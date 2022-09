Un regard sur la façon dont les joueurs indiens sont notés dans le jeu très attendu

FIFA d’Electronic Arts est l’un des jeux vidéo de sport les plus populaires au monde. La base de fans du jeu est énorme. Les gens du monde entier attendent avec voracité la prochaine édition du jeu – FIFA 23. EA avait précédemment annoncé que FIFA 23 sortira sur toutes les principales plates-formes, y compris la PS5 et la Xbox Series X le 27 septembre.

Le 30e et dernier volet des jeux FIFA d’EA Sports (FIFA 23) comprendra des joueurs indiens ainsi que des clubs de la Super League indienne. EA avait introduit les clubs ISL dans les versions console et PC de FIFA 22 après son introduction réussie dans FIFA Mobile en 2019.

L’énorme base de fans indiens adore les jeux vidéo FIFA et pourra accéder à leurs clubs indiens préférés et utiliser leurs joueurs bien-aimés dans le jeu. Les notes des joueurs indiens ont été révélées lors de l’accès anticipé au jeu et des fuites qui ont suivi.

Le capitaine de l’équipe nationale indienne Sunil Chhetri est le joueur indien le mieux noté sur FIFA 23 avec une note globale de 68. L’attaquant talismanique est le troisième meilleur buteur international parmi les joueurs actifs, derrière les superstars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Le deuxième sur la liste est le gardien indien de premier choix Gurpreet Singh Sandhu, avec une note globale de 64. Le gardien vedette est un rouage essentiel de l’équipe indienne et a prouvé son courage entre les bâtons à de nombreuses reprises. Sandhu est également le seul joueur indien à avoir joué en UEFA Europa League où il a joué pour le club norvégien Stabaek.

Les joueurs de la première équipe indienne Amrinder Singh, Pritam Kotal et Arindam Bhattacharya figurent ensuite dans la liste avec une note globale de 63. Le milieu de terrain vedette du Chennaiyin FC Anirudh Thapa et le vétéran du Mumbai FC Rowllin Borges sont à égalité avec une note de 62.

Jeune maestro de milieu de terrain qui a souvent établi des comparaisons avec Mesut Ozil, la sensation des Kerala Blasters, Sahal Abdul Samad, a une note globale de 60 dans le match. Avec le temps à ses côtés, Sahal pourrait monter plus haut dans le classement des prochaines éditions du jeu.

De nombreuses superstars indiennes figurent dans le très attendu FIFA 23 et les fans indiens seront impatients d’obtenir leur mains dessus, ravis de jouer en tant que joueur préféré avec leur club préféré.

