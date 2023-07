Un regard sur d’autres Américains qui sont passés en Corée du Nord au fil des ans

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les États-Unis et le Commandement des Nations Unies dirigé par les États-Unis disent qu’ils s’efforcent de résoudre la situation impliquant un soldat américain qui s’est précipité en Corée du Nord dans un village frontalier. L’incident impliquant Pvt. Travis King arrive à un moment de fortes tensions sur la péninsule coréenne.

Le rythme des démonstrations d’armes de la Corée du Nord et des exercices militaires américano-sud-coréens s’est intensifié ces derniers temps dans un cycle de tit-for-tat.

D’autres Américains sont entrés en Corée du Nord au fil des ans, dont quelques soldats américains. Certains Américains étaient motivés par un zèle évangélique ou simplement attirés par le mystère d’un État policier sévèrement cloîtré alimenté par la haine anti-américaine.

D’autres Américains ont été arrêtés après être entrés en Corée du Nord en tant que touristes. Dans un cas tragique, cela s’est terminé par la mort.

Voici un aperçu des autres Américains qui sont entrés en Corée du Nord au cours des dernières années :

CHARLES JENKINS

Né à Rich Square, en Caroline du Nord, Charles Jenkins était l’un des rares soldats américains de l’époque de la guerre froide à avoir fui vers la Corée du Nord alors qu’il servait dans le Sud.

Jenkins, alors sergent de l’armée, a déserté son poste en 1965 et s’est enfui à travers la zone démilitarisée séparant les deux Corées. La Corée du Nord a traité Jenkins comme un atout de propagande, le présentant dans des tracts et des films.

En 1980, Jenkins a épousé Hitomi Soga, 21 ans, une étudiante japonaise en soins infirmiers qui avait été enlevée par des agents nord-coréens en 1978.

Soga a été autorisé à retourner au Japon en 2002. En 2004, Jenkins a été autorisé à quitter la Corée du Nord et à rejoindre sa femme au Japon, où il s’est rendu aux autorités militaires américaines et a été accusé d’avoir abandonné son unité et fait défection en Corée du Nord. Il a été déshonoré et condamné à 25 jours dans une prison militaire américaine au Japon. Il est mort au Japon en 2017.

BRUCE BYRON LOWRANCE

Il est clair que la manière dont la Corée du Nord traite les détenus américains est influencée par l’état de ses relations avec Washington.

Bruce Byron Lowrance a bénéficié d’une diplomatie confortable en 2018 entre le président américain de l’époque, Donald Trump, et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui se sont rencontrés pour un sommet en juin de la même année où ils ont émis des objectifs ambitieux pour une péninsule coréenne sans nucléaire sans décrire quand et comment. cela arriverait.

Cinq mois plus tard, la Corée du Nord a annoncé qu’elle expulsait Lowrance qui était entré illégalement dans le pays via la Chine en octobre. La décision de la Corée du Nord d’expulser Lowrance après seulement un mois de confinement a été remarquablement rapide selon les normes du pays, reflétant apparemment un désir de maintenir en vie une atmosphère positive pour le dialogue avec les États-Unis.

Lors de la préparation du sommet Trump-Kim en juin, la Corée du Nord a libéré trois détenus américains – Kim Dong Chul, Tony Kim et Kim Hak Song – qui sont rentrés chez eux dans un avion avec le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo.

Cependant, la diplomatie a échoué après le deuxième sommet Trump-Kim en février 2019, lorsque les Américains ont rejeté les demandes nord-coréennes d’un allégement majeur des sanctions en échange d’une reddition partielle de ses capacités nucléaires.

Matthieu MILLER

En septembre 2014, alors âgé de 24 ans et originaire de Bakersfield, en Californie, Matthew Miller a été condamné à six ans de travaux forcés par la Cour suprême de Corée du Nord pour être entré illégalement dans le pays à des fins d’espionnage.

Le tribunal a affirmé que Miller avait déchiré son visa de touriste à son arrivée à l’aéroport de Pyongyang en avril de la même année et avait admis avoir une « ambition folle » de faire l’expérience de la vie en prison en Corée du Nord afin de pouvoir enquêter secrètement sur les conditions des droits humains dans le pays.

L’annonce initiale de la Corée du Nord concernant la détention de Miller ce mois-là est intervenue alors que le président de l’époque, Barack Obama, se rendait en Corée du Sud pour une visite d’État.

Miller a été libéré en novembre de la même année avec un autre Américain, Kenneth Bae, missionnaire et accompagnateur.

Quelques semaines avant sa libération, Miller s’est entretenu avec l’Associated Press dans un hôtel de Pyongyang où les autorités nord-coréennes lui ont permis d’appeler sa famille. Miller a déclaré qu’il creusait dans les champs huit heures par jour et qu’il était isolé.

KENNETH BAE

Bae, un missionnaire coréen-américain de Lynnwood, Washington, a été arrêté en novembre 2012 alors qu’il dirigeait un groupe de touristes dans une zone économique spéciale nord-coréenne.

La Corée du Nord a condamné Bae à 15 ans de prison pour « actes hostiles », y compris la contrebande de littérature incendiaire et la tentative d’établir une base pour des activités anti-gouvernementales dans un hôtel d’une ville frontalière. La famille de Bae a déclaré qu’il souffrait de problèmes de santé chroniques, notamment des maux de dos, du diabète et des problèmes cardiaques et hépatiques.

Bae est retourné aux États-Unis en novembre 2014 à la suite d’une mission secrète de James Clapper, alors directeur américain du renseignement national qui a également obtenu la libération de Miller.

JEFFREY FOWLE

Un mois avant la libération de Bae et Miller, la Corée du Nord a également libéré Jeffrey Fowle, un employé municipal de l’Ohio qui a été détenu pendant six mois pour avoir laissé une Bible dans une boîte de nuit de la ville de Chongjin. La libération de Fowle fait suite à des négociations impliquant un diplomate à la retraite et ancien membre du Congrès de l’Ohio, Tony Hall.

Alors que la Corée du Nord garantit officiellement la liberté de religion, les analystes et les transfuges décrivent le pays comme strictement anti-religieux. La distribution de Bibles et de prières secrètes peut signifier l’emprisonnement ou l’exécution, disent les transfuges.

En 2009, le missionnaire américain Robert Park est entré en Corée du Nord avec une Bible à la main pour attirer l’attention sur les violations des droits de l’homme en Corée du Nord. Park, qui a été expulsé du Nord en février 2010, a déclaré avoir été torturé par les autorités.

CHAUDIÈRE OTTO

Otto Warmbier, un étudiant de 22 ans de l’Université de Virginie, est décédé en juin 2017, peu de temps après avoir été ramené chez lui dans le coma après 17 mois de captivité nord-coréenne.

Warmbier a été saisi par les autorités nord-coréennes d’un groupe de touristes en janvier 2016 et reconnu coupable d’avoir tenté de voler une affiche de propagande et condamné à 15 ans de travaux forcés.

Sans fournir de raison claire pour les lésions cérébrales de Warmbier, la Corée du Nord a nié les accusations de la famille de Warmbier selon lesquelles il avait été torturé et a insisté sur le fait qu’elle lui avait fourni des soins médicaux en « toute sincérité ». Le Nord a accusé les États-Unis d’une campagne de diffamation et s’est revendiqué comme la « plus grande victime » de sa mort.

En 2022, un juge fédéral américain à New York a statué que les parents de Warmbier – Fred et Cindy Warmbier – devraient recevoir 240 300 $ saisis sur un compte bancaire nord-coréen, ce qui constituerait un paiement partiel pour les plus de 501 millions de dollars qu’ils ont reçus en 2018 par un juge fédéral à Washington.

Kim Tong-hyung, Associated Press