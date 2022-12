Un regard sur la carrière de Brittney Griner sur, hors terrain de basket

Une chronologie des événements clés de la carrière de Brittney Griner sur et en dehors du terrain de basket :

18 octobre 1990 : Brittney Griner est née à Houston.

2009: A mené le lycée Nimitz au match de championnat d’État de basket-ball féminin Texas 5A où ils ont perdu. La star de 6 pieds 7 pouces a trempé 52 fois en tant que senior, dont sept fois en un match contre Aldine High School.

2009-10 : A établi le record d’une saison de la NCAA avec 223 blocs en tant que recrue à Baylor. Elle est devenue la septième basketteuse féminine à avoir dunk à l’université.

2011-12 : A mené Baylor à un record de 40-0 et a remporté les honneurs du joueur de l’année de l’Associated Press avec une moyenne de 23,2 points, 9,4 rebonds et 5 contres.

3 avril 2012 : 26 points, 13 rebonds et 5 blocs dans le match pour le titre de la NCAA alors que Baylor battait Notre Dame 80-61. Elle a remporté les honneurs de la meilleure joueuse du Final Four.

15 avril 2013: A été le premier choix du repêchage de la WNBA, sélectionné par le Phoenix Mercury.

2014 : A aidé Phoenix à atteindre un record de 29-5 – la plupart des victoires dans l’histoire de la WNBA – et le troisième championnat de la ligue de la franchise.

14 août 2014 : Je me suis fiancé à Glory Johnson, une autre joueuse de la WNBA. Huit mois plus tard, ils ont tous deux été arrêtés pour voies de fait et conduite désordonnée après que la police a répondu à une bagarre entre eux.

15 mai 2015 : Griner et Johnson ont été suspendus sept matchs par la WNBA après avoir plaidé coupables à des accusations de conduite désordonnée.

2015 et 2016 : A joué en Russie pour UMMC Ekaterinburg et a remporté des championnats consécutifs avec cette équipe. A joué en hiver avec Ekaterinbourg depuis.

20 août 2016 : A aidé les États-Unis à remporter une sixième médaille d’or olympique consécutive aux Jeux de Rio.

18 juin 2019 : Marié à Cherelle Griner.

8 août 2021 : A aidé les États-Unis à remporter une septième médaille d’or olympique consécutive aux Jeux de Tokyo. Elle a en moyenne 16,5 points pour mener les États-Unis

17 février 2022 : Arrêtée pour possession de drogue à l’aéroport à l’extérieur de Moscou alors qu’elle retournait dans son équipe en Russie après une pause de qualification pour la Coupe du monde FIBA. Les douaniers ont déclaré avoir trouvé des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages.

1er juillet 2022 : début du procès devant un tribunal situé à l’extérieur de Moscou.

7 juillet 2022 : A plaidé coupable à des accusations de possession de drogue, déclarant : « Il n’y avait aucune intention. Je ne voulais pas enfreindre la loi.

4 août 2022 : Condamné à neuf ans dans une prison russe pour possession de drogue.

25 octobre 2022 : L’appel de la peine de prison pour possession de drogue a été rejeté par un tribunal russe.

17 novembre 2022 : Griner a été transféré dans une colonie pénitentiaire de la région de Mordovie, dans l’ouest de la Russie.

8 décembre 2022 : La Russie libère Griner dans le cadre d’un échange de prisonniers de haut niveau contre le marchand d’armes Viktor Bout.

The Associated Press