Voici un aperçu des allégations fausses et trompeuses qui circulent en ligne alors que les informations sur les vaccins COVID-19 et l’incertitude entourant le soulagement du coronavirus aux États-Unis font la une des journaux. Aucun de ceux-ci n’est légitime, même s’ils ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. L’Associated Press les a vérifiés. Voici les faits:

Non, une infirmière du Tennessee n’est pas morte après avoir reçu le vaccin

RÉCLAMATION: Tiffany Dover, une infirmière gestionnaire à Chattanooga, Tennessee, qui s’est évanouie après avoir reçu sa première dose du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 jeudi, est maintenant décédée.

LES FAITS: Les allégations de la mort de Douvres n’ont aucun fondement dans la réalité. Elle est vivante et a travaillé lundi au CHI Memorial Hospital, selon Lisa McCluskey, vice-présidente des communications marketing de l’hôpital. L’affirmation est apparue sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube au cours du week-end à la suite de vidéos montrant l’infirmière s’évanouissant le 17 décembre plusieurs minutes après avoir reçu le vaccin. Il est également apparu sur Reddit, sur un subreddit consacré aux théories du complot, et sur un site Web prétendant montrer des nécrologies de personnes décédées. Certaines publications utilisaient des captures d’écran des comptes Facebook et Instagram de Douvres pour affirmer qu’elle devait être morte parce qu’elle n’avait pas posté depuis plusieurs jours. D’autres ont partagé des captures d’écran d’un site Web d’archives publiques, suggérant que l’apparition du nom de Dover dans les résultats de recherche indiquait d’une manière ou d’une autre qu’elle était décédée. Ces affirmations sont fausses, a confirmé McCluskey à l’Associated Press. Dover a déclaré aux journalistes après l’épisode d’évanouissement qu’elle avait une maladie qui pouvait la faire s’évanouir lorsqu’elle ressentait de la douleur. «C’est courant pour moi», a-t-elle déclaré aux journalistes. «Je me sens bien maintenant.» Dans les jours qui ont suivi, le CHI Memorial Hospital a confirmé que Douvres allait bien, partageant plusieurs tweets et une vidéo de l’infirmière posant avec des collègues lundi après-midi. Le CDC propose des conseils sur les évanouissements après la vaccination, qui peuvent être courants. Il dit que bien que l’évanouissement ait une variété de causes possibles, «il est généralement déclenché par la douleur ou l’anxiété».

—Ali Swenson

Le médecin qui a vacciné Pelosi n’a pas laissé de capuchon sur la seringue

RÉCLAMATION: Les photos de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi recevant la première dose du vaccin COVID-19 montrent que le médecin n’a jamais retiré le capuchon orange de la seringue, donc elle n’a jamais reçu le vaccin.

LES FAITS: Le médecin n’a pas laissé de capuchon sur la seringue lorsque Pelosi a reçu sa première dose du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 en deux parties le 18 décembre devant des journalistes. Les photos et les reportages documentent clairement chaque étape du processus, à partir du moment où le médecin du Capitole, le Dr Brian Monahan, a administré le vaccin à Pelosi posant avec sa carte de vaccin par la suite. Cependant, au cours du week-end, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à partager des théories sans fondement selon lesquelles le médecin n’avait jamais retiré un capuchon orange de la seringue, de sorte que Pelosi n’était pas réellement vacciné. «Difficile d’obtenir un coup avec la casquette toujours en place», a lu un article qui a largement circulé le week-end dernier. «Que se passe-t-il ici dans la colline de Sam?» lire un autre. «Je veux être comme Nancy Pelosi et recevoir le vaccin avec le capuchon dessus aussi!» Certains des messages comprenaient des photos montrant une section orange près de l’extrémité de la seringue. Cependant, cette section orange n’est pas un plafond. Les photos le prouvent; ils montrent l’aiguille émergeant vers le bras de Pelosi. Au lieu de cela, la pièce orange est plus probablement le moyeu de l’aiguille, une pièce en plastique qui fixe la seringue à l’aiguille. Pelosi a reconnu dans un tweeter qu’elle a reçu la première dose du vaccin, en disant: «Aujourd’hui, avec confiance en la science et sous la direction du Bureau du médecin traitant, j’ai reçu le vaccin COVID-19.»

—Ali Swenson

Une photo de Pelosi lors d’un rassemblement en salle a été prise en janvier dernier

RÉCLAMATION: Une photo montre Nancy Pelosi lors d’une fête en salle, défiant les restrictions COVID-19.

LES FAITS: Une photo de Pelosi lors d’un rassemblement qui a été prise en janvier dernier, avant que les États-Unis n’introduisent des restrictions strictes sur le COVID-19, a été largement partagée ces dernières semaines sur Facebook avec une fausse description. En réalité, le flou photo montre Pelosi faisant signe à une foule lors de la soirée d’ouverture de Danny Meyer Maialino Mare, un restaurant italien à Washington’s Navy Yard. Anna Spiegel, rédactrice culinaire au magazine Washingtonian, a pris la photo le 7 janvier et l’a publiée ce jour-là sur Twitter. Cette même image, cependant, a été republiée plus récemment avec la fausse affirmation qu’elle montre Pelosi bafouant les exigences de distanciation sociale. « Mesdames et Messieurs, voici votre oratrice de la maison en train de profiter d’une fête après qu’elle vous a dit que vous ne pouvez pas organiser de rassemblements sociaux », déclare un faux message sur Facebook. Plusieurs utilisateurs de Facebook ont ​​republié la même fausse déclaration, la partageant des milliers de fois. Il a également été partagé sur Parler, une plate-forme de médias sociaux populaire parmi certains conservateurs. «Pris il y a 3 jours», a écrit un utilisateur de Facebook qui a partagé le faux message la semaine dernière. Le poste comptait plus de 2 400 actions. En fait, cela a été pris il y a près d’un an, avant que des restrictions concernant le port de masque et la distanciation sociale ne soient introduites. En mars, le CDC a recommandé que les rassemblements de 50 personnes ou plus soient annulés ou reportés. La mairesse de DC, Muriel Bowser, a émis une ordonnance le 24 mars exigeant la fermeture temporaire des entreprises non essentielles et interdisant le rassemblement de 10 personnes ou plus.

—Arijeta Lajka

Non, le Congrès ne s’est pas octroyé d’augmentation de salaire cette année

RÉCLAMATION: Les membres du Congrès se sont donné plus de 40 000 $ en augmentations de salaire cette année tout en ne donnant aux Américains que 1 200 chèques et en votant pour donner seulement 600 $ de plus.

LES FAITS: Le Congrès ne s’est pas octroyé d’augmentation de salaire cette année. La loi CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security), signée par le président Donald Trump fin mars, a octroyé des chèques de relance de 1200 dollars à la plupart des Américains. Alors que la nouvelle se répandait cette semaine que le Congrès avait adopté un programme de secours COVID de fin d’année de 900 milliards de dollars qui donnerait 600 dollars de paiements directs à ceux qui gagnent jusqu’à 75000 dollars, un message populaire sur Facebook a faussement affirmé que les membres du Congrès s’étaient donné des augmentations de salaire massives de plus de 40 000 $. «Ils vous ont donné 1 200 $… six mois plus tard, ils vous donneront 600 $… la même année, ils se sont accordés plus de 40 000 $ d’augmentation de salaire», lit-on dans le message largement partagé. Il conclut: «Êtes-vous déjà énervé? Tu devrais être. » Le porte-parole du Comité des crédits de la Chambre, Evan Hollander, a confirmé à l’Associated Press que les salaires du Congrès n’avaient pas augmenté cette année. «En fait, la législation qui vient d’être adoptée bloque spécifiquement le COLA qui aurait autrement pris effet», a déclaré Hollander, faisant référence à un «ajustement automatique du coût de la vie» de la rémunération. Les membres du Congrès n’ont pas reçu cet ajustement depuis 2009. Le président Donald Trump a suggéré qu’il ne signera pas le projet de loi bipartisan d’allégement COVID à moins que les paiements de relance ne passent de 600 $ à 2000 $. La plupart des sénateurs et des membres de la Chambre des États-Unis gagnent un salaire annuel de 174 000 $. Le président de la Chambre gagne 223 500 $, et le président intérimaire du Sénat et les chefs de la majorité et de la minorité à la Chambre et au Sénat gagnent 193 400 $. La fausse affirmation selon laquelle le Congrès s’est donné une augmentation a également circulé en ligne en mars, lorsque le Congrès a adopté la loi CARES.

—Jude Joffe-Block

La famille Biden n’est pas propriétaire de Dominion Voting Systems

RÉCLAMATION: La sœur du président élu Joe Biden est mariée à Stephen Owens, cofondateur de la société de capital-investissement Staple Street Capital, propriétaire de Dominion Voting Systems.

LES FAITS: Dominion Voting Systems a été la cible d’une litanie de fausses allégations de fraude depuis les élections de 2020, et la dernière théorie qui tente de lier le président élu à l’entreprise est également fausse. Stephen Owens n’a aucun lien avec la famille Biden, a confirmé un porte-parole de Staple Street Capital. Cette fausse déclaration est basée sur le fait que deux personnes partagent un nom de famille commun. «La sœur de Biden est mariée à Stephen Owens, qui est propriétaire de Dominion Voting Systems», lit-on dans les messages Facebook consultés des centaines de milliers de fois cette semaine. Une autre variante de la revendication a suggéré un lien encore plus ténu. «Valerie Biden Owens (la sœur de Joe) est mariée à John Owens», lit-on sur Facebook. «Son frère, Kevin Owens, est le fondateur de Staple Street Investors, propriétaire de Dominion Voting.» Il est vrai que la sœur du président élu est mariée à un homme du nom de John Owens, selon une annonce de mariage du New York Times de 1975. Selon le Times, le frère du marié, R. Kevin Owens, était le témoin. Mais Stephen Owens n’a aucun lien avec l’une ou l’autre de ces personnes, selon Tony Fratto, associé de la société de relations publiques Hamilton Place Strategies, qui s’est entretenu avec l’Associated Press au nom de Staple Street Capital et de Dominion. Fratto a déclaré que le co-fondateur de Staple Street Capital, Stephen Owens, n’avait aucune relation avec la famille Biden. Dans une page de vérification des faits sur son site Web, Dominion dit qu’il n’est affilié à aucune personnalité politique ou parti politique ni ne lui appartient.

—Ali Swenson

