Mark William Calaway, populairement connu sous le nom de ring «The Undertaker», n’a pas besoin d’être présenté aux fans de la WWE. L’Américain est une icône du circuit pro-catch et a un fan culte dans le monde entier.

Au cours d’une carrière de plus de trois décennies, il a organisé 17 championnats avec la WWE, dont quatre fois champion de la WWE / F, trois fois le championnat du monde des poids lourds et le champion du monde par équipe de la WWF (six fois). Né ce jour-là en 1965, il a commencé sa carrière de catcheur avec la «World Class Championship Wrestling» (WCCW) en 1984. Il s’est inscrit à la «WWF» (WWE à partir de 2002) en 1990 et est depuis devenu le plus ancien interprète de la WWE l’histoire.

Au fil des ans, il a pris plusieurs noms de ring, à commencer par «The Commando», «Cain the Undertaker», «The Master of Pain», «Mark Callous», et a fini par se faire appeler «The Punisher» en 1989. Son nom » The Undertaker ‘s’est immédiatement démarqué parmi les hordes d’autres noms / personnages loufoques créés par la WWE.

Le nouveau nom de ring l’a catapulté à une renommée internationale et en a fait l’un des lutteurs les plus populaires au monde. Il lui a fallu un an pour remporter son premier championnat de la WWE (1991) et même s’il a été de courte durée, il a établi que son personnage n’avait pas besoin de championnat pour construire un héritage. The Taker était opposé aux plus gros monstres que la WWE pouvait trouver. Il s’est battu avec Giant Gonzalez, Kamala, Yokozuna, King Kong Bundy et a même affronté un imposter Undertaker. L’Undertaker les a tous affrontés et sa popularité n’a cessé de monter en flèche.

La fin des années 90 a non seulement vu The Undertaker devenir le «Lord of Darkness» qui lui a valu le titre de la WWE pour la deuxième fois à WrestleMania 13. Mais, il a également vu l’émergence d’une autre superstar, Kane. Selon le scénario créé par la société, il a été présenté comme un « frère » du Deadman. Alors que Kane a fini par être une épine pendant de nombreuses années, il était également un allié à la même période. C’était aussi le moment où l’Undertaker s’est tourné vers le côté obscur en créant le « Ministry of Darkness », et dans le processus, il a créé un côté plus gothique du personnage.

Le nouvel avatar n’a pas duré longtemps et en l’an 2000, son image a été changée par l’entreprise. L’Undertaker est revenu d’une blessure dans une tenue plus humanisée de denim et conduisant une moto. Après être devenu un bon gars, il a battu Hulk Hogan en 2002 et avec lui, a remporté son troisième championnat de la WWE. Il a dû attendre 2007 pour décrocher un autre titre mondial. L’Undertaker a battu Batista pour le championnat du monde des poids lourds à WrestleMania 23.

Entre autres records, il a eu une séquence de 21 victoires consécutives à WrestleMania, cependant, dans un moment choquant en 2014, il a perdu aux mains de Brock Lesner à WrestleMania 30. Il a essayé de venger Lesner en 2015 mais a finalement perdu cette querelle aussi sur RAW. . Il a été vaincu par Roman Reigns à WrestleMania 33 et dans un événement choquant, a laissé son chapeau et ses gants dans le ring.

Juste au moment où les fans pensaient qu’il avait décidé de suspendre ses bottes, il a surpris tout le monde en battant John Cena à WrestleMania 34 et Rusev au Greatest Royal Rumble, avant de perdre contre Triple H à Super ShowDown en 2019.