Un regard sur Cristiano Ronaldo et Leo’s GOAT Tussle

La lutte entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi GOAT est le plus grand dilemme du football depuis le débat « Diego Maradona ou Pelé ». S’il est indéniable que les stars de la Juventus et de Barcelone sont parmi les plus grands footballeurs de l’histoire du sport, les fans de football du monde entier ne peuvent tout simplement pas résister à essayer de déterminer qui a le dessus entre les deux. Leur comparaison s’étend au-delà du niveau du club, car le duo dirige également ses équipes nationales respectives et, selon les statistiques et les records envieux que les légendes ont établis individuellement, la question de savoir quel joueur est le plus grand de tous les temps persistera dans le futur.

Alors que les loyautés du club et de la nation peuvent brouiller le jugement sur la question, cependant, à l’occasion de l’anniversaire de Messi, le débat « GOAT » a repris entre ses fans et les supporters de son plus grand rival, Ronaldo. Ici, nous examinons les statistiques entre deux attaquants talismaniques du jeu moderne.

La star portugaise a disputé près de 150 matchs de plus (1013 matchs) que son homologue argentin qui a disputé 867 matchs. C’est aussi parce que Ronaldo a commencé sa carrière avant Messi et a plus de deux ans de plus que lui. En ce qui concerne les buts, Ronaldo est actuellement en tête avec seulement deux buts de plus (674) que Messi à 672. L’attaquant de la Juventus a actuellement 762 buts à son actif tandis que Messi en a 721 au total.

Cependant, la superstar argentine a l’avantage dans le département des buteurs, avec une moyenne de saison plus élevée (39,5 à 35), ayant atteint un sommet de 73 buts en 2011-12. Messi est également en tête de la liste des passes décisives et est bien supérieur à Ronaldo dans ce domaine. Catégorie. Il en compte 226 à ce jour contre 139 produits par la star portugaise au total.

Les deux superstars ont des records similaires à niveau international, Ronaldo a plus de chiffres, en partie parce que sa carrière avec l’équipe senior du Portugal a débuté deux ans avant celle de Messi avec l’Argentine. Le talisman portugais a égalé les 109 buts de l’ancien attaquant iranien Ali Daei dans le tournoi en cours de l’EURO 2020. Pendant ce temps, Messi est loin derrière Ronaldo dans cette catégorie, avec 73 buts en 147 matchs pour l’Argentine.

Le duo est également considéré comme sous-performant en ce qui concerne les Coupes du monde. Ronaldo s’en sort un peu mieux avec sept buts en 17 apparitions, tandis que Messi en a six sur 19 jusqu’à présent.

En ce qui concerne les titres, les deux n’ont pas réussi à remporter le trophée Jules Rimet pour leur équipe nationale. Cependant, Ronaldo a un titre de champion d’Europe, tandis que Messi a un titre olympique sous sa direction. Ronaldo a également cinq titres de champions à son actif avec deux clubs différents, tandis que Messi en a quatre avec Barcelone. L’attaquant portugais a remporté deux titres avec le Portugal – la Ligue des nations de l’UEFA et les Championnats d’Europe de l’UEFA, que Messi n’a pas encore réussi l’exploit.

La liste est interminable et exhaustive entre les deux grands des temps modernes et il est en effet difficile de choisir le GOAT ultime parmi eux. Sur la base du bilan global, Messi remporte le débat, mais en termes de réalisations et de performances sur la plus grande des scènes, c’est Ronaldo qui mène actuellement.

