Un regard sur ce qui ne s’est pas produit cette semaine

Un tour d’horizon de certaines des histoires et visuels les plus populaires mais complètement faux de la semaine. Aucune de ces informations n’est légitime, même si elles ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. L’Associated Press les a vérifiés.

___

Un panel d’experts en soins de santé a discuté de la « maladie X » à Davos. Mais ce n’est qu’une maladie hypothétique

RÉCLAMATION : Une contagion mortelle connue sous le nom de maladie X est en train d’émerger et est en discussion lors de la réunion annuelle 2024 du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

LES FAITS : La maladie X n’est pas réelle. C’est le nom donné à un pathogène hypothétique utilisé pour aider à planifier de futures crises sanitaires. Des experts mondiaux de la santé ont parlé cette semaine un panel du WEF intitulé « Se préparer à la maladie X ». Le nom a été inventé par l’Organisation mondiale de la santé en 2018. Dans les jours qui ont précédé le panel de mercredi sur le sujet, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à partager une série de messages présentant à tort la maladie X comme réelle et la décrivant comme une menace imminente pour la société. « La maladie X est la contagion mystérieuse sur laquelle le Forum économique mondial se réunit AUJOURD’HUI ! » » lit une publication Instagram qui avait reçu plus de 2 000 likes jeudi avant d’être supprimée. « Apparemment, cela « pourrait faire 20 fois plus de décès que le COVID ». N’oubliez pas… ils nous disent toujours ce qui s’en vient. Mais la maladie X n’est pas une véritable maladie. L’OMS a introduit le concept dans le cadre de son rapport 2018 liste des maladies qui présentent le plus grand risque pour la santé publique. Ces informations aident à orienter la recherche et le développement mondiaux dans des domaines tels que les vaccins, les tests et les traitements. La maladie X représente un agent pathogène hypothétique qui pourrait un jour provoquer une épidémie ou une pandémie, selon une annonce de 2022 sur l’intention de l’OMS de mettre à jour sa liste. Un version initiale de la liste, qui n’incluait pas la maladie X, a été publiée en 2017 et une autre mise à jour est prévue pour le premier semestre 2024. Les maladies actuelles figurant sur la liste actuelle comprennent le COVID-19, le Zika, le virus Ebola et le SRAS, entre autres. “Cibler les agents pathogènes et les familles de virus prioritaires pour la recherche et le développement de contre-mesures est essentiel pour une réponse rapide et efficace aux épidémies et aux pandémies”, a déclaré le Dr Michael Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, dans le communiqué de presse de 2022. Invitée à commenter les fausses allégations concernant la maladie X, l’OMS a envoyé à l’Associated Press une copie mise à jour du communiqué, qui était presque identique à celui de 2022. panneau mercredi, les dirigeants mondiaux de la santé, dont le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont discuté de la maladie X ; Nísia Trindade, ministre brésilienne de la Santé ; et Nancy Brown, PDG de l’American Heart Association.

___

Les migrants de New York ont ​​été temporairement hébergés dans une école locale pendant une tempête. L’école n’a pas fermé ses portes

RÉCLAMATION : Un lycée de la ville de New York a été fermé pour héberger des migrants entrés illégalement aux États-Unis.

LES FAITS : Des nouvelles selon lesquelles des migrants vivant dans un abri temporaire à Floyd Bennett Field, un ancien aéroport, j’attendrais la fin d’une tempête au lycée James Madison a conduit à de fausses affirmations sur les réseaux sociaux selon lesquelles le déménagement serait à long terme. Près de 2 000 migrants hébergés sous des tentes au refuge de Brooklyn ont été déplacés temporairement au lycée du quartier Midwood de l’arrondissement dans la soirée du 9 janvier. Tous les migrants avait quitté l’école tôt le lendemain matin. Les cours étaient tenu à distance le 10 janvier et repris en personne le jour suivant. “(Heart)BREAKING : New York a fermé un lycée afin qu’il puisse devenir un refuge pour les étrangers illégaux”, lit-on dans un message sur X, anciennement Twitter. Mais le déménagement était temporaire, les migrants sont restés au lycée James Madison pendant moins de 12 heures. “Pour être clair, cette relocalisation est une mesure proactive prise par beaucoup de prudence pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes travaillant et vivant au centre”, a déclaré Kayla Mamelak, porte-parole du maire de New York, Eric Adams. a déclaré dans un communiqué le 9 janvier, faisant référence au refuge Floyd Bennett Field. “Le déménagement se poursuivra jusqu’à ce que les conditions météorologiques éventuelles se soient stabilisées et que l’établissement soit à nouveau habitable.” Aries Dela Cruz, porte-parole du Bureau de gestion des urgences de la ville de New York, a déclaré à l’Associated Press que les migrants ont commencé à monter dans les bus à Floyd Bennett Field vers 16 h 50 le 9 janvier et sont arrivés à l’école vers 17 h 30. Les derniers bus sont arrivés vers 20 heures. Certaines familles sont arrivées d’elles-mêmes après avoir entendu parler du déménagement. L’agence a écrit sur X que les migrants étaient tous revenus à Floyd Bennett Field mercredi à 4 h 27, après que les vents se soient calmés. Fabien Levy, un autre porte-parole d’Adams, écrit le X Mercredi, « alors que la pluie s’est calmée tôt ce matin, nous avons pu évacuer tous les migrants du lycée James Madison à 4 h 15 ce matin et nous sommes tous retournés à Floyd Bennett Field ». Le lycée James Madison a écrit mardi soir sur Facebook que tous les cours seraient à distance le jour suivant. L’enseignement régulier en personne a repris le lendemain. La décision d’héberger les migrants au lycée James Madison a suscité une colère généralisée, notamment une manifestation à l’extérieur de l’école et une alerte à la bombe dirigée contre l’établissement. Mais Adams a souligné lors d’une conférence de presse le 10 janvier que le recours aux écoles dans les situations d’urgence il n’y avait rien de nouveau.

___

La tasse pastèque de Starbucks faisait partie de sa collection d’été au Royaume-Uni, et non une démonstration de soutien aux Palestiniens

RÉCLAMATION : Starbucks a commencé à vendre une tasse de pastèque pour signaler son soutien aux Palestiniens dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas et apaiser ceux qui boycottent la chaîne.

LES FAITS : La tasse faisait partie de la collection d’été de Starbucks au Royaume-Uni, lancée en mai 2023, des mois avant que le conflit n’éclate, a déclaré un porte-parole de l’entreprise à l’Associated Press. Starbucks, ainsi que de nombreux clients, ont présenté la tasse dans socialemédiasdes postes à cette époque. Alors que les combats se poursuivent au troisième mois du Guerre Israël-Hamascertains sur les réseaux sociaux prétendent à tort que Starbucks vend la tasse de pastèque pour atténuer les dommages causés par un boycott de l’entreprise à propos du conflit. Les publications diffusées en ligne incluent des photos et des vidéos de la tasse, qui présente un motif de pastèque de chaque côté – vert en bas avec une bande blanche au milieu et rouge avec des graines noires près du bord. “Cela donne ‘nous sommes vraiment désolés, s’il vous plaît venez'”, lit-on dans un message sur X, anciennement Twitter, qui avait reçu environ 58 000 likes et plus de 18 600 partages vendredi. « Vous ne nous trompez pas. nous boycottons toujours. Mais la tasse n’a rien à voir avec la guerre entre Israël et le Hamas et a été lancée des mois avant le début des combats, selon Jaci Anderson, porte-parole de Starbucks. Tous les magasins vendant encore le produit auraient simplement des stocks restants de sa sortie en mai 2023, a déclaré Anderson. La tasse peut être vue dans les publications sur les réseaux sociaux à peu près au moment où elle est devenue disponible à l’achat. Par exemple, une publication du 22 juin sur la page Facebook britannique de Starbucks montre la tasse dans le cadre d’une pique-nique sur la plage. Plusieurs utilisateurs de TikTok postévidéos, à partir de mai, qui montrait la tasse à la pastèque parmi les autres produits d’été de l’entreprise. Les couleurs trouvées dans une tranche de pastèque, l’écorce verte et blanche, la pulpe rouge et les graines noires, apparaissent également dans le drapeau palestinien. Depuis des années, la pastèque est utilisée en signe de défi aux actions israéliennes. L’imagerie de la pastèque a plus récemment devenir un symbole de solidarité dans les manifestations contre la guerre entre Israël et le Hamas, en particulier là où l’affichage du drapeau a été interdit. En octobre, Starbucks a poursuivi Workers United – le syndicat qui organise ses employés – à cause d’un message pro-palestinien sur les réseaux sociaux qui utilisait le nom de Starbucks et un logo vert circulaire ressemblant à celui de la chaîne de café, affirmant que les clients pourraient être confus quant à son origine. Le procès a été déposé à nouveau en novembre, ajoutant des précisions sur le droit des travailleurs d’exprimer leurs opinions politiques et soulignant le désir de protéger la sécurité des travailleurs et la réputation de Starbucks. Starbucks n’a pas adopté de position officielle sur le conflit, mais ceux qui boycottent la chaîne ont déclaré qu’ils regarde ça comme un échec à offrir davantage de soutien à la population de Gaza. L’entreprise dit de sa position sur la guerre : « Starbucks représente l’humanité. Nous condamnons la violence, la perte de vies innocentes et les discours militarisés. Malgré les fausses déclarations diffusées sur les réseaux sociaux, nous n’avons aucun agenda politique.»

