biden sont «sans aucun doute qualifiés pour leurs postes, un changement radical par rapport au calibre des candidats que le Sénat a été amené à prendre en compte sous l’administration précédente.

Mais l’un des candidats de Biden, Neera Tanden pour diriger le Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, est clairement en difficulté dans un Sénat également divisé. Le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale a déclaré qu’il s’opposait à sa confirmation.

Voici ce qui s’est passé mardi:

LES NATIONS UNIES

Le Sénat a voté 78-20 pour approuver la diplomate de carrière Linda Thomas-Greenfield en tant qu’ambassadrice des Nations Unies, un poste au niveau du Cabinet. Vétéran du service extérieur de 35 ans qui a démissionné sous l’administration Trump, Thomas-Greenfield devra s’attaquer à de multiples relations internationales qui ont été modifiées par le style erratique et isolationniste de Trump.

«Cette confirmation envoie un message que les États-Unis sont de retour et que notre service extérieur est de retour», a déclaré la représentante Karen Bass, D-Californie, qui préside un sous-comité des affaires étrangères de la Chambre sur l’Afrique, la santé mondiale et les droits humains dans le monde. «En tant que pays et en tant que monde, nous sommes plus en sécurité avec Linda Thomas-Greenfield en tant qu’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies.»

Lors des audiences de confirmation, Thomas-Greenfield a été critiqué par les républicains du Sénat qui l’ont qualifiée de douce envers la Chine, citant un discours qu’elle a prononcé en 2019 devant l’Institut Confucius, financé par la Chine, dans lequel elle a salué le vaste programme d’infrastructure et d’influence de la Chine en Afrique.

Elle a dit que le discours avait été une erreur et n’était pas destiné à être une approbation des politiques du gouvernement chinois. Elle a déclaré à propos de la Chine: « Ils constituent une menace pour leurs voisins et une menace dans le monde entier. »

___

AGRICULTURE

Le Sénat a voté 92-7 pour confirmer Tom Vilsack pour un engagement de retour en tant que secrétaire à l’agriculture.

L’ancien gouverneur de l’Iowa a passé huit ans à la tête du même département sous l’ancien président Barack Obama.

Dans son témoignage, Vilsack, 70 ans, a fortement approuvé la stimulation des industries agricoles respectueuses du climat telles que la création de biocarburants, déclarant: «L’agriculture est l’un de nos premiers et meilleurs moyens d’obtenir des victoires dans ce domaine climatique.

Vilsack a reçu un minimum de refus ou de critiques lors des audiences de confirmation. L’un des rares votes «non» est venu du sénateur du Vermont Bernie Sanders, un indépendant qui caucase avec les démocrates. Sanders a déclaré qu’il aurait aimé « quelqu’un d’un peu plus vigoureux en termes de protection des exploitations familiales et d’assumer l’agriculture d’entreprise ».

Vilsack a également fortement soutenu le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire – communément appelé bons alimentaires ou SNAP – en tant qu’instrument clé pour aider les familles les plus vulnérables du pays à survivre et à se remettre de la pandémie de coronavirus. Son prédécesseur de l’ère Trump, Sonny Perdue, avait cherché à purger des centaines de milliers de personnes des listes de destinataires de SNAP.

___

SANTÉ ET SERVICES HUMAINS

Xavier Becerra, candidat à la santé et aux services sociaux, a déclaré aux sénateurs qu’un «leadership fédéral fort» était nécessaire pour faire face à la pandémie de coronavirus. Il s’est également engagé à travailler pour étendre la couverture de l’assurance maladie, réduire les coûts des médicaments sur ordonnance et réduire les disparités raciales et ethniques dans les soins médicaux.

Actuellement procureur général de Californie, Becerra a comparu mardi devant le Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des pensions. Il a une deuxième audience de confirmation mercredi devant la commission des finances, qui votera sur l’envoi de sa nomination au Sénat.

Mardi, il s’est engagé à travailler pour étendre la loi sur les soins abordables de l’ère Obama, bien qu’il ait auparavant soutenu un système géré par le gouvernement comme «Medicare for All».

Bien que les démocrates aient soutenu Becerra, l’opposition républicaine s’est accrue.

«Je ne suis pas encore vendu», a déclaré le sénateur Richard Burr de Caroline du Nord, le républicain de rang du comité de la santé, en s’adressant à Becerra. «Je ne suis pas sûr que vous ayez l’expérience ou les compétences nécessaires pour faire ce travail en ce moment.»

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A qualifié Becerra de «célèbre partisan». En tant que procureur général de Californie, Becerra a intenté 124 poursuites pour contester les actions de l’administration Trump.

___

INTÉRIEUR

La représentante Deb Haaland, la candidate de Biden à la tête du département de l’Intérieur, a répondu aux questions pointues des républicains sur ce que certains appelaient ses idées «radicales» qui incluent l’opposition à la fracturation hydraulique et à l’oléoduc Keystone XL.

La députée du Nouveau-Mexique a déclaré qu’elle était déterminée à «trouver le bon équilibre» entre la conservation des terres publiques et le développement énergétique. S’il était confirmé, Haaland, 60 ans, serait le premier Amérindien à diriger une agence du Cabinet.

L’audition de Haaland était centrée sur elle et les intentions de Biden concernant l’avenir des combustibles fossiles. Son audience devant le Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles a été ajournée après près de 2 heures et demie et reprendra mercredi.

Le sénateur Steve Daines, R-Mont., A affiché un grand tableau avec une citation de Haaland en novembre dernier, avant d’être sélectionnée comme candidate de Biden. Elle a alors déclaré: «Si je pouvais faire ce que je voulais, ce serait formidable d’arrêter toute location de gaz et de pétrole sur les terres fédérales et publiques.

Manchin, président du panel et démocrate de la Virginie occidentale dépendant du charbon, a déclaré qu’il était indécis sur la nomination de Haaland.

En réponse aux questions de Mandchin et d’autres, Haaland a déclaré que les États-Unis continueraient à s’appuyer sur les combustibles fossiles tels que le pétrole et le gaz naturel, même s’ils se dirigent vers l’objectif de Biden d’émissions nettes de carbone nulles d’ici le milieu du siècle. La transition vers une énergie propre «ne se fera pas du jour au lendemain», a-t-elle déclaré.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Matthew Lee, Ricardo Alonso-Zaldivar et Matthew Daly à Washington ont contribué à ce rapport.