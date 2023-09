Un regard sur la déposition de Donald Trump : défi, détournement et « marque la plus en vogue au monde »

NEW YORK (AP) — Dans un nouveau témoignage public, Donald Trump se vante d’avoir bâti une marque multimilliardaire et d’avoir sauvé « des millions de vies » en tant que président.

Il se dispute avec le procureur général de New York qui le poursuit pour fraude, disant à Letitia James « toute cette affaire est folle » et accusant son personnel d’essayer de le faire trébucher comme l’avocat de la télévision Perry Mason.

Trump a donné sept heures de témoignage sous serment en avril dans le cadre du procès de James, qui accusait le républicain et sa société d’avoir fraudé des banques, des assureurs et d’autres avec des états financiers annuels qui ont gonflé la valeur de ses actifs et augmenté sa valeur nette de plus de 2 milliards de dollars. dans certaines années.

Les avocats de Trump ont publié mercredi une transcription de sa déposition dans une série de dossiers judiciaires, avant un éventuel procès en octobre.

Voici les faits saillants :

UNE « CHOSE TERRIBLE »

Trump a qualifié le procès de James de « chose terrible », lui disant ainsi qu’à son équipe « vous n’avez pas de dossier ».

Il a insisté sur le fait que les banques qui, selon elle, ont été trompées avec des valorisations élevées n’ont subi aucun préjudice, ont été payées dans le cadre de ses transactions et « à ce jour n’ont rien à redire ».

« Savez-vous que les banques ont gagné beaucoup d’argent ? » a demandé Trump. « Savez-vous que je ne crois pas avoir jamais reçu ne serait-ce qu’un avis de défaut et, même pendant la COVID, les banques ont toutes été payées. Et pourtant, vous poursuivez au nom des banques, je suppose. C’est fou. Toute cette affaire est folle.

Les banques « veulent faire affaire avec moi parce que je suis riche », a déclaré Trump à James. « Mais tu sais quoi, ils sont pétrifiés à l’idée de faire des affaires à cause de toi. »

Trump a déploré que les autorités new-yorkaises « passent tout leur temps à enquêter sur moi, au lieu de mettre fin aux crimes violents dans les rues ».

Il a déclaré qu’ils avaient envoyé son ex-chef des finances récemment emprisonné, Allen Weisselberg, « tout au long de l’enfer » pour avoir évité les impôts sur les avantages sociaux payés par l’entreprise.

«Maintenant, je dois venir me justifier auprès de vous», grogna Trump.

Ne me croyez pas sur parole

Trump a déclaré qu’il n’avait jamais pensé que ses états financiers « seraient pris très au sérieux » et que les personnes qui faisaient affaire avec lui avaient été suffisamment averties de ne pas leur faire confiance.

Trump a décrit les déclarations comme « une assez bonne compilation de propriétés » plutôt qu’une véritable représentation de leur valeur. Certains chiffres, a-t-il noté, étaient des « estimations ».

Trump a affirmé que les déclarations étaient principalement destinées à son usage, même s’il a admis que les institutions financières les demandaient parfois.

Même alors, il a insisté sur le fait que cela n’avait pas d’importance juridique si elles étaient exactes ou non, car elles étaient accompagnées d’une clause de non-responsabilité.

«J’ai une clause là-dedans qui dit: ‘Ne croyez pas cette déclaration.’ Sortez et faites votre propre travail », a déclaré Trump. « Vous n’êtes censé accorder aucune crédibilité à ce que nous disons. »

QU’EST-CE QU’IL Y A DANS UN NOM? 10 MILLIARDS DE DOLLARS

Trump a estimé que sa « marque » vaut à elle seule « peut-être 10 milliards de dollars ».

Il l’a qualifié de « l’atout le plus précieux dont je dispose » et a attribué son succès politique à l’omniprésence de son nom et de sa personnalité.

« Je suis devenu président grâce à la marque, d’accord », a déclaré Trump. « Je suis devenu président. Je pense que c’est la marque la plus en vogue au monde.

« LE TRAVAIL LE PLUS IMPORTANT AU MONDE »

Après que Trump ait été élu, il a placé la Trump Organization dans une fiducie supervisée par son fils aîné, Donald Trump Jr., et le chef des finances de longue date, Allen Weisselberg.

Trump a affirmé qu’il l’avait fait non pas parce que cela était nécessaire, mais parce qu’il voulait être un « président légitime » et éviter l’apparence d’un conflit d’intérêts.

De plus, a déclaré Trump, il était occupé à résoudre les problèmes du monde, comme empêcher le dictateur nord-coréen Kim Jong Un de lancer une attaque nucléaire.

« Je considérais qu’il s’agissait du travail le plus important au monde, celui de sauver des millions de vies », a témoigné Trump. « Je pense qu’il y aurait un holocauste nucléaire si je ne m’occupais pas de la Corée du Nord. Je pense qu’il y aurait une guerre nucléaire si je n’étais pas élu. Et je pense que vous pourriez avoir une guerre nucléaire maintenant, si vous voulez connaître la vérité.

NOUS PARLONS MAINTENANT

Le témoignage souvent bavard de Trump constituait un revirement à 180 degrés par rapport à l’approche qu’il avait adoptée lorsque James l’avait convoqué pour un interrogatoire en août 2022 – avant que son procès ou l’une des quatre poursuites pénales contre lui ne soient intentés.

Lors de cette première déposition, Trump a invoqué son privilège du cinquième amendement contre l’auto-incrimination et son refus de répondre aux questions plus de 400 fois. Trump a déclaré qu’il l’avait fait parce qu’il était certain que des procureurs politiquement motivés utiliseraient ses réponses comme base pour des accusations criminelles.

En avril, Trump a changé d’avis et a répondu à des questions même simples avec une telle longueur que son interrogateur, l’adjoint de James, Kevin Wallace, a suggéré qu’il essayait de manquer de temps.

« Chris, nous serons ici jusqu’à minuit si votre client répond à toutes les questions par un discours de huit minutes », a-t-il déclaré à l’un des avocats de Trump, Christopher Kise.

Trump, cependant, semblait conscient du risque qu’il y avait à continuer encore et encore.

Au milieu d’une de ses longues réponses, décrivant la grandeur de l’un de ses terrains de golf, Trump a déclaré : « Vous allez me laisser continuer, en espérant que je fasse une erreur. Et c’est OK. C’est comme ça. Perry Mason. Perry Mason.

VUE OBSTRUCTÉE

Trump a témoigné au bureau du procureur général de Manhattan, en face du 40 Wall Street – un gratte-ciel étiqueté « The Trump Building » en grosses lettres dorées.

Lorsqu’on lui a demandé comment se portait financièrement le bâtiment, Trump a répondu : « Bien. C’est ici. Aimerais-tu le voir? »

« Je ne pense pas que nous soyons autorisés à ouvrir les fenêtres », a déclaré Wallace.

« Ouvrez le rideau », a suggéré Trump.

« Non », a déclaré Wallace.

« Ouvrez le rideau, allez-y », a déclaré Trump. « C’est ici. J’ai juste regardé par la fenêtre.

« Vous ne pouvez pas l’ouvrir? » » a demandé l’avocat de Trump, Clifford Robert, après un instant.

« Je ne le ferais pas », a déclaré Wallace.

« BEAU » ET « INCROYABLE »

Trump a montré son don pour les superlatifs, prononçant les mots « beau » et « incroyable » 15 fois chacun et « phénoménal » six fois pour décrire ses propriétés.

Trump a qualifié son parcours de golf de Turnberry, en Écosse, de « l’un des endroits les plus emblématiques au monde », et les villas rénovées de son complexe de golf de Doral, près de Miami, « les plus belles chambres que vous ayez jamais vues ».

Trump a décrit son domaine de 213 acres à Seven Springs, au nord de New York, comme « la plus grande maison de l’État de New York ».

Ses parcours de golf à Aberdeen, en Écosse ? « Vraiment incroyable. » Jupiter, Floride ? « Une installation incroyable. » Juste à l’extérieur de Los Angeles ? « Une propriété incroyable… une propriété incroyable… une propriété phénoménale qui fait face à l’océan. »

«Je ne veux en vendre aucun», a déclaré Trump. « Mais si jamais je les vendais – si jamais je mettais certaines de ces choses en vente – j’obtiendrais des chiffres stupéfiants. »

Il a déclaré qu’il pourrait obtenir 1,5 milliard de dollars pour son domaine de Mar-a-Lago en Floride et peut-être 2,5 milliards de dollars pour Doral.

Trump a suggéré qu’il pourrait obtenir « une fortune » de la ligue de golf LIV, soutenue par l’Arabie saoudite, pour le parcours Turnberry, un ancien site du British Open.

«Il y aurait des gens qui feraient n’importe quoi pour posséder Doral. Il y a des gens qui feraient n’importe quoi pour posséder Turnberry ou Mar-a-Lago ou… Trump Tower ou 40 Wall Street.

__

Les journalistes d’Associated Press Jennifer Peltz et David B. Caruso ont contribué à ce rapport.

__

Suivez Sisak sur x.com/mikesisak et envoyez des conseils confidentiels en visitant https://www.ap.org/tips

Michael R. Sisak, Associated Press