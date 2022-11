Un regard sur la chronologie des relations du couple

Le couple célèbre Bipasha Basu et Karan Singh Grover sont devenus les fiers parents de leur premier enfant le samedi 12 novembre, car ils ont eu la chance d’avoir une petite fille six ans après leur mariage. Alors qu’ils embrassent tous les deux leur parentalité, nous examinons la chronologie des relations entre Bipasha et Karan.

En 2014, ils se sont rencontrés sur les tournages du film d’horreur Seul, qui est un remake officiel du film d’horreur thaïlandais de 2007 du même nom, et sont tombés amoureux. Bientôt, les deux ont commencé à sortir ensemble et ont été vus ensemble dans des restaurants et des événements à Mumbai. Leur film est sorti en janvier 2015 et le couple s’est marié le 30 avril 2016. En août de cette année, le couple a annoncé sa grossesse en partageant d’adorables photos sur les réseaux sociaux.

Pour les deux acteurs, ce n’était pas leur première relation car il s’agissait du troisième mariage de l’acteur Dill Mill Gayye et la star de Dhoom a également été impliquée avec plusieurs autres acteurs de l’industrie cinématographique hindi. Bipasha était en couple avec sa co-star de Raaz Dino Morea et John Abraham, avec qui elle a joué dans plusieurs films tels que Madhoshi, Aetbaar, et le plus célèbre étant Jism.





LIRE | Karan Singh Grover écrit une note réconfortante sur le fait d’embrasser la paternité et appelle sa femme Bipasha Basu le “miracle d’une femme”

Avant Bipasha, Karan avait épousé les acteurs de télévision Shraddha Nigam et Jennifer Winget et ses deux mariages précédents s’étaient soldés par un divorce. Dans une interview précédente avec Pinkvilla, Bipasha a parlé des mariages précédents de Karan et de son ex-relation. Elle avait déclaré: “Un mariage raté n’est pas le signe que l’être humain doit se tromper”. Par conséquent, il ne devrait pas « être condamné ».

L’actrice a également révélé comment elle avait convaincu ses parents d’épouser Karan en voyant ses mariages ratés. Elle a raconté qu’elle avait expliqué à ses parents que “le genre de relation qu’elle avait était” plus longue “, ajoutant qu’elle était beaucoup plus importante que le mariage de Karan”. “C’est juste que je n’ai pas signé un bout de papier. Alors en quoi ça me différencie de lui ?”, avait-elle déclaré.