Un regard sur certaines des principales catastrophes de foule au monde

Au moins 120 personnes ont été tuées et 100 autres ont été blessées alors qu’elles étaient écrasées par une foule nombreuse poussant vers l’avant dans une rue étroite lors des festivités d’Halloween dans la capitale de Séoul, en Corée du Sud. Voici un aperçu de certaines des principales catastrophes de foule dans le monde au cours des dernières décennies :



3 décembre 1979 – Onze personnes sont tuées alors que des milliers de fans se précipitent pour assister à un concert de The Who au Riverfront Coliseum de Cincinnati.



20 janvier 1980 — Un stade temporaire en bois de quatre étages s’effondre lors d’une corrida à Sincelejo, en Colombie, tuant quelque 200 spectateurs.



20 octobre 1982 — Soixante-six personnes meurent dans une cohue de supporters quittant un match de Coupe UEFA entre le Spartak Moscou et Haarlem, des Pays-Bas, au stade Luzhniki de Moscou.



28 mai 1985 – Trente-neuf personnes meurent dans la violence des supporters lors de la finale de la Coupe d’Europe 1985 entre Liverpool et la Juventus au stade du Heysel à Bruxelles.



13 mars 1988 — Quatre-vingt-treize personnes sont tuées lorsque des milliers de supporters de football se précipitent dans les sorties verrouillées du stade pour échapper à une soudaine tempête de grêle à Katmandou, au Népal.



15 avril 1989 – Quatre-vingt-dix-sept personnes meurent et des centaines sont blessées dans une cohue de fans au stade surpeuplé de Hillsborough à Sheffield, en Angleterre. Une victime est décédée en 2021 d’une pneumonie par aspiration, à laquelle il avait été vulnérable en raison des blessures causées par la catastrophe.



2 juillet 1990 — Au cours du hajj annuel en Arabie saoudite, 1 426 pèlerins musulmans, principalement d’Asie, meurent dans et autour d’un long tunnel piétonnier menant de La Mecque à Mina.



13 janvier 1991 – Quarante-deux personnes sont tuées lorsque des supporters tentent d’échapper à des bagarres au stade Oppenheimer en Afrique du Sud.



23 mai 1994 — Un écrasement de pèlerins au hajj laisse 270 pèlerins musulmans morts.



23 novembre 1994 — Un béguin paniqué lors d’une manifestation politique à Nagpur, en Inde, fait 113 morts.



16 octobre 1996 – Quatre-vingt-quatre personnes meurent et 147 sont blessées alors que des supporters paniqués sont écrasés et étouffés avant un match de qualification pour la Coupe du monde entre le Guatemala et le Costa Rica à Guatemala City.



9 avril 1998 — Un écrasement de pèlerins sur un pont à La Mecque laisse 118 pèlerins du hajj morts.



11 avril 2001 — Au moins 43 personnes sont mortes écrasées lors d’un match de football à Ellis Park à Johannesburg, en Afrique du Sud.



9 mai 2001 — Plus de 120 personnes sont tuées lorsque la police tire des gaz lacrymogènes sur la foule tapageuse dans un stade d’Accra, la capitale ghanéenne, provoquant la panique.



17 février 2003 — Vingt et un sont morts écrasés dans l’escalier menant à l’E2, une discothèque de Chicago.



20 février 2003 — Des pièces pyrotechniques sur scène lors d’un concert de Great White à la discothèque Station de Warwick, Rhode Island, déclenchent un incendie qui tue 100 personnes et en blesse plus de 200 autres.



1er février 2004 — Une panique lors d’un rituel du hajj au pont Jamarat près de La Mecque fait 251 morts.



25 janvier 2005 — Une panique parmi les pèlerins hindous près du temple Mandhradevi dans le Maharashtra, en Inde, fait 265 morts.



31 août 2005 — Au moins 640 pèlerins musulmans chiites à Bagdad sont tués lorsqu’une rambarde d’un pont s’effondre lors d’une procession religieuse, envoyant des dizaines de personnes dans le Tigre.



12 janvier 2006 — Une panique parmi les pèlerins musulmans lors d’une cérémonie du hajj près de La Mecque fait 345 morts.



4 février 2006 — Soixante-dix-huit personnes sont tuées dans un écrasement de panique qui s’est produit lors de la bousculade de la PhilSports Arena à Manille, aux Philippines, alors qu’elles attendaient une audition pour une émission de variétés télévisée.



30 septembre 2008 — Au moins 168 personnes sont tuées et 100 sont blessées lorsque des milliers de pèlerins hindous sont pris de panique dans un temple de Jodhpur, en Inde.



24 juillet 2010 — Vingt et une personnes meurent et plus de 650 sont blessées dans un écrasement dans un tunnel bondé qui était le seul point d’accès au festival de musique Love Parade à Duisburg, en Allemagne.



22 novembre 2010 — Plus de 340 personnes sont tuées et des centaines d’autres sont blessées lors d’un écrasement de panique lors d’un festival dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh.



27 janvier 2013 — Un incendie tue plus de 200 personnes dans la discothèque Kiss de Santa Maria, au Brésil.



24 septembre 2015 — Au moins 2 411 pèlerins musulmans meurent dans un écrasement pendant le hajj en Arabie saoudite.



30 avril 2021 — Quarante-cinq personnes sont tuées et des dizaines d’autres sont blessées dans un écrasement de panique lors du pèlerinage annuel du mont Meron en Israël.



5 novembre 2021 – Les fans d’un festival de musique de Houston se précipitent vers la scène lors d’une performance du rappeur Travis Scott, déclenchant la panique qui fait 10 morts et de nombreux autres blessés.



1 octobre 2022 – La police tire des gaz lacrymogènes après que des violences ont éclaté à la suite d’un match de football indonésien, déclenchant une ruée vers la sortie qui fait au moins 125 morts et plus de 100 blessés.



29 octobre 2022 — Au moins 120 personnes meurent et 100 autres sont blessées lorsqu’elles sont écrasées par une foule nombreuse qui avance dans une rue étroite lors des festivités d’Halloween à Séoul, en Corée du Sud.